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Ответить Тутберидзе и Плющенко: Тараканова бьется на Гран-при. LIVE

Пятый этап юниорского Гран-при. Короткая программа девушек. ОНЛАЙН

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В Гданьске стартует пятый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек.
Трансляция
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11:00

Это пятый этап ЮГП, а на предыдущих четырех победы одержали россиянка Камила Валиева (дважды), американка Алиса Лью, которая будет стартовать сегодня, и кореянка Ха Йен Ли.

10:50

Вот расписание прокатов главных претенденток на высокие места:

Первая разминка

4. Томоэ Кавабата (Япония)

Вторая разминка

8. Со Ен И (Южная Корея) 9. Виктория Васильева (Россия) – 12.17

Третья разминка

11. Моа Ивано (Япония) 13. Алиса Лью (США) – 13.00 15. Линдси Торгрен (США)

Четвертая разминка

16. Со Ен Чи (Южная Корея) 17. Амелия Орзел (Канада) 18. Лукреция Беккари (Италия) 20. Анастасия Тараканова (Россия) – 13.50

Пятая разминка

22. Нина Петрокина (Эстония)

Шестая разминка

28. Екатерина Куракова (Польша)

10:40

Соревнования начнутся в 11:15 мск.

10:30

Приветствуем всех любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции женской короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при. Вместе с вами за развитием событий будут следить Александр Седов и Андрей Сенченко.