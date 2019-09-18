Ответить Тутберидзе и Плющенко: Тараканова бьется на Гран-при. LIVE

Это пятый этап ЮГП, а на предыдущих четырех победы одержали россиянка Камила Валиева (дважды), американка Алиса Лью, которая будет стартовать сегодня, и кореянка Ха Йен Ли.
Вот расписание прокатов главных претенденток на высокие места:
Первая разминка
4. Томоэ Кавабата (Япония)
Вторая разминка
8. Со Ен И (Южная Корея) 9. Виктория Васильева (Россия) – 12.17
Третья разминка
11. Моа Ивано (Япония) 13. Алиса Лью (США) – 13.00 15. Линдси Торгрен (США)
Четвертая разминка
16. Со Ен Чи (Южная Корея) 17. Амелия Орзел (Канада) 18. Лукреция Беккари (Италия) 20. Анастасия Тараканова (Россия) – 13.50
Пятая разминка
22. Нина Петрокина (Эстония)
Шестая разминка
28. Екатерина Куракова (Польша)
Соревнования начнутся в 11:15 мск.
Приветствуем всех любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции женской короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при. Вместе с вами за развитием событий будут следить Александр Седов и Андрей Сенченко.