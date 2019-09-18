«Беги по небу, дружище»: каким был Фернандо Риксен

18 сентября не стало бывшего нидерландского футболиста Фернандо Риксена, скончавшегося после продолжительной болезни. Последние годы жизни спортсмен боролся с тяжелым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Когда врачи только диагностировали смертельный диагноз у Риксена, то давали ему не больше нескольких лет, однако он продержался шесть, проходя тяжелое лечение.

Согласно информации портала MSD, больше половины больных БАС умирают уже в первые три года, а на протяжении пяти лет выживание составляет лишь десять процентов. На сегодняшний день медицина так и не нашла лекарства против болезни двигательных нейронов, которую принято считать одной из самых опасных и смертельных.

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В бытность игроком Риксен получил широкую известность среди российских болельщиков, когда выступал за петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 год. В составе сине-бело-голубых он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Для многих экс-игроков и поклонников «Зенита» смерть Риксена стала ударом.

«Беги по небу, дружище», — написал в своем инстаграме украинский футболист, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук.

«Мы вместе с ним приходили в «Зенит», Фернандо был хорошим, добрым и веселым человеком. Он играл всем сердцем, прекрасно вел борьбу, не уступал. Иногда пересекались с ним вне футбольной обстановки, с ним было не проблематично наладить контакт, ужасная трагедия», — приводит слова экс-нападающего петербургской команды Александра Панова ТАСС.

«Хочу выразить соболезнования всем близким и родным Фернандо. Это ужасная новость. Это был прекрасный игрок и прекрасный человек. Неуступчивый и принципиальный на поле и добрый в жизни. Мне очень жаль»,

— сказал бывший капитан сборной России Роман Широков в беседе со Sport24.

Известно, что руководство «Зенита», поддерживающее Риксена на протяжении всей болезни, готовится провести акцию в память о скончавшемся. Подтверждено, что матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербуржцами и «Рубином» начнется с минуты молчания. С характером и форматом проведения другого мероприятия «Зенит», по словам генерального директора клуба Александра Медведева, определится позднее.

«Очень печальная новость для нас. Фернандо продолжал бороться даже в самой безнадежной ситуации.

Достаточно вспомнить последнюю встречу, которую он организовал для своих друзей. От нас там присутствовал представитель фанатского движения, ребята со сборов отправили ему фотографии и пожелания, чтоб он не сдавался и боролся до конца.

По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем», — цитирует функционера «Чемпионат.com».

Большую часть карьеры Риксен провел в Европе, а наибольших успехов, не считая выступлений за «Зенит», достиг в шотландском «Рейнджерс». Футболист выступал за команду из Глазго с 2000 по 2006 год, после чего перебрался в Санкт-Петербург.

«Рейнджерс» глубоко опечален новостью об уходе из жизни бывшего игрока Фернандо Риксена, который боролся с болезнью моторных нейронов. Мысли всех в «Рейнджерс» сейчас с его женой Вероникой, дочерью Изабеллой, всей семьей и друзьями», — говорится в сообщении клуба.

После новости о смерти Риксена болельщики «плюшевых мишек» несут цветы и клубные шарфы к стадиону «Рейнджерс».

Видео с соответствующими кадрами опубликовано в твиттере FOX Sports.

De eerste bloemen zijn gelegd voor Fernando Ricksen bij het stadion van Rangers FC. pic.twitter.com/0OcHpdRQDs — FOX Sports (@FOXSportsnl) 18 сентября 2019 г.

Экс-футболист «джерс» Андрей Канчельскис, у которого с Риксеном однажды даже дошло до стычки, которую обсуждала вся Британия, вспомнил, что в Шотландии они с нидерландским игроком были соседями, а также охарактеризовал его как футболиста с большой буквы.

«Катастрофа. Жалко, молодой парень, Трагедия… Да, мы не раз вместе играли. Фернандо — боец. Это был неуступчивый защитник. За сборную Нидерландов играл, это дорогого стоит. Дисциплинированный, жесткий. Не грубый, это две разные вещи.

В Шотландии мы были соседями, пять минут пройти. Я могу сказать только хорошее и доброе про него, не раз мы сидели и отдыхали. Обидно, но болезнь никого не щадит», — сказал Канчельскис.

На родине Риксен наибольшую популярность получил, будучи игроком «Фортуны», за которую дебютировал на взрослом уровне и завершил карьеру. Месяц назад клуб провел акцию поддержки экс-футболиста, а в прошлом году установил памятник в его честь возле домашней арены и назвал одну из трибун стадиона в его честь.

«Мы получили печальную новость о том, что икона «Фортуны» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет. В течение многих лет он боролся против изнурительной болезни моторных нейронов. Терпения и сил всем родственникам в это трудное время. Смерть Риксена — черный день для всей семьи «Фортуны». Покойся с миром, Воин!»

— сказано в сообщении «Фортуны».

Риксен оказался прикован к кровати несколько лет назад, а в 2018-м потерял способность говорить и позднее был полностью парализован. В июне он с помощью устройства генерации речи записал видеообращение, в котором сообщил о своем последнем вечере. После этого Риксен не прекратил борьбу с болезнью, однако, осознавая ухудшение здоровья, больше не появлялся на публике, остаток жизни проведя в хосписе.