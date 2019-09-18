Болезнь взяла свое: умер Фернандо Риксен

18 сентября в 43-летнем возрасте ушел из жизни бывший полузащитник шотландского «Рейнджерс» и петербургского «Зенита» Фернандо Риксен. О смерти нидерландского футболиста сообщила пресс-служба клуба из Глазго, которому Риксен отдал шесть лет своей карьеры.

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«Мы глубоко опечалены, но вынуждены сообщить, что Фернандо Риксен скончался этим утром после продолжительной борьбы со своей болезнью. Он провел на «Айброксе» шесть незабываемых лет, выиграв большое количество трофеев. В 2006 году он перешел в «Зенит», а через два года по иронии судьбы встретился с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, став его обладателем. Наши мысли с женой Фернандо Вероникой, его дочерью Изабеллой и всеми его родственниками и друзьями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Рейнджерс».

Fernando Ricksen 1976-2019 pic.twitter.com/urKJAkfQVk — Rangers Football Club (@RangersFC) September 18, 2019

Вместе с шотландским клубом с заявлением выступили и сине-бело-голубые. В Санкт-Петербург Риксен приехал летом 2006 года по приглашению тогдашнего главного тренера «Зенита» Дика Адвоката на правах аренды, а осенью подписал с клубом полноценный контракт. Вместе с петербургским клубом Фернандо помимо Кубка УЕФА стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок России и Суперкубок Европы. Сине-бело-голубые также сообщили, что организуют акцию памяти своего бывшего хавбека.

«Очень печальная новость для нас. Фернандо продолжал бороться даже в самой безнадёжной ситуации. Достаточно вспомнить последнюю встречу, которую он организовал для своих друзей. От нас там присутствовал представитель фанатского движения, ребята со сборов отправили ему фотографии и пожелания, чтоб он не сдавался и боролся до конца. По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем», — цитирует «Чемпионат» генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Сегодня утром не стало Фернандо Риксена.



«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 18 сентября 2019 г.

В октябре 2013 года Риксен публично объявил о том, что страдает от неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза, который представляет собой поражение центральной нервной системы, приводящей к параличу и атрофии мышц. Прогнозы врачей были неутешительными.

Врачи давали Фернандо максимум 1-2 года жизни, однако он продержался все шесть.

Болезнь сильно прогрессировала. К 2018 году Риксен не мог самостоятельно ходить и сидеть, а в мае и вовсе потерял способность говорить. Передавал свои мысли он через специальный компьютер для синтезации речи, который ему подарила одна из крупнейших компаний Нидерландов, занимающаяся поставкой средств для людей с ограниченными возможностями. Устройство работает за счет управления глазами: Риксен смотрел на экран монитора, где и составлялись словосочетания и предложения, которые также могли озвучиваться компьютером.

В ноябре прошлого года голландец едва не умер в результате несчастного случая. Во время госпитализации медсестра, не ознакомившись с медицинской картой футболиста, оставила его на кушетке без возможности управлять компьютером. Не зная о диагнозе пациента, она уложила Риксена на спину, тогда как делать это было категорически нельзя — у Фернандо имелись серьезные проблемы с легкими, он мог задохнуться. Спасти пациента удалось благодаря вмешательству другой медсестры, обнаружившей Риксена в неправильном положении и вовремя исправившей ситуацию.

Летом этого года голландец выступил с объявлением, которое повергло общественность в шок: Фернандо пригласил всех желающих на его «последнюю встречу», и многие восприняли данное сообщение, как отказ Риксена от последующего лечения.

«Привет. У меня особенный вечер 28 июня. Так как мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо»,

— сказал он.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Однако позднее жена Риксена Вероника внесла ясность в слова своего супруга, подчеркнув, что речь идет о том, что в дальнейшем у него не появится возможности встретиться с болельщиками и своими бывшими коллегами.

В итоге на мероприятии собрались более 200 фанатов, среди которых оказался как его близкий друг и биограф Винсент Де Врис, так и болельщики «Зенита».

Некоторые из них уже проживали на тот момент в Великобритании, другие же специально оформили себе документы и выбрались в Глазго ради встречи с Риксеном. Во время мероприятия фанаты произнесли в адрес Фернандо речь, а также показали видеозапись с отрывками различных песен и речевок сине-бело-голубых, посвященных футболисту.

Zenit Ultras' dramatic Fernando Ricksen display as fans send their support to stricken former Rangers star https://t.co/wiKnJi9cr7 pic.twitter.com/Y3e2ubXyyB — Daily Record Sport (@Record_Sport) 26 июня 2019 г.

Стоил один билет на данную встречу £70. Причем все собранные средства в итоге пошли в благотворительный фонд помощи больным амиотрофическим склерозом.

Fernando Ricksen fights back tears in final public appearance to say goodbye to fanshttps://t.co/XjyMBGwhpg pic.twitter.com/EudxtiDEyS — The Scottish Sun (@ScottishSun) 28 июня 2019 г.

Фернандо Риксен начал свою профессиональную карьеру в 1993 году, проиграв в общей сложности пять лет за «Фортуну», после чего перешел в АЗ, где стал одним из лидеров команды. В 2000 году голландец подписал контракт с «Рейнджерс», в составе которого провел шесть сезонов и дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка Шотландии. После выступления за «Зенит» Риксен вернулся в «Фортуну» и, поиграв там три года, стал выступать за клуб из любительской лиги Нидерландов «Минор», а в 2014 году завершил карьеру футболиста.