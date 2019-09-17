Спасли ничью, потеряли Азмуна: как «Зенит» стартовал в ЛЧ

«Лион» — «Зенит» — 1:1

Чемпион России санкт-петербургский «Зенит» стартовал в групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Северной столицы вернулась в главный клубный турнир Европы спустя два сезона баталий в Лиге Европы.

Матча в Лионе против местной команды ждали с большим нетерпением, хотя в преддверии игры было тревожно. Дело, конечно, и самом факте волнения от игры на самом высоком международном уровне, но и в том, что по игре команда Сергея Семака не особенно впечатляет.

Причем речь идет не о последнем времени, а в принципе. При Семаке «Зенит» стал чемпионом России и вместе с «Краснодаром» и «Ростовом» лидирует в нынешнем сезоне, но содержательного футбола при этом не показывает.

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Игра «Зенита» просто до безобразия: длинные передачи в район Дзюбы, взаимодействие Артема с Сердаром Азмуном, взаимопонимание которых находится на каком-то космическом уровне. В обороне команда надежна за счет сумасшедшей работоспособности колумбийского опорника Вильмара Барриоса, а креатив на фланге создает неувядающий Юрий Жирков.

Но не маловато ли такого набора для игры в Лиге чемпионов? Тем более соперник-то как раз попался очень играющий. Французский «Лион» немного забуксовал во внутреннем первенстве, не выиграв в трех встречах подряд, но это команда, любящая и умеющая владеть мячом, а также не проигравшая ни разу на групповой стадии ЛЧ в прошлом сезоне. Это в группе с «Манчестер Сити»!

Понимая все это, Семак поступил в лучших традициях Леонида Слуцкого времен работы в ЦСКА, избрав максимально осторожную тактику. Впервые в составе появился новичок — венесуэльский центральный защитник Йордан Осорио. Появился для того, чтобы вытеснить из старта Магомеда Оздоева и стать третьим центральным защитником гостей.

Начал «Зенит» игру достаточно бодро и энергично, но территориальный и игровой перевес «Лиона» сформировался достаточно быстро. У ворот Андрея Лунева не было россыпи голевых моментов, но давление было таким, что за оборону чемпионов России было очень тревожно.

«Лион», с одной стороны, в центре утыкался в оборонительные построения зенитовцев, но с другой, бомбардировал штрафную подачами с флангов, а также бесчисленным количеством угловых.

К тому же сам вратарь «Зенита» в воздухе чувствовал себя крайне неуютно, то не добираясь до мяча, то выпуская его из рук.

Особой контригры у «Зенита» не было, лишь пару раз стрельнул по воротам Сердар Азмун, однажды даже попавший в створ. А вот на 37-й минуте стало очень тревожно, когда иранец, возвращаясь назад, сфолил на Рене-Аделаиде.

Форвард получил желтую карточку, но сразу же показал, что ему потребуется замена, так как очень больно вывернул голеностоп. В итоге Семак оперативно приготовил замену, и когда Оздоев уже стоял за бровкой, а резервный арбитр поднимал табличку с номерами нападающего и полузащитника, иранец покачал головой, заявив, что продолжит игру.

И всего через три минуты Азмун стал настоящим героем. Оказавшись в первой затяжной атаке «Зенита» в матче с мячом перед штрафной хозяев, Сердар не стал бить, а покатил вперед Дзюбе, который изящно в касание отыграл на ход партнеру в «стеночку», и иранец вколотил тем самым травмированным голеностопом мяч в ворота мимо Антони Лопеша!

В итоге Азмун вышел на второй тайм, но уже через минуту снова попросил замену, и на этот раз поле действительно покинул. А вот Оздоев вошел в игру не лучшим образом. Полузащитник не успел почувствовать футбол, когда против него пошел с мячом главный дриблер «Лиона» Мемфис Депай.

В первом тайме французы уже пару раз претендовали на назначение пенальти, но там дело было в игре рукой, и о реальных нарушениях речь все же не шла. А вот в эпизоде на 50-й минуте Оздоев голландца сбил откровенно, и сам пострадавший пробил с точки идеально точно — Лунев угадал направление удара, но не дотянулся.

Играть оставалось еще почти целый тайм, и это был футбол с большим преимуществом «Лиона». Правда, особой изобретательности подопечные Силвиньо не явили. Супершанс был у Рене-Аделаида, но тот ударил из убойного положения «шведкой» мимо дальней штанги.

А так, все было то же самое — давление, угловые, подачи, но «Зенит» даже пару раз сбегал в контратаки, а Оздоев после скидки Дзюбы бил головой из вратарской (попал прямо в голкипера).

В итоге ничейный счет так и не изменился, и довольны этим остались, скорее, в «Зените». Да, команда Семака вела по ходу встречи, но не так долго, чтобы говорить об упущенной победе, а по самому футболу чемпион России выстоял и увез домой стратегически важное очко.