Решающая битва: Дина Аверина упустила одно золото в Баку. LIVE

Очень солидное выступление итальянки, которая является серебряным призером ЧМ-2018, правда, в упражнениях с лентой.
Милена Балдассарри из Италии выступает.
Были недочеты у американки. Даже без потери мяча.
Эвита Грискенас из США выступает.
21,450 получает Никольченко тоже! За счет части за исполнение выходит на первое место!
Ну что ж, юная украинка очень гармонично смотрелась и здорово вращалась. Чуточку в прыжке не дотянула колено.
Влада Никольченко, лидер сборной Украины, выступает.
21,450 — точно такой же результат у Зеликман был и в упражнениях с обручем.
Несколько технических ошибок было у израильтянки.
И этот финал открывает Николь Зеликман.
Золото и бронза у России в упражнении с обручем. Ждем упражнений с мячом.
ДА! Золото у России — 23,500! Екатерина Селезнева обыграла всех!
Прекрасное выступление! Очень пластичная спортсменка, смогла сделать все, как задумала!
Екатерина Селезнева может спасти для России золото!
23,400 — ОБЫГРЫВАЕТ АВЕРИНУ! Вот это да!
Очень динамичная и мощная композиция. Может, могла бы чуть лучше ногами сработать — пару десятых потеряла на не дотянутых стопе и колене. Но при этом высокая сложность программы.
Линой Ашрам из Израиля выступает. Один из лидеров мировой художественной гимнастики.
19,250 — только шестая, само собой.
Талантливая белорусская спортсменка, но сейчас допустила ошибку. Потеряла обруч, который укатился за пределы ковра. Взяла запасной, минимизировав потери.
Анастасия Салос из Белоруссии выступает.
21,350 получает итальянка. Это текущее четвертое место. А вот оценка Калеин осталась без изменений.
Боряна Калеин подала протест на свою оценку! Тренер подал, вернее.
Александра Аджурджукулезе из Италии выступает.
23,350 — уверенное первое место! Фирменные прыжки и пируэт были великолепны.
Под первый концерт Чайковского очень сильное выступление лидера мировой художественной гимнастики! Практически безупречная программа!
Дина Аверина выступает.
21,400 — оценка Калеин. Она на втором месте.
Интересное выступление выполняет фуэте без опоры — единственной из гимнасток, между прочим!
Боряна Калеин из Болгарии выступает.
21,000 — оценка Галкиной. Неплохое в целом выступление, но израильтянке явно уступила.
Катерина Галкина из Белоруссии выступает.
21,450 получает Зеликман. Первый ориентир.
Уверенное выступление бронзового призера чемпионата Европы этого года. Упор на атлетизм сделал израильтянкой.
Ну а первой выступает Николь Зеликман из Израиля.
Яна Батыршина — знаменитая российская гимнастка — вышла на сцену в качестве посла турнира.
Идет церемония представления участниц финала в упражнениях с обручем.
В финал в упражнениях с мячом вышли следующие гимнастки: Николь Зеликман (Израиль) Влада Никольченко (Украина) Эвита Грискенас (США) Милена Бальдассарри (Италия) Линой Ашрам (Израиль) Боряна Калеин (Болгария) Арина Аверина (Россия) Дина Аверина (Россия)
В соревнованиях с обручем сегодня примут участие следующие восемь спортсменок, прошедшие квалификацию:
Николь Зеликман (Израиль) Катерина Халкина (Белоруссия) Боряна Калеин (Болгария) Дина Аверина (Россия) Александра Аджурджукулезе (Италия) Анастасия Салос (Белоруссия) Линой Ашрам (Израиль) Екатерина Селезнева (Россия)
Полчаса остается до старта самих соревнований. Сначала нас ждет турнир в обруче, затем в упражнениях с мячом.
Серебро в упражнениях с обручем в том году досталось израильтянке Линой Ашрам, а Александра Аджурджукулезе из Италии выиграла бронзу в соревнованиях с мячом.
Если брать сегодняшние виды, то Солдатова вслед за Диной финишировала в упражнениях с мячом, а Арина Аверина взяла бронзу с обручем.
Вернее, побеждали две девушки. Арина тот чемпионат провела не на своем уровне, зато ее сестра выиграла многоборье и три упражнения, в то время как золото с лентой досталось Солдатовой.
Что касается индивидуальных видов, то в них доминирование России было безоговорочным. Сестры Аверины и Александра Солдатова выиграли командное первенство, и эта же троица распределила между собой пять личных побед.
Год назад чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в столице Болгарии Софии, и тогда наши девушки забрали семь золотых наград из девяти. Только в групповых упражениях с пятью обручами и тремя мячами и двумя скакалками победы достались Болгарии и Италии.
Здравствуйте, уважаемые любители художественной гимнастики. Вашему вниманию финальные соревнования в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира в Баку.