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Решающая битва: Дина Аверина упустила одно золото в Баку. LIVE

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Финал. Обруч и мяч. ОНЛАЙН

В Баку проходит чемпионат мира по художественной гимнастике, на котором будут разыграны квоты на Олимпиаду — 2020 в Токио. Российские гимнастки Дина Аверина и Екатерина Селезнева показывают упражнения с обручем и мячом в финале. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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19:25

Очень солидное выступление итальянки, которая является серебряным призером ЧМ-2018, правда, в упражнениях с лентой.

19:23

Милена Балдассарри из Италии выступает.

19:18

Были недочеты у американки. Даже без потери мяча.

19:17

Эвита Грискенас из США выступает.

19:16

21,450 получает Никольченко тоже! За счет части за исполнение выходит на первое место!

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19:15

Ну что ж, юная украинка очень гармонично смотрелась и здорово вращалась. Чуточку в прыжке не дотянула колено.

19:13

Влада Никольченко, лидер сборной Украины, выступает.

19:12

21,450 — точно такой же результат у Зеликман был и в упражнениях с обручем.

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19:11

Несколько технических ошибок было у израильтянки.

19:09

И этот финал открывает Николь Зеликман.

19:07

Золото и бронза у России в упражнении с обручем. Ждем упражнений с мячом.

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19:06

ДА! Золото у России — 23,500! Екатерина Селезнева обыграла всех!

19:05

Прекрасное выступление! Очень пластичная спортсменка, смогла сделать все, как задумала!

19:03

Екатерина Селезнева может спасти для России золото!

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19:02

23,400 — ОБЫГРЫВАЕТ АВЕРИНУ! Вот это да!

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19:01

Очень динамичная и мощная композиция. Может, могла бы чуть лучше ногами сработать — пару десятых потеряла на не дотянутых стопе и колене. Но при этом высокая сложность программы.

19:00

Линой Ашрам из Израиля выступает. Один из лидеров мировой художественной гимнастики.

18:59

19,250 — только шестая, само собой.

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18:58

Талантливая белорусская спортсменка, но сейчас допустила ошибку. Потеряла обруч, который укатился за пределы ковра. Взяла запасной, минимизировав потери.

18:57

Анастасия Салос из Белоруссии выступает.

18:56

21,350 получает итальянка. Это текущее четвертое место. А вот оценка Калеин осталась без изменений.

18:54

Боряна Калеин подала протест на свою оценку! Тренер подал, вернее.

18:51

Александра Аджурджукулезе из Италии выступает.

18:50

23,350 — уверенное первое место! Фирменные прыжки и пируэт были великолепны.

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18:50

Под первый концерт Чайковского очень сильное выступление лидера мировой художественной гимнастики! Практически безупречная программа!

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18:47

Дина Аверина выступает.

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18:46

21,400 — оценка Калеин. Она на втором месте.

18:45

Интересное выступление выполняет фуэте без опоры — единственной из гимнасток, между прочим!

18:43

Боряна Калеин из Болгарии выступает.

18:41

21,000 — оценка Галкиной. Неплохое в целом выступление, но израильтянке явно уступила.

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18:39

Катерина Галкина из Белоруссии выступает.

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18:38

21,450 получает Зеликман. Первый ориентир.

18:37

Уверенное выступление бронзового призера чемпионата Европы этого года. Упор на атлетизм сделал израильтянкой.

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18:35

Ну а первой выступает Николь Зеликман из Израиля.

18:34

Яна Батыршина — знаменитая российская гимнастка — вышла на сцену в качестве посла турнира.

18:30

Идет церемония представления участниц финала в упражнениях с обручем.

18:20

В финал в упражнениях с мячом вышли следующие гимнастки: Николь Зеликман (Израиль) Влада Никольченко (Украина) Эвита Грискенас (США) Милена Бальдассарри (Италия) Линой Ашрам (Израиль) Боряна Калеин (Болгария) Арина Аверина (Россия) Дина Аверина (Россия)

18:10

В соревнованиях с обручем сегодня примут участие следующие восемь спортсменок, прошедшие квалификацию:

Николь Зеликман (Израиль) Катерина Халкина (Белоруссия) Боряна Калеин (Болгария) Дина Аверина (Россия) Александра Аджурджукулезе (Италия) Анастасия Салос (Белоруссия) Линой Ашрам (Израиль) Екатерина Селезнева (Россия)

18:00

Полчаса остается до старта самих соревнований. Сначала нас ждет турнир в обруче, затем в упражнениях с мячом.

17:50

Серебро в упражнениях с обручем в том году досталось израильтянке Линой Ашрам, а Александра Аджурджукулезе из Италии выиграла бронзу в соревнованиях с мячом.

17:40

Если брать сегодняшние виды, то Солдатова вслед за Диной финишировала в упражнениях с мячом, а Арина Аверина взяла бронзу с обручем.

17:30

Вернее, побеждали две девушки. Арина тот чемпионат провела не на своем уровне, зато ее сестра выиграла многоборье и три упражнения, в то время как золото с лентой досталось Солдатовой.

17:20

Что касается индивидуальных видов, то в них доминирование России было безоговорочным. Сестры Аверины и Александра Солдатова выиграли командное первенство, и эта же троица распределила между собой пять личных побед.

17:10

Год назад чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в столице Болгарии Софии, и тогда наши девушки забрали семь золотых наград из девяти. Только в групповых упражениях с пятью обручами и тремя мячами и двумя скакалками победы достались Болгарии и Италии.

17:00

Здравствуйте, уважаемые любители художественной гимнастики. Вашему вниманию финальные соревнования в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира в Баку.