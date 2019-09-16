Пропали 45 миллионов: беглый муж Канаевой задержан

Супруг двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой хоккеист Игорь Мусатов угодил в громкий скандал, который может закончиться тюремным сроком.

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По информации ТАСС, спортсмен был задержан в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, которое к тому же было совершено группой лиц и по предварительному сговору — это часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За такое можно угодить за решетку на срок до десяти лет и выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Что же, по мнению правоохранительных органов, натворил Мусатов, который некоторое время до задержания находился в федеральном розыске?

Как оказалось, хоккеиста подозревают в крупном обмане партнера по сделке, которому он обещал в 2018 году передать определенное количество криптовалюты, а взамен попросил $800 тысяч. В итоге бизнесмен принес ему деньги, но криптовалюты так и не дождался.

«Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. (на 19 февраля 2018 года эта сумма эквивалентна 45,3 млн рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки», — цитирует ТАСС информацию из материалов расследования.

Также в СМИ сообщалось, что сам хоккеист на сделку не явился, задержавшись на несколько часов и попросив, чтобы операция была осуществлена без него. Вместо себя он отправил на встречу помощника.

Когда бизнесмен передал положенную сумму в кассе, помощник якобы неожиданно исчез, а Мусатов по телефону пообещал разобраться, но затем так и не вышел на связь.

После долгого ожидания предприниматель обратился в правоохранительные органы, и хоккеист был задержан. Адвокат спортсмена Александр Карабанов уже сообщил, что о признании вины речи не идет.

«Тут налицо гражданско-правовые отношения», — отметил юрист.

В понедельник Кузьминский суд Москвы изберет Мусатову меру пресечения.

К сожалению, это не единственный скандал с участием известного хоккеиста.

Еще в 2011 году, во времена выступлений за мытищинский «Атлант», игрок был обнаружен в состоянии алкогольного опьянения в машине, которая на большой скорости пыталась скрыться от патруля ГИБДД, врезалась в двери ресторана и остановилась только после того, как попала в аварию.

Однако Мусатова тогда быстро отпустили. По информации ТАСС, в столичном УГИБДД объяснили, что он находился на пассажирском сидении, а потому не должен нести ответственность за происходившее. Однако во время задержания ключи от машины находились у хоккеиста, и владельцем иномарки являлся именно он.

«В ходе объяснений владелец автомобиля, демонстрируя, что у него находятся ключи, подходил к автомобилю, залезал, заводил, вылезал. И поэтому наши сотрудники подумали, что он находился за рулем. В это время реальное лицо, которое управляло машиной, скрылось», — говорилось в заявлении УГИБДД.

Спустя несколько дней в СМИ появилась информация о том, что Мусатов в нетрезвом состоянии избил незнакомого ему водителя автобуса.

«Пьяный был вусмерть! «Убери автобус!» — говорит. Я говорю, что не могу, я людей жду. И вот минут 20, наверное, ходил вокруг. Ну и потом как ударил мне в челюсть. Губу разбил. И в глаз еще»,

— цитировал пострадавшего портал «Вести.Ru».

В 2015 году Мусатов вновь был задержан за дебош в московском увеселительном заведении: спортсмен не захотел оплачивать счет, несмотря на уговоры менеджера и охранников бара. В итоге была вызвана полиция, которая доставила пьяного хоккеиста в ОВД «Пресненский».

Наконец в 2017 году, по информации РЕН ТВ, Мусатов вновь непотребно вел себя в баре и спровоцировал приезд полиции. Кроме того, у игрока обнаружили пистолет с патронами.

За это время в СМИ несколько раз проходила информация о том, что Канаева собирается подавать на развод, однако официального подтверждения этим данным так и не появилось.

Напомним, пара познакомилась в начале 2010-х годов: оба спортсмена получили травму и ожидали своей очереди в больнице, в ходе чего разговорились и обменялись номерами телефонов.

Вспыхнул роман, и после победы Канаевой на лондонской Олимпиаде-2012 хоккеист сделал ей предложение.

Пара поженилась в 2013 году, и вскоре у них родился сын. Однако семейная идиллия не способствовала прекращению скандальных историй с участием Мусатова.

Что касается карьеры игрока, то он официально не объявлял об уходе из спорта, однако не выходил на лед в официальных матчах уже с сезона-2016/17, когда выступал за «Слован».

В 2018 году хоккеист подписал пробный контракт с «Динамо», но его быстро отправили в фарм-клуб — воронежский «Буран», за который он не провел ни одного матча.

До этого Мусатов играл в «Авангарде» (в 2015 году отказался продлевать контракт из-за новостей о дебоше в Москве), «Локомотиве», «Витязе», «Салавате Юлаеве», «Спартаке» и «Атланте», нигде не задерживаясь дольше двух сезонов.