Залили стволовые клетки: что Шумахер лечил в Париже

Известный гонщик, неоднократный победитель «Формулы-1» Михаэль Шумахер завершил курс лечения в одной из парижских клиник, где он несколько дней находился в отделении сердечно-сосудистой хирургии.

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Журналист Жан-Мишель Декюжи, который давно освещает тему болезни и лечения знаменитого пилота, в эфире телеканала BFMTV сообщил, что 50-летний спортсмен уже покинул Париж. Примечательно, что методики лечения, которые применялись при работе с Шумахером, засекречены.

«Нам известно только, что ему делали переливание обогащенной крови, куда были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего его организма, включая мозг»,

— поделился информацией Декюжи.



Стоит сказать, что в клинику Шумахера привезли на носилках, а сопровождал его известный специалист по лечению сердечной недостаточности Филипп Менаше, которого называют «пионером клеточной терапии». Однако его специальность — кардиохирургия, а не проблемы мозга. Кроме того, пилота госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Все это наталкивает на мысль, что лечение стволовыми клетками может быть направлено вовсе не на мозг гонщика, а на его сердце.

Этого мнения придерживается профессор Мишель Пуко.

Он отметил, что подобное лечение может применяться для того, чтобы устранить воспалительный процесс в сердечной мышце.

«Учитывая место госпитализации, кажется, речь не идет о мозге. Во всей Франции не было официальных экспериментов в этой области», — цитирует Пуко La Gazzetta dello Sport.

В пользу этой версии говорит и то, что в последнее время у гонщика появились проблемы с сердцем, которые могли быть связаны с травмой, которую он получил в 2013 году во время катания на горных лыжах во французских Альпах. Тогда Шумахер сошел с трассы и проехал по неподготовленному для спуска склону. Под снегом он не заметил камень, о который запнулся и упал, сильно ударившись головой о выступ скалы. В срочном порядке спортсмен был доставлен в клинику, где ему были проведены две операции.

После хирургического вмешательства врачи приняли решение ввести Михаэля в искусственную кому, из которой он был выведен летом 2014 года.

Мнение о том, что нынешние проблемы с сердцем связаны со старой травмой, разделяет и британский кардиолог Асим Малхотра, чьи слова приводит Daily Mail.

«Судя по последним новостям, после получения травмы у Шумахера развились проблемы с сердцем. Какой бы ни была точная причина, в любом случае стволовые клетки — экспериментальное лечение. Пока нет никаких доказательств пользы данного метода. Но если эта процедура не является вредной, то почему не попробовать?» — заявил Малхотра.

Стоит отметить, что после полученной травмы семья Шумахера сделала все, чтобы оградить его от внимания прессы. Никаких комментариев родственники Михаэля не давали, и долгое время о состоянии легендарного пилота было толком ничего неизвестно, кроме того, что восстановление спортсмена проходит на его вилле в Швейцарии, недалеко от Женевского озера. При этом СМИ сообщали, что на лечение были потрачена огромная сумма денег, и семья была вынуждена продать дом в Норвегии и частный самолет.

Однако в августе 2018 года родственники Шумахера поделились новостью, которая стала радостной для всех переживающих за состояние гонщика.

Стало известно, что спортсмен уже способен проявлять эмоции в те моменты, когда слышит голоса своих детей Джины-Марии и Мика, а также жены Коррины.

«Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и вывозим из виллы, демонстрируя великолепную панораму гор и озеро, Михаэль порой плачет. У него выступают слезы», — говорил один из родственников спортсмена.

Также улучшение состояния пилота в октябре 2018 года подтвердил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт. Он рассказал, что посещает многократного чемпиона «Формулы-1» не менее двух раз в месяц. Тогда стало известно, что они вместе смотрели Гран-при Бразилии, и Михаэль уже вовсе не прикован к постели.