«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии

Известная боблеистка Кайли Хамфрис, которая является двукратной олимпийской чемпионкой и дважды чемпионкой мира, шокировала общественность заявлением о том, что на протяжении всего сезона-2017/18 подвергалась «эмоциональному, словесному и умственному насилию» со стороны главного тренера национальной команды Тодда Хейса.

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По заявлению Хамфрис, слова которой приводит издание Inside the Games,

тренер унижал ее в том числе при множестве свидетелей, что еще сильнее травмировало психику спортсменки. В какой-то момент она больше не смогла выносить такое поведение наставника и приняла решение обратиться в суд.

«После более часа словесных оскорблений личного и профессионального характера в мой адрес в общественном месте, где за всем этим наблюдали люди, я начала рыдать от расстройства. Он сильно задел мои чувства. Я была поражена тем, что тренер говорил», — рассказывала Хамфрис.

После этого признания олимпийская чемпионка твердо заявила, что приняла решение покинуть сборную Канады и перейти в национальную команду США. Она отметила, что из-за этого инцидента с наставником рискует вообще потерять карьеру, но выступление в составе американских спортсменок может стать для нее важным шагом вперед. Отдельно бобслеистка подчеркнула, что ей понадобилось немало сил и смелости для того, чтобы рассказать миру о том, что с ней произошло.

«Мне нужно вновь прийти в свое лучшее состояние, стать той спортсменкой, какой я могу быть в идеале, и отправиться туда, где безопасно и есть возможность продолжить карьеру. К сожалению, все это больше не относится к сборной Канады.

Я сделала все, что было в моих силах, но не смогу вернуться в рабочую среду, где не чувствую безопасности», — поделилась Кайли.

По словам спортсменки, этот период стал самым трудным испытанием в ее жизни. При этом она также отметила, что выступления за канадскую национальную команду, а также победы на Олимпийских играх в составе сборной навсегда останутся главным моментом в ее спортивной карьере.

Кайли стала профессионально заниматься бобслеем, когда ей было 19 лет, в 2004 году. Первое олимпийское золото Хамфрис завоевала в двойке с Хезер Мойс в 2010 году на зимних Играх в Ванкувере. Примечательно, что эта награда высшей пробы стала первой для канадской команды на той Олимпиаде.

Второе олимпийское золото бобслеистка взяла в 2014 году в Сочи вместе с той же напарницей. В честь этой победы Хамфрис и Мойс несли флаг Канады на закрытии Игр.

В южнокорейском Пхенчхане — 2018 Кайли завоевала бронзовую медаль. Стоит сказать, что все три награды были получены в двойках.

Дважды бобслеистке также в двойке покорялись чемпионаты мира — в 2012 году в Лейк-Плэсиде и в 2013-м в Санкт-Морице. Еще два раза Кайли становилась серебряным призером мировых первенств — в 2008 (смешанные команды) и в 2016 (двойки) году. В ее активе также четыре бронзы — 2011 год (двойки и смешанные команды), 2012 (смешанные команды), 2013 (смешанные команды).

При этом в карьере Хамфрис было и еще одно примечательное достижение:

в сезоне 2014/15 на чемпионате Канады она стала первой женщиной, которой доверили пилотировать боб в четверках — остальные трое членов ее экипажа были мужчинами.

Команда Кайли заняла третье место, после чего спортсменка написала в фейсбуке, что «гордится своими парнями». После такой длинной и славной истории в составе канадской сборной с трудом можно даже представить, что теперь чемпионка бежит в США.

Но, к сожалению, случаев, когда атлеты обвиняют своих наставников в насилии — моральном или физическом, — не так уж мало в современном спорте.

Не так давно стало известно, что известный тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан был пожизненно отстранен от спортивной деятельности из-за обвинений в сексуальных домогательствах к своим подопечным.

В суд на Кэллахана подал фигурист Алан Шмидт. Спортсмен уверял, что специалист регулярно домогался его с того момента, как ему исполнилось 14 лет. Примечательно, что такие сообщения впервые появились в 1999 году, когда еще один экс-подопечный Кэллахана — Крейг Маурици — выдвинул против него обвинения.

Однако Федерация фигурного катания США тогда не стала ничего предпринимать из-за того, что фигурист обратился с этим заявлением по истечении 60 дней после предполагаемого сексуального контакта.

Эта история всплыла во время Олимпийских игр в 2018 году. Новое руководство Американской ассоциации фигурного катания (USFS) приняло решение усилить кампанию по борьбе с сексуальным насилием в этом виде спорта, а Маурици предложили занять должность руководителя этого направления.

«USFS сейчас выступает с поддержкой в отношении всех жертв сексуальных домогательств и неправомерных действий и призывает всех, кто подвергся насилию или жестокому обращению, немедленно сообщать об этом местным правоохранительным органам,

волонтерской компании SafeSport и руководству Ассоциации фигурного катания США», — заявил Маурици.

С тех пор в отношении Кэллахана началось более активное расследование, однако пока единственная мера наказания, которую к нему применили, — это пожизненное отстранение от спорта. Видимо, весовых доказательств его непотребного поведения спустя столько лет обнаружить не удалось.