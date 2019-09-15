«Зениту» не нужен? Где будет играть Кокорин

6 сентября Алексеевский районный суд на выезде принял едва ли не главное решение для всего российского футбола за последние лет десять и удовлетворил ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии №4, где футболисты отбывали наказание за избиение главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука в октябре прошлого года. 17 сентября экс-игроки сборной России выйдут из-под стражи и, вернувшись к своим семьям, начнут рассматривать вопрос о продолжении карьеры. Наиболее остро он стоит для Кокорина.

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Отправившись в Бутырский следственный изолятор в октябре 2018-го, 28-летний нападающий регулярно жаловался на усиливающиеся боли в ноге, не до конца восстановленной после повреждения крестообразных связок колена. В один момент игрок через своих адвокатов сообщал о риске и вовсе покончить с футболом и приобрести инвалидность.

Впрочем, уже в августе вокруг Кокорина появились и позитивные новости. Нападающий принял участие в матче между заключенными ИК-4 и белгородским клубом «Салют» из ПФЛ, что косвенно подтверждало — Александр постепенно набирает кондиции и завершать свою карьеру не намерен.

Так посчитали и в «Зените». В июле у Кокорина истек контракт с сине-бело-голубыми, и продлить его он по понятным причинам никак не мог, хотя в Петербурге неоднократно высказывали желание вернуть форварда в свои ряды. Подтвердили эти намерения в «Зените» и после того, как стало известно, что Кокорин выйдет на свободу. Так, генеральный директор клуба Александр Медведев сообщил о планирующейся встрече с футболистом для проведения переговоров о новом контракте, благо Российская премьер-лига разрешает командам заявлять игроков, имеющих статус свободного агента, даже в закрытое трансферное окно.

«Моя позиция остается прежней, очень хотел бы возвращения Саши. У него нет сейчас контракта, но я, как тренер, уже не первый год жду его появления. То травма, то другие обстоятельства. Этот игрок — один из лучших в России. Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера. Каждый человек ошибается, но его наказание абсолютно несоизмеримо с содеянным», — говорил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

При этом известны и некоторые условия возможного соглашения. По данным «Экспресс Газеты»,

сине-бело-голубые готовят Кокорину контракт до середины декабря с опцией продления на два года, однако зарплата футболиста будет снижена втрое по сравнению с его прежними доходами, когда он зарабатывал €3,3 млн в год.

Виной тому травма колена, неясность того, в каком состоянии оно находится, а также физическая форма, непригодная для игры в профессиональный футбол в данный момент. Однако существует вариант, согласно которому возвращение Кокорина на поле в футболке «Зенита» будет отложено на некоторый период.

Как сообщает «Чемпионат», в Петербурге всерьез раздумывают провернуть схему, работающую на протяжении всего летнего трансферного окна, а именно — отдать своего футболиста в «Сочи». За это лето новичок РПЛ подписал аж восемь игроков «Зенита», и сочинцы явно готовы сделать это вновь. По данным источника, у Кокорина будет ровно полгода для совместных тренировок с Антоном Заболотным, чтобы вернуть былые кондиции и уже после этого надеть на себя сине-бело-голубую футболку. Однако при данном варианте стоит обратить внимание на одну деталь. Кокорину на восстановление потребуется не одна неделя, чтобы выйти на поле даже в составе «Сочи», имеющего большие проблемы с игрой в атаке, а уже в декабре чемпионат России уйдет на зимнюю паузу.

Реальных шансов провести необходимое для возвращения в форму количество матчей у Александра практически нет. Если он и выйдет на поле, то примерно в пяти встречах, а уже в зимнее трансферное окно вернется в «Зенит», где ему снова предстоит набирать форму для попадания в основной состав действующих чемпионов страны.

Понимают сегодняшнее реальное состояние 28-летнего нападающего не только в Петербурге, но и в других клубах, которые могут стать его арендаторами. Например, в «Урале».

«Не факт, что он сразу заиграет в «Зените». Может быть, питерский клуб отдаст его в аренду. И потом — по факту у Кокорина же нет контракта с питерским клубом. Мы готовы предложить ему поиграть за нас. Правда, «Урал» не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты», — цитирует «СЭ» руководителя «Урала» Григория Иванова.

Выразили готовность принять Кокорина в свою команду и в самарских «Крыльях Советах», а также грозненском «Ахмате». Причем клубы ждут в своих рядах не только пока еще экс-форварда «Зенита», но и Павла Мамаева, у которого также хватает проблем с продолжением карьеры на фоне желания «Краснодара» разорвать с хавбеком контракт, истекающий в январе 2020 года.

Александр Кокорин перешел в «Зенит» из московского «Динамо» в январе 2016 года. За этот период 28-летний нападающий сыграл за сине-бело-голубых в 92-х матчах, в которых забил 34 мяча и отдал 13 голевых передач, став чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.