Аксели не спасли: как Туктамышева проиграла ученице Тутберидзе

Анна Щербакова стала победительницей на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии, Бергамо. После короткой программы чемпионка России занимала третью строчку, а в произвольном прокате получила 150,47 балла, что позволило ей обойти свою прямую конкурентку Елизавету Туктамышеву.

Щербакова поставила прыжок в четыре оборота в самом начале программы и чисто его исполнила. По сумме двух программ россиянка набрала 218,20 балла и заняла первое место.

Стоит отметить, что выступала фигуристка после удачного прыжка очень осторожно, хоть и легко. Видно было, что ученица Этери Тутберидзе боится совершить ошибку и упасть, это могло стоить ей важных решающих баллов, ведь перевес после первого выступления был на стороне Туктамышевой.

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Примечательно, что это первый сезон Щербаковой на взрослом уровне, еще в прошлом году девушка выступала среди юниоров. И это выгодно отличает 15-летнюю Анну от других фигуристок, которые выступали в Италии. Они были старше и смотрелись на льду тяжелее, им труднее было выполнить те прыжковые элементы, на которых россиянка будто парила. После проката ученица Тутберидзе не переставала улыбаться, довольная тем, что получилось.

Рад был и хореограф Даниил Глейхенгауз, который приехал вместе с ней в Бергамо. Наставницы не было, примечательно, что не поехала Тутберидзе и в Челябинск, где в этот же день еще одна ее подопечная — Камила Валиева, которая стала победительницей четвертого этапа Гран-при среди юниоров. Нельзя не отметить, что Валиева в своем выступлении продемонстрировала сразу два четверных прыжка.

Ближайшая преследовательница Щербаковой Елизавета Туктамышева отстала от Щербаковой чуть меньше чем на четыре балла по сумме двух программ.

Примечательно, что ее оценка за произвольное выступление на десять очков меньше, чем у Анны. Несмотря на то, что Елизавета исполнила два тройных акселя, ее программа выглядела слабее. Да и каталась 22-летняя чемпионка мира и Европы 2015 года не в платье — в черных штанах, белой блузке и красных перчатках, что делало немного тусклым ее выступление.

А ведь разрыв после короткой программы был действительно существенным. Туктамышева тогда выиграла, набрав за свой прокат 73,66 балла. Щербакова вообще оказалась на третьем месте, получив за свое 67,73 балла, что показалось весьма несправедливым некоторым болельщикам. Они посчитали, что судьи в Бергамо занизили Анне оценки за почти что идеальный прокат. Второй тогда стала представительница Южной Кореи Ю Ен, программу которой судьи оценили в 70,47 балла.

Но произвольное выступление все расставило по местам и показало, что Щербакова с четверным лутцем выглядит на порядок лучше, чем Туктамышева.

Пусть даже Елизавета и превзошла саму себя, включив в свою программу сразу два тройных акселя. Однако не стоит забывать, что это только первый официальный старт, и по ходу сезона все еще может весьма сильно поменяться.

На этом турнире выступала еще одна российская фигуристка, которая, как и Туктамышева, тренируется у Алексея Мишина — Софья Самодурова. Чемпионка Европы – 2019, которая на первенстве сенсационно обошла Алину Загитову, выглядела на соревновании не лучшим образом. Обычно стабильная Самодурова, которая последние два года обходилась без падений на официальных турнирах, сорвала тройной флип и рухнула на лед. Эта ошибка обошлась ей весьма дорого, ведь ее программа и так не самая сильная и насыщенная по компонентам среди россиянок. 53,82 балла поставили ей судьи, что позволило спортсменке занять всего лишь восьмое место.

Однако, говоря о ее выступлении, нельзя не сказать, что Софье удалось исполнить каскад из двух тройных прыжков и не допустить той ошибки, которая произошла в Москве во время контрольных прокатов. Тогда Самодурова упала во время именно этого прыжкового элемента.

Произвольная программа выглядела лучше, по крайней мере подопечная Мишина не допускала серьезных ошибок и недочетов. Это дало ей 125,83 балла и шестую строчку в итоге (общая сумма 179,65 балла).