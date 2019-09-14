Бросил все: как муж помогает Заворотнюк в борьбе с раком

Супруг тяжело заболевшей актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев является потомственным фигуристом. Его дед, в честь которого и назвали мальчика, был четырехкратным чемпионом СССР в одиночном фигурном катании. Хотя папа и мама Чернышева-младшего не имели отношения к спорту и работали инженерами, мальчик выбрал дело своего деда.

Правда, во время своей карьеры выступал Петр Чернышев-младший не в одиночном катании, а в танцах на льду, где и добился довольно серьезных успехов.

В 1992 году он вместе со своей первой женой, бывшей фигуристкой Натальей Анненко переехал в американский Лейк-Плэсид, где стал тренироваться в международной танцевальной школе для фигуристов Натальи Дубовой и выступать под флагом США.

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Сначала спортсмен работал в паре с Софией Елиазовой, чья мать и помогла оформить спортсмену «грин-карту», однако вскоре после всего лишь 13-го места на чемпионате США дуэт распался.

Тогда Дубова пригласила в качестве партнерши спортсмена американку Наоми Ланг, вместе с которой Петр перебрался в 1997 году под крыло к другому знаменитому специалисту — Игорю Шпильбанду.

На своем первом чемпионате США пара заняла пятое место, год спустя стала третьей, а затем на протяжении пяти лет подряд не знала себе равных на национальном уровне, выигрывая один чемпионат страны за другим.

Кроме того, на данном отрезке танцевальный дуэт дважды выиграл золото Чемпионата четырех континентов (соревнования для стран Америки и Азии — аналог чемпионата Европы), а также завоевал серебряную и бронзовую медали на этом турнире.

Правда, на чемпионатах мира Чернышев и Ланг так и не смогли ни разу подняться выше восьмого места, а на своей единственной Олимпиаде заняли 11-ю строчку итогового протокола под американским флагом на Играх в Солт-Лейк Сити.

В 2003 году дуэт завершил карьеру, но не распался и продолжал периодически участвовать в различных шоу. Так, например, Чернышев и Ланг были полноценными членами тура «Золотой лед Страдивари», организованного Евгением Плющенко.

В 2007 году Чернышев, работавший также тренером и хореографом, окончательно вернулся в Россию, где был востребован как специалист по хореографии парами Юко Кавагути / Александр Смирнов и Рэна Иноуэ / Джон Болдуин, а также одиночниками Максимом Ковтуном и будущей олимпийской чемпионкой Сочи-2014 Аделиной Сотниковой.

Постоянно появлялся спортсмен и на телевидении, принимая участие в ставших особенно популярными ледовых шоу. В 2007 году он засветился в проекте канала «Россия» «Танцы на льду. Бархатный сезон», в котором одержал победу вместе с певицей Юлией Ковальчук, а позже активно участвовал в шоу Первого канала.

На одном из таких телешоу в 2008 году фигурист и познакомился с Анастасией Заворотнюк, к тому моменту уже дважды побывавшей замужем, имевшей от второго брака двух детей и тяжело переживавшей недавний разрыв с актером Сергеем Жигуновым.

С ним актриса встречалась на протяжении двух лет, однако до брака дело у них так и не дошло.

Именно своему ровеснику Чернышеву, который к тому времени развелся с Анненко, Анастасия обязана своим «возвращением к жизни». Она неоднократно рассказывала в интервью, что он полностью изменил и перевернул ее жизнь.

«Впервые за долгие годы я абсолютно счастлива! До сих пор помню и его взгляд, и свои ощущения: меня словно током ударило! — рассказывал актриса пять лет назад журналу «7 дней».

— Глядя на Петю и мою семью, я вдруг поймала себя на мысли, что мечтала именно об этом: в доме царил бы мир и покой. Я знаю, что детям хорошо, и теперь мне ничего не страшно. Впервые за долгие годы я абсолютно счастлива!»

Кроме того, артистка поведала, что ее семья сразу же приняла Петра и полюбила его, а отец впервые благословил дочь на отношения с мужчиной.

По словам Заворотнюк, фигурист стал первым человеком, в адрес которого ее отец не сказал: «Остановись, что ты делаешь?!» Вместо этого он неожиданно произнес: «Какой достойный мужчина. Я невероятно рад за вас».

Сам Чернышев говорил, что тоже сразу же полюбил актрису, и именно поэтому через пару месяцев после свадьбы они еще и обвенчались в церкви.

«Я не переживал в жизни ничего подобного и никогда не чувствовал себя таким счастливым. Очень надеюсь, что у наших отношений — бесконечное будущее»,

— рассказывал Петр. — Наши с Настей отношения изначально складывались настолько гармонично, что хотелось верно достроить картинку нашего внутреннего мира. Я верю в то, что венчание — это стержень семейных отношений и семейного благополучия, и я рад, что к нам с Настей это осознание пришло».

Осенью 2018 года у пары родилась дочь Мила и вскоре, по сообщениям СМИ, они узнали о страшном диагнозе Заворотнюк, у которой врачи нашли злокачественную опухоль в мозге. Также появлялась информация о том, что актрису частично парализовало.

Сейчас, по данным журналистов, актриса введена в состояние медикаментозной комы, а Чернышев ушел из всех проектов, чтобы ухаживать за своей супругой.