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Не выдержало сердце: чемпион по боксу умер в зале

Смерть на тренировке: сердце чемпиона не выдержало

Боксер Андрей Молоканов скончался 11 сентября во время тренировки в Ульяновске. По предварительным данным, у спортсмена не выдержало сердце. Молоканов ранее становился чемпионом по боксу Приволжского федерального округа.

11 сентября на тренировке скончался мастер спорта по боксу Андрей Молоканов. По предварительным данным федерации бокса Ульяновской области, от физических нагрузок у спортсмена не выдержало сердце. Воспитаннику ульяновской школы «Икар» было всего 28 лет.

«Вчера поступило печальное известие о смерти мастера спорта по боксу Андрея Молоканова. Сейчас специалисты устанавливают причины трагедии», — рассказал председатель правительства региона Александр Смекалин в инстаграме.

Чиновник добавил, что профессиональный спорт сопряжен с нагрузками, которые нельзя сравнить с обычными занятиями физкультурой.

«Именно поэтому пристальное внимание необходимо уделять вопросам медицинского сопровождения и медпрофилактики спортсменов, а также методикам тренировок.

На специализированной комиссии будет дана оценка этим составляющим», — заключил он.

Молоканов выступал в категории до 81 кг. Он получил звание мастера спорта по боксу на международном турнире в Казани в 2013 году, ему тогда было 23 года. К своему достижению боксер шел 11 лет.

В клуб «Икар» Андрей пришел еще пятиклассником. Он всегда был на ведущих ролях в юношеских соревнованиях, побеждал на всероссийских турнирах в Самаре, Санкт-Петербурге и Ульяновске. Также Молоканов становился чемпионом по боксу Приволжского федерального округа.

Известный боксер из Ульяновска Алексей Лезин, победивший когда-то обоих братьев Кличко и Николая Валуева, был знаком с Молокановым.

«Очень неожиданная новость, — передает его слова издание 73online.ru. — Андрея я знаю, мы вместе играли в футбол. Но близки не были, у нас серьезная разница в возрасте. Молоканов — сильный, перспективный спортсмен. Он уже завершал свою карьеру в боксе, поэтому у него серьезных, интенсивных нагрузок на тренировках не было. О его проблемах со здоровьем я не слышал, возможно, о себе дали знать какие-то рецидивы...

Это большая потеря для ульяновского бокса. Смерти на тренировках — исключительные случаи, бывают очень редко».

Отметим, что 16 августа в Мехико на 80-м году жизни умер бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Хосе Наполес. Президент WBC Маурицио Сулейман назвал «Мантекилью» Наполеса своим кумиром и величайшим чемпионом. Кубинец был чемпионом мира по версиям WBC и WBA в 1969-70 и 1971-75 годах.

В 1975-2015 годах он был рекордсменом мира по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона мира (то есть, чемпиона мира более чем по одной версии).

8 августа не стало Валерия Дербина, заслуженного тренера России, наставника экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Дербин скончался на 65-м году жизни от остановки сердца, находясь за рулем автомобиля. Его машина врезалась в другие автомобили на стоянке.

«Он был моим близким другом. Несколько раз мы готовились вместе к боям, я ходил к нему на силовую общефизическую подготовку… Он еще и моего сына с детства тренировал», — прокомментировал гибель тренера сам Валуев.

Валерий Дербин был мастером спорта по греко-римской борьбе и самбо.

3 июня умер британский боксер Коннор Ло, которому было 26 лет. По сообщению The Sun, спортсмен провел на профессиональном ринге 13 боев и во всех победил. Все поединки Ло состоялись в Шотландии, большинство – в Эдинбурге и Глазго.

За день до смерти Коннор восхищался в соцсетях победой Руиса над Джошуа. Также он благодарил друзей, которые помогли ему пережить тяжелые времена. В заявлении клуба его называют одним из «самых ярких и талантливых боксеров Великобритании».

17 мая на 74-м году жизни скончался советский боксер и актер Абдрашид Абдрахманов, становившийся чемпионом СССР в 1970 и 1971 годах.

Абдрахманов – первый боксер из Казахстана, ставший мастером спорта международного класса. Он сыграл главную роль в фильме по роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок». Всего участвовал в 20 фильмах, в том числе «Ермак», «Султан Бейбарс», «Тигр снегов», «Белый квадрат», «На ринг вызывается».О

10 мая после тяжелой болезни скончался 53-летний американский боксер Берт Купер, бывший чемпион мира в супертяжелом по версии WBF.

Купер провел 59 боев, в которых одержал 36 побед. На ринге он встречался с настоящими легендами: Джорджем Форменом, Риддиком Боуи, Рэем Мерсером, Эвандером Холифилдом и Майклом Мурером.

В ноябре 1991 года Берт Купер сбил с ног Эвандера Холифилда в третьем раунде, однако чемпион победил техническим нокаутом в седьмом раунде.