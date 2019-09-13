Не выдержало сердце: чемпион по боксу умер в зале

11 сентября на тренировке скончался мастер спорта по боксу Андрей Молоканов. По предварительным данным федерации бокса Ульяновской области, от физических нагрузок у спортсмена не выдержало сердце. Воспитаннику ульяновской школы «Икар» было всего 28 лет.

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«Вчера поступило печальное известие о смерти мастера спорта по боксу Андрея Молоканова. Сейчас специалисты устанавливают причины трагедии», — рассказал председатель правительства региона Александр Смекалин в инстаграме.

Чиновник добавил, что профессиональный спорт сопряжен с нагрузками, которые нельзя сравнить с обычными занятиями физкультурой.

«Именно поэтому пристальное внимание необходимо уделять вопросам медицинского сопровождения и медпрофилактики спортсменов, а также методикам тренировок.

На специализированной комиссии будет дана оценка этим составляющим», — заключил он.

Молоканов выступал в категории до 81 кг. Он получил звание мастера спорта по боксу на международном турнире в Казани в 2013 году, ему тогда было 23 года. К своему достижению боксер шел 11 лет.

В клуб «Икар» Андрей пришел еще пятиклассником. Он всегда был на ведущих ролях в юношеских соревнованиях, побеждал на всероссийских турнирах в Самаре, Санкт-Петербурге и Ульяновске. Также Молоканов становился чемпионом по боксу Приволжского федерального округа.

Известный боксер из Ульяновска Алексей Лезин, победивший когда-то обоих братьев Кличко и Николая Валуева, был знаком с Молокановым.

«Очень неожиданная новость, — передает его слова издание 73online.ru. — Андрея я знаю, мы вместе играли в футбол. Но близки не были, у нас серьезная разница в возрасте. Молоканов — сильный, перспективный спортсмен. Он уже завершал свою карьеру в боксе, поэтому у него серьезных, интенсивных нагрузок на тренировках не было. О его проблемах со здоровьем я не слышал, возможно, о себе дали знать какие-то рецидивы...

Это большая потеря для ульяновского бокса. Смерти на тренировках — исключительные случаи, бывают очень редко».

Отметим, что 16 августа в Мехико на 80-м году жизни умер бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Хосе Наполес. Президент WBC Маурицио Сулейман назвал «Мантекилью» Наполеса своим кумиром и величайшим чемпионом. Кубинец был чемпионом мира по версиям WBC и WBA в 1969-70 и 1971-75 годах.

В 1975-2015 годах он был рекордсменом мира по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона мира (то есть, чемпиона мира более чем по одной версии).

8 августа не стало Валерия Дербина, заслуженного тренера России, наставника экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Дербин скончался на 65-м году жизни от остановки сердца, находясь за рулем автомобиля. Его машина врезалась в другие автомобили на стоянке.

«Он был моим близким другом. Несколько раз мы готовились вместе к боям, я ходил к нему на силовую общефизическую подготовку… Он еще и моего сына с детства тренировал», — прокомментировал гибель тренера сам Валуев.

Валерий Дербин был мастером спорта по греко-римской борьбе и самбо.

3 июня умер британский боксер Коннор Ло, которому было 26 лет. По сообщению The Sun, спортсмен провел на профессиональном ринге 13 боев и во всех победил. Все поединки Ло состоялись в Шотландии, большинство – в Эдинбурге и Глазго.

За день до смерти Коннор восхищался в соцсетях победой Руиса над Джошуа. Также он благодарил друзей, которые помогли ему пережить тяжелые времена. В заявлении клуба его называют одним из «самых ярких и талантливых боксеров Великобритании».

17 мая на 74-м году жизни скончался советский боксер и актер Абдрашид Абдрахманов, становившийся чемпионом СССР в 1970 и 1971 годах.

Абдрахманов – первый боксер из Казахстана, ставший мастером спорта международного класса. Он сыграл главную роль в фильме по роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок». Всего участвовал в 20 фильмах, в том числе «Ермак», «Султан Бейбарс», «Тигр снегов», «Белый квадрат», «На ринг вызывается».О

10 мая после тяжелой болезни скончался 53-летний американский боксер Берт Купер, бывший чемпион мира в супертяжелом по версии WBF.

Купер провел 59 боев, в которых одержал 36 побед. На ринге он встречался с настоящими легендами: Джорджем Форменом, Риддиком Боуи, Рэем Мерсером, Эвандером Холифилдом и Майклом Мурером.

В ноябре 1991 года Берт Купер сбил с ног Эвандера Холифилда в третьем раунде, однако чемпион победил техническим нокаутом в седьмом раунде.