Русская тройка: юноши показывают программы в Челябинске. LIVE

Вот что после короткой программы рассказывал Даниелян.

«Вначале у меня было волнение, но потом публика на меня повлияла, я оживился и катался с удовольствием. Старался чисто откатать. После первенства Москвы мы провели большую работу, оттачивали в основном прыжки и выезды после них. Я отлично чувствовал себя на выезде сегодня, никуда не сваливался, — приводит слова фигуриста «Р-Спорт».

— Постепенно набираю форму, она уже намного лучше, чем на открытых прокатах. И вес сбросил. Мы много работаем».