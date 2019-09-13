Русская тройка: юноши показывают программы в Челябинске. LIVE

Мозес Йозеф Берей из Венгрии выступает первым.
Стартовый порядок первых спортсменов.
Начинается разминка номер один в Челябинске.
Изначально было известно, что трое наших лидеров выступят последними в разминке сильнейших, таковы правила. Но жребий решил так, что они будут выступать от третьего к первому. Такое бывает довольно редко.
Вот что после короткой программы рассказывал Даниелян.
«Вначале у меня было волнение, но потом публика на меня повлияла, я оживился и катался с удовольствием. Старался чисто откатать. После первенства Москвы мы провели большую работу, оттачивали в основном прыжки и выезды после них. Я отлично чувствовал себя на выезде сегодня, никуда не сваливался, — приводит слова фигуриста «Р-Спорт».
— Постепенно набираю форму, она уже намного лучше, чем на открытых прокатах. И вес сбросил. Мы много работаем».
Вот расписание ключевых прокатов в произвольной программе:
Третья разминка
11. Илья Ковлер (Канада)... 13. Габриэле Франджипани (Италия) 14. Ча Ен Хен (Корея) 15. Ен Мьен Ро (КНДР) 16. Уильям Эннис (США)
Четвертая разминка 17. Александр Лебедев (Белоруссия) 18. Ли Луаньфэн (Китай) 19. Алек Гинзбург (Канада) 20. Илья Яблоков (Россия) – 17.57 21. Петр Гуменник (Россия) – 18.04 22. Артур Даниелян (Россия) – 18.11
Положение лидеров после короткой программы:
1. Артур Даниелян (Россия) – 83,31 2. Петр Гуменник (Россия) – 74,15 3. Илья Яблоков (Россия) – 73,73 4. Алек Гинзбург (Канада) – 66,64 5. Ли Луаньфэн (Китай) – 64,73 6. Александр Лебедев (Беларусь) – 62,76 7. Уильям Эннис (США) – 62,09 8. Ча Ен Хен (Корея) – 61,05 9. Ен Мьен Ро (КНДР) – 59,99 10. Илья Ковлер (Канада) – 58,90
Прокаты начнутся ориентировочно в 14.55 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужчин на этапе Гран-при в Челябинске.