«Хороший удушающий»: Путин похвалил Хабиба

12 сентября президент Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым, поздравив его с победой в бою на UFC 242 в Абу-Даби над американцем Дастином Порье, благодаря чему россиянин во второй защитил свой чемпионский титул главного мирового промоушена в легком весе.

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Глава государства прибыл в Дагестан с визитом, посвященным 20-летию отражения нападения на республику боевиков, и встретился в Ботлихе с ополченцами, участвовавшими в сражениях.

Еще во время беседы с ними речь зашла о 28-й победе Нурмагомедова в смешанных единоборствах, и Путин заявил, что скоро поедет дальше, но сначала «надо встретиться с Хабибом».

Встреча вскоре состоялась в столице Дагестана Махачкале, с самим бойцом на нее пришел и его отец. Точно так же было и в октябре прошлого года в Ульяновске, когда Нурмагомедовы были удостоены аудиенции первого лица страны после победы Хабиба в самом рейтинговом в ММА поединке прошлого года над ирландцем Конором Макгрегором.

«Отличный бой», — сразу же обратился Путин к Абдулманапу, приветствуя отца и сына, а затем поздравил и Нурмагомедова-младшего, назвав того «дорогим».

Глава государства, взяв слово, сначала обратился к отцу, поздравив его с победой сына, и назвал победу достойной, отметив также, что достойным и крепким был соперник.

«Уважительный, крепкий, сильный. На этот раз уважительный попался», — ответил Хабиб, явно намекая на огромное количество провокаций во время подготовки к поединку с Макгрегором, после которого случилась знаменитая потасовка, обернувшаяся дисквалификацией на несколько месяцев и штрафами для обоих бойцов.

«Это от человека зависит, классный спортсмен и должен быть таким. Но победа убедительная. Я посмотрел бой — хороший удушающий прием. Такой классический. На горло ты ему не давил, с двух сторон, как положено зажимал. Все по-честному»,

— заметил Путин.

После этого чемпион UFC на протяжении нескольких минут рассказывал главе государства о том, как бой и все происходящее вокруг него выглядели изнутри.

«В начале старался челюсть ему зажать, но он правильно уходил. А так вышло, что это происходило рядом с местом, где стоял мой отец. Я душу, душу, потом говорю отцу, что что-то не получается. И у меня там друзья, которые смотрели бой, потом спрашивали: «А ты о чем с отцом говорил? Он тебе в первом раунде сказал бой не заканчивать?» — рассмеялся Хабиб.

«Я ему сказал, что все будет нормально и не надо суетиться», — добавил Нурмагомедов-старший.

«Он все бои выигрывал в стойке, но мы ожидали этого, что он будет в стойке быстрее, чем на руках. Борьба его замедлила. В первом раунде его завозил в борьбе, а во втором в стойке застоялся и пропустил удар. Сразу услышал недовольный голос отца — надо возвращаться к борьбе», — продолжил Нурмагомедов-младший.

На это президент отметил, что необходимо использовать свои конкурентные преимущества.

Кроме того, Нурмагомедовы рассказали, что в построенном в преддверии боя зале в Абу-Даби было очень жарко, что оказывало свое влияние на поединок. Порье с первого же клинча был очень скользким, и это стало дополнительным усложняющим обстоятельством.

Рассказал Хабиб и о разнице между поединками в США, где он дрался во всех своих боях в UFC до того, и шоу в ОАЭ, где бойца поддерживал весь зал.

«Постоянно в Штатах дрался. Привык, что выходишь, и публика поддерживает своего, а тебя освистывает. Тут же вышел, а все трибуны за меня. Смотрю, сколько близких, родных в зале, такое давление почувствовал, давно такого не было. Минут за пять до боя, никак не мог в себя прийти. А как бой начался, там уже справился», — отметил чемпион.

В конце беседы Нурмагомедов-младший поинтересовался здоровьем президента, на что Путин рассмеялся, отметив, что оно у него прекрасное, после чего они пообщались о том, что без спорта глава государства не смог бы справляться со своим графиком и постоянной сменой часовых поясов, которая негативно влияет на организм.

Напоследок Путин еще раз поздравил бойца с победой, назвав его победу достойной, эффектной и убедительной.

После победы над Порье у Нурмагомедова в активе 28 побед и ни одного поражения, а следующим его соперником должен стать другой американец Тони Фергюсон, о чем уже рассказал глава UFC Дана Уайт. Правда, менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз выдвинул другую версию, ожидая противостояния с Жоржем Сен-Пьером.