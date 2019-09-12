Испугался Фергюсона? Хабиб срывает кассовый бой

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов впервые за долгое время прибыл на родину — в Дагестан, чтобы отметить свою вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе. Также сообщается, что атлет встретится с президентом России Владимиром Путиным, который находится в Дагестане с официальным визитом.

Напомним, большую часть времени спортсмен проводит в США, где снимает дом за $25 тысяч и занимается под руководством своего постоянного тренера Хавьера Мендеса в клубе American Kickboxing Academy (AKA).

Скорее всего, в ближайшее время Орел вернется в привычный зал, поскольку уже до конца 2019 года он планировал провести третью защиту пояса, а для этого нужно вновь привести тело в боевое состояние и приспособиться к стилю следующего соперника.

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Впрочем, учитывая, что медицинская комиссия прописала Нурмагомедову всего недельный отдых после боя с американцем Дастином Порье, никаких мало-мальски серьезных повреждений он не получил и сможет быстро вернуться в строй.

Это и неудивительно: большую часть поединка Хабиб держал соперника под контролем на канвасе и почти не давал ему наносить удары, лишь один раз во втором раунде пропустив хороший хук в стойке, а закончилось все удушающим приемом в третьем раунде.

В честь этой победы Нурмагомедова встречал в Махачкале ансамбль с лезгинкой.

Однако во всеуслышание о прибытии чемпиона не извещали, поэтому ему удалось относительно спокойно покинуть аэропорт, дав лишь короткой комментарий прессе.

«Мы не хотели, чтобы был ажиотаж в аэропорту, поэтому прилетели ночью, когда все спят, — признался боец. — Но примерно через неделю мы устроим встречу с болельщиками».

Также Нурмагомедов вновь высказался о прошедшем бое с Порье, высоко оценив навыки американца.

«Что я думаю о «гильотине» Дастина (удушающий прием, который Порье пытался провести незадолго до своего проигрыша. — «Газета.Ru»)? Я был к этому готов. Еще до начала боя решил, что отдам ему шею и заставлю потратить на это много сил.

Однако, честно, пришлось подсуетиться. Дастин оказался очень крепким противником — намного сильнее, чем Конор.

Не ожидал, что он будет таким «скользким» в борьбе», — подытожил Орел.

Тем временем разговоры о следующем бое Хабиба становятся все громче. Президент UFC Дана Уайт однозначно заявил, что им должен стать американец Тони Фергюсон, который в данный момент идет на серии из 12 побед подряд.

«Тони — следующий соперник для Хабиба. Конечно, если Фергюсон согласится», — утверждал Уайт, не особо интересуясь мнением Нурмагомедова.

Такой выбор руководства UFC вполне можно понять:

боец по прозвищу Эль Кукуй занимает первое место в рейтинге легковесов промоушена, обладает скандальной репутацией (собственная жена вызывала наряд полиции и просила утихомирить спортсмена, опасаясь его невменяемости),

зрелищно дерется и не сдается, даже будучи по колено в крови.

Кроме того, Тони уже четыре раза договаривался о бое с Хабибом, но поединок постоянно срывался, после чего стороны покрывали друг друга отборными ругательствами, а Фергюсон даже подозревал соперника в допинге. Теперь настало время поставить точку в этом вопросе, и ажиотаж вокруг давнего противостояния обещает быть почти таким же высоким, как вокруг боя Нурмагомедова с Макгрегором.

Однако Орел внезапно начал увиливать от прямого ответа на вопрос о том, желает ли он боя с Эль Кукуем, хотя еще в августе упоминал его в списке самых желаемых соперников.

«С кем подерусь дальше? Мой следующий оппонент — стейк и бургер. Дайте мне, пожалуйста, пару дней на отдых», — говорил Хабиб после боя с Порье.

А теперь прогремела еще более громкая новость: оказывается, Нурмагомедов желает встретиться в октагоне вовсе не с Фергюсоном, а с 38-летним канадцем Жоржем Сен-Пьером, который еще в феврале 2019 года объявил о завершении карьеры, а свой последний поединок провел аж в 2017-м.

Да, список титулов у него неплохой — это бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе и явно один из лучших атлетов в истории ММА. Однако что Сен-Пьер представляет из себя сейчас, сказать сложно.

Тем более что для боя с Хабибом ему придется сбросить немало килограммов, поскольку россиянин согласен сражаться только в легком весе. Тем не менее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз уверен, что этот поединок можно организовать.

«По моей информации, в следующем бою Нурмагомедов сразится с Сен-Пьером. Фергюсон? Никого не волнует, чего он хочет. Важно лишь желание Хабиба. Если он скажет, что хочет встретиться с Жоржем, мы это устроим. Я также знаю, что сам Сен-Пьер желает этого боя. Это будет великолепный поединок ради наследия Хабиба», — заявил Абдель-Азиз порталу TMZ.

Также менеджер подчеркнул, что не видит проблемы в том, чтобы канадец спустился в легкий вес (до 70 кг), поскольку Нурмагомедов сгоняет с 86 кг, а значит Сен-Пьер тоже может это сделать — он весит 84 кг.

По поводу сроков проведения поединка Абдель-Азиз пока не стал уточнять, заявив, что это может случиться в декабре, январе или вообще весной, однако по поводу места предположил, что бой было бы неплохо провести на 60-тысячной арене в Канаде.

«Дана Уайт — бизнесмен. Он должен понимать, что бой Хабиба с Сен-Пьером привлечет большое внимание и принесет много денег», — уверен менеджер.

Однако практически нет сомнений, что бешеный американец Фергюсон, имеющий историю непростых отношений с Нурмагомедовым, стал бы намного более прибыльным вариантом.

Неужели Орел испугался соперника, который действительно может одолеть его? Эль Кукуй, который уже давно никому не проигрывал, выглядит на голову сильнее всех последних соперников россиянина — Порье, Яквинты и даже Макгрегора, который явно не в форме в последние годы.