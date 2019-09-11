Оправдаться за поражение: дочь Тутберидзе на этапе Гран-при. LIVE

На лед выходит следующая группа разминки — две пары из Франции, представители Армении и Великобритании.
Немного с секциями фокстрота были проблемы. 55,71 — и в своей группе они первые! Публика ликует.
Во второй части программы немного посыпались помарки, но шанс стать первыми сейчас есть.
Очень хорошо начали они свое выступление. Дома и стены помогают. С синхронностью и артистичностью все в порядке.
Взрывается публика аплодисментами, а это значит, что на льду российские фигуристы Жукова и Карпов!
47,38 балла. И выходят они на первое место за счет и техники, и компонентов. Очень хорошо они выглядели!
Не такой богатый у них опыт, но сумели захватить и покорить сердца большей части аудитории.
Без очевидных ошибок катает пара, хотя несколько помарок в выступлении есть. Очень бодрая музыка, в которую фигуристы идеально вписываются.
Анна Шнайдер и Федор Варламов из Казахстана выходят на лет. Под Фрэнка Синатру выступают они.
Судьи ставят 31,84 балла. Почти что 15 баллов разница между первыми двумя парами...
Партнерше 14 лет, а фигуристу 18 лет. Были у пары помарки, конечно. А поддержку они передержали, за что получили балл штрафа.
И этой пары немного хромает синхронность, но весьма неплохо выступает пара, но уступает своим соперникам. А публика тепло принимает фигуристов.
На льду узбекская пара — Арина Павлищук и Александр Куропатка. Очень бодро они начинают, зажигательно.
45,89 баллов ставят арбитры. Поддержка была оценена четвертым уровнем, а вот за твизлы ставят третий.
Красивейшая поддержка в их исполнении — будто пушинку держит партнер фигуристку. Немного недовольны по итогам выступления итальянцы, подождем, что скажут судьи.
Очень гармонично смотрится пара на льду, пусть некоторые элементы выполняют итальянцы и не совсем синхронно.
А вот на льду и первая пара! Итальянцы Джулия и Андреа Тубо — брат и сестра.
Основная тема — послеполуденный форкстрон. Однако эта тема ритм-танца только у юниоров.
А вот и первая группа: Джулия Туба и Андреа Туба из Италии, Арина Павлищук / Александр Куропатка из Узбекистана, Анна Шнайдер / Федор Варламов из Казахстана и российские фигуристы — Тамара Жукова и Даниил Карпов.
Пока дикторы на стадионе «Трактор» представляют судей, которые будут работать на соревнованиях.
Первая разминка начнется уже совсем скоро. Напомним, что ритм-танец открывает четвертый этап юниорского Гран-при.
В первой разминочной группе находятся четыре пары. И наше внимание сразу приковывает российский дуэт — Тамара Жукова и Даниил Карпов.
Начало соревнований запланировано на 11.15 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию ритм-танца на четвертом этапе юниорского Гран-при.