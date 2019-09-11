Об Олимпиаде можно забыть: Солдатову убрали из сборной

Прошедший в португальском Портимау финальный этап Кубка вызова по художественной гимнастике завершилась для россиянки Александры Солдатовой наихудшим образом. Спортсменка не смогла принять участие в турнире перед мировым первенством из-за проблем со здоровьем: Александра упала в обморок и в итоге была вынуждена сняться с соревнований.

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«После одного из упражнений ей стало плохо, у Саши потемнело в глазах, и она потеряла сознание. Естественно, мы сразу приняли решение прекратить выступление», — говорила личный тренер Солдатовой Анна Дьяченко.

По сути завершившийся Кубок вызова стал определяющим в вопросе заявки российской сборной на чемпионат мира, который пройдет в Азербайджане с 16 по 22 сентября. О том, попадет ли Солдатова в состав национальной команды для участия в первенстве в Баку, Дьяченко ответить не смогла, отметив, что последнее решение будет принимать тренер сборной Ирина Винер-Усманова, включившая Александру, а также сестер Дину и Арину Авериных в предварительный состав команды. И данное решение оказалось для 21-летней «художницы» печальным:

вместо Солдатовой в Азербайджан поедет Екатерина Селезнева.

Связано это в первую очередь с состоянием здоровья спортсменки, чем рисковать не решились. Хотя сама Солдатова утверждает, что никаких проблем и дискомфорта не испытывает.

«Я знаю, что многих, наверное, напугала тем, что снялась с Кубка вызова, но это были меры предосторожности. Сейчас со мной все отлично. Чувствую себя прекрасно. Огромное спасибо всем за поддержку», — заявила Солдатова в видеообращении к болельщикам.

Учитывая тот факт, что именно мировое первенство станет отборочным на летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио, Александра рискует вновь пропустить главное спортивное событие четырехлетия.

Впервые Солдатова претендовала на попадание в состав олимпийской сборной еще в 2015 году, когда только выходила из юниорок. Тогда ее конкурентками были Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун. Однако Александра, отличающаяся особой растяжкой, была в данном списке лишь третьей. И в итоге на Игры в Рио-де-Жанейро она не поехала. Уже после Олимпиады Кудрявцева и Мамун прекратили свои выступления, отказавшись идти на новый олимпийский цикл. Для Солдатовой же это стало вызовом для попадание на Игры в Токио.

«Попасть на Олимпиаду — это главная цель. К этому я всю жизнь шла и иду. Предел всех желаний»,

— приводит слова Солдатовой журнал ОК!

К сожалению для нее, уровень конкуренции за место в сборной только увеличился. Во многом из-за сестер Авериных. На данный момент Дина и Арина являются неоспоримыми лидерами российской команды. Солдатова же так и осталась третьей «художницей».

Потеря Александры может также негативно сказаться и на состоянии всей российской команды. Именно тройка Авериных и Солдатовой представляет страну на международных соревнованиях, тогда как остальные гимнастки до их уровня еще не доходят. Та же Селезнева в свои 24 года может похвастать только победами на Универсиадах и индивидуальных соревнованиях национальных первенств, тогда как в активе, например, Солдатовой три золота чемпионатов Европы и четыре победы на чемпионатах мира.

На грядущем турнире в Баку будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье и пять — в групповом. И здесь необходимо сделать важное, в том числе и для самой Солдатовой, уточнение.

Лицензии не являются именными. Они лишь определяют количество участников от страны на Олимпиаде, а кто поедет на Игры — уже выбирает тренерский штаб сборной.

При таком раскладе Ирина Винер-Усманова может отдать путевку в Токио Солдатовой даже несмотря на ее неучастие в чемпионате мира. Хотя существует и альтернативное мнение, согласно которому главный тренер российской сборной намеренно отодвигает 21-летнюю спортсменку от национальной команды.

«Очередной «слив» Саши перед самым началом большого турнира, который является отбором на Олимпиаду. Винер-Усманова ей даже шанса не дала. Браво! За что вы так ненавидите Сашу?» — написал один из подписчиков официальной фан-группы Солдатовой в «ВКонтакте».

Впрочем, данному пользователю категорично ответили, что никакого заговора против спортсменки быть не может, а решение не отправлять ее на чемпионат мира связано только с тем, чтобы уберечь гимнастку от более серьезных травм. Действительно, в ином случае убирать Солдатову из сборной просто нет смысла, учитывая, что весь олимпийский цикл она провела в национальной команде.