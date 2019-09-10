«Помогли деньги»: Морган считает Роналду виновным в изнасиловании

Критика в отношении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду по поводу выдвинутых против него обвинений в изнасиловании не прекращается даже после того, как дело официально было закрыто, а форвард признан невиновным. На этот раз обструкции португальца подвергла игрок женской сборной США по футболу Алекс Морган, выразившая мнение, что благополучный исход ему обеспечили финансовые возможности. По ее словам, доказательств, указывающих на вину Роналду, было достаточно.

«В истории Роналду слишком много доказательств, чтобы просто закрыть дело. Думаю, ему помогли деньги. Обвинения были сняты, так что он продолжает играть. И Роналду не единственный, с кем происходило подобное, но он — один из самых известных футболистов в мире прямо сейчас, если не самый известный, поэтому неудивительно, что эта история привлекла такое внимание»,

— приводит слова американки Sports Illustrated.

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Напомним, что секс-скандал с участием Роналду разгорелся в октябре прошлого года. Американская модель Кэтрин Майорга сделала заявление, согласно которому спортсмен якобы изнасиловал ее в 2009-м. Как уверяет девушка, инцидент произошел во время вечеринки в Лас-Вегасе. Она встретилась с португальцем в VIP-зоне люксового отеля, где их сфотографировали папарацци, а основные события произошли уже в арендованном футболистом пентхаусе.

Бывшая модель, которой на тот момент было 25 лет, уверяет, что она пошла в ванную, где собиралась переодеться, чтобы сесть в джакузи, но за ней в комнату вошел Роналду и изнасиловал ее, несмотря на все протесты.

После этого Майорга, как уже сейчас удалось выяснить журналистам, обратилась в полицию, предоставив данные медицинской экспертизы, подтверждающие факт изнасилования. При этом девушка не назвала имя насильника, поскольку испугалась. Более того, известно, что в 2010 году Кэтрин подписала соглашение о неразглашении информации с юристами футболиста, получив за молчание $375 тыс. Тем не менее в 2018 году она присоединилась к флэшмобу #Metoo, в которой женщины рассказывают о сексуальном насилии, которому подвергались в своей жизни. После этого дело вновь было открыто, которое обернулось для Роналду серьезными имиджевыми потерями.

Что интересно, в 2017-м подробное расследование этой истории появилось в авторитетном журнале Der Spiegel. Роналду вместе со своими адвокатами настаивает на том, что изнасилования не было, хотя и не отрицает факт секса между ним и Майоргой.

Несмотря на поддержку общественности и активную деятельность правоохранителей, два месяца назад полиция округа Кларк штата Невада выпустила официальное заявление, в котором сообщила об отказе выдвигать формальные обвинения в изнасиловании Майорги в отношении Роналду. В полиции утверждают, что слова модели не имеют достаточной доказательной базы для возбуждения уголовного дела.

Возвращаясь к заявлению Морган, нельзя не отметить, что вещественных доказательств у следствия не было, поскольку девушка не заявила на футболиста «по горячим следам». В наличии у полиции были только документы, подтверждающие факт выплаты денежных средств. Морган считает, что эта история должна заставить общество продолжить поддерживать женщин, оказавшихся в подобной ситуации.

«Я считаю, что важно продолжать поддерживать женщин, находящихся в полной уязвимости в страшных ситуациях, когда у них нет поддержки. Это не значит, что я не считаю Роналду одним из лучших игроков в мире, но это не имеет никакого отношения к данной истории. Его выступление на поле не связано с его личностью и действиями, которые он совершает»,

— добавила она.

Для Роналду ситуация усугубилась еще и тем, что в публичные разбирательство вмешалась экс-возлюбленная игрока Жасмин Леннард. Модель и звезда британского шоу «Большой брат» познакомилась с Роналду десять лет назад в Лос-Анджелесе, когда португальцу было 22 года. Его сопровождали охранники, через которых футболист якобы знакомился с девушками и склонял к сексу. Что касается последствий для португальца, то отказ в возбуждении уголовном деле никак не отменяет тот факт, что ему пришлось заплатить $375 тыс Майорге, а также потерять часть спонсоров уже на сегодняшний момент.