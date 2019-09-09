На грани провала: как Россия настрадалась с Казахстаном

Сборная России подходила к матчу с Казахстаном в отличном настроении. В предыдущем туре квалификации на чемпионат Европы — 2020 подопечные Станислава Черчесова одержали волевую победу над упрямыми шотландцами благодаря голам Артема Дзюбы и Юрия Жиркова (2:1).

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Матч с Казахстаном обещал быть попроще: в прошлой встрече Россия разгромила этого соперника со счетом 4:0, причем сделала это на выезде — в Нурсултане. Теперь же отечественная команда принимала Казахстан в Калининграде и чувствовала себя еще спокойнее. Черчесов даже позволил себе произвести несколько важных изменений в стартовом составе.

Так, вместо Романа Зобнина, который играет практически без замен что в «Спартаке», что в сборной, вышел молодой хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов. Получивший небольшое повреждение Алексей Ионов уступил свое место Антону Миранчуку, а на левом фланге нападения оказался Денис Черышев — Юрий Жирков, занимавший эту позицию в матче с шотландцами, опустился ниже, чтобы исполнить более привычную ему роль защитника.

Как оказалось, такая расслабленность была преждевременной.

Всю игру сборная России предсказуемо владела мячом больше соперника и пыталась доставить снаряд в чужую штрафную самыми разными способами — от навесов Александра Головина до контратак низом.

Однако казахстанцы организованно оборонялись всей командой, регулярно вынося мяч из владений своего вратаря Дмитрия Непогодова.

А в тех случаях, когда россиянам все же удавалось проникнуть в штрафную, они сами начинали чудить, передавая мяч друг другу, словно горячую картошку, и решаясь на удар только в тот момент, когда уже все пространство было перекрыто.

Судя по всему, подопечные Черчесова несерьезно отнеслись к своему оппоненту, посчитав, что моментов будет еще много, а потому каждый раз пытались разыграть до верного и буквально вбежать с мячом в ворота вместо того, чтобы действовать проще, но эффективнее.

Олицетворением такого настроя стал момент, когда Жирков принялся набивать мяч у чужой лицевой, будто издеваясь над соперниками, а затем отдал неточную передачу и потерял снаряд.

Неудивительно, что при таком отношении первый по-настоящему опасный удар в матче был нанесен только на 33-й минуте. Миранчук протащил мяч до линии штрафной и покатил под удар Головину. Тот подработал под левую и мощно приложился, однако снаряд полетел прямо по центру ворот, и голкипер сумел перевести его на угловой.

После этого до конца первого тайма сборная России смогла создать только один хороший момент.

Черышев набрал скорость по левому флангу и прострелил во вратарскую, где Дзюба попытался в подкате внести мяч в створ.

Однако капитана сборной опередил казахстанский защитник, которому удалось выбить снаряд за лицевую, — причем так успешно, что тот по пути задел Дзюбу, так что россияне не смогли добыть даже угловой.

Под конец гости осмелели настолько, что начали пытаться выходить в собственные контратаки, хоть это получалось достаточно редко и довольно неумело.

Однако мощный выстрел 23-летнего полузащитника «Кайрата» Айбола Абикена под занавес первого тайма выглядел тревожным звоночком. Да, мяч пролетел мимо ворот, так что Маринато Гилерме даже не стал прыгать, но вывод напрашивался сам собой: соперник понял, что с такой Россией можно и нужно бороться. Страх, заставлявший гостей безвылазно сидеть на своей половине поля, даже не помышляя об атаках, прошел.

После первого тайма без голов. Ждем более бодрой игры во втором



Прямой эфир:https://t.co/Uwy6Wm8R18#РоссияКазахстан pic.twitter.com/AoYMcpx6GM — Матч ТВ (@MatchTV) September 9, 2019

Второй тайм начался в том же стиле, в котором прошли предыдущие 45 минут.

Сборная России задавала комфортный для соперника темп, а тот выставлял две линии обороны и продолжал держать под контролем ситуацию в своей штрафной.

На 55-й минуте Черчесов осознал, что пора возвращать состав к оптимальной версии, поскольку нулевая ничья, а то и поражение в случае шального гола Казахстана превращались из смутного опасения в серьезную угрозу.

В итоге крайний нападающий Черышев, который только недавно восстановился от травмы, уступил свое место на поле Федору Кудряшову — тот занял позицию левого защитника, позволив Жиркову подняться выше. Вскоре после этого Ионов заменил Миранчука, а Зобнин — Ахметова.

Решение провести сразу все замены, очевидно, было продиктовано нервами, и чуть не сыграло злую шутку со сборной России, когда на 68-й минуте Марио Фернандес присел на газон и позвал к себе врачей.

Но, к счастью, натурализованный бразилец сумел справиться с болью и вернуться в игру. В противном случае отечественной дружине пришлось бы провести 20 минут в меньшинстве, что при таком футболе могло привести к катастрофе.

К концу матча подопечные Черчесова почти целиком перешли на дальние удары и навесы в штрафную, пытаясь действовать дешево и сердито, чтобы уже хоть как-то занести мяч в ворота.

Головин бил обводящим, Оздоев тоже пытался зарядить в дальнюю «девятку», Ионов прорывался по флангу и закидывал во вратарскую, где Дзюба, Кудряшов и Семенов поочередно били головой, но снаряд просто не желал идти в створ.

И только за десять минут до конца сборная России начала наконец создавать по-настоящему опасные моменты. Вполне возможно, это произошло только из-за того, что казахстанцы банально устали.

На 80-й Дзюба получил мяч прямо во вратарской соперника и имел отличную возможность мощным ударом решить все вопросы. Однако нападающий завозился при обработке и позволил защитнику сблизиться с собой, перекрыв весь угол обстрела. В итоге удар получился беззубым: мяч попал в ногу оборонца и ускакал в поле.

Спустя пять минут Дзюба снова здорово поставил корпус в чужой штрафной, принял мяч и покатил на набегающего Жиркова. Тот сходу нанес сильный удар, но получилось прямо по центру, и голкипер спокойно отбил ногой.

Казалось, что от потери важнейших очков уже ничто не спасет, однако на 89-й минуте в дело вступил Фернандес — тот самый, что чуть не покинул поле из-за травмы в середине второго тайма.

Правый защитник неожиданно выпрыгнул выше всех и пробил головой после подачи Головина со штрафного. Голкипер успел подставить перчатки, но удар вышел настолько сильным, что мяч от его рук залетел в ворота.

Благодаря этой натужной победе сборная России набрала 15 очков и по-прежнему уверенно занимает второе место в группе I после Бельгии, которая благодаря разгрому шотландцев в параллельном матче набрала 18 баллов.

Таким образом, отечественная дружина сохранила за собой позицию, которая позволяет напрямую выйти в финальную часть Евро-2020.

Однако низкие скорости и проблемы с реализацией, проявившиеся в этой игре с Казахстаном, вызывают серьезное беспокойство. Черчесову определенно есть, над чем работать.