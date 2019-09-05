Время Хабиба: как Нурмагомедов будет побеждать Порье

Непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов полностью готов к встрече с обладателем временного пояса промоушена, представителем США Дастином Порье.

Титульный бой состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Несмотря на девять месяцев простоя, звездный россиянин полон уверенности и сил перед одним из самых трудных испытаний в карьере. Высокий уровень борьбы, «ноль» в графе поражений и мусульманские фанаты, которые будут неистово поддерживать своего любимца, просто обязывают чемпиона выйти из клетки с рекордом 28-0.

«В каком раунде хотел бы закончить бой? Трудный вопрос… Конечно, Порье — жесткий соперник. У него большой опыт в UFC, но, когда зайду в клетку, мой план — заставить его устать, а потом сдаться»,

— цитирует Нурмагомедова Sport24.

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Однако соперник не намерен мириться с ролью тотального «андердога». Дастин Порье верит в свой арсенал (нокаутирующая мощь, внушительные габариты и выносливость), намереваясь сотворить одну из главных сенсаций в истории смешанных единоборств.

«Этот бой — словно фильм о Рокки Бальбоа! Я выйду на бой с чемпионом, который никогда не проигрывал, и, возможно, никогда не проигрывал даже одного раунда. Однако я готов к полному бою. Всегда нужно быть готовым выдерживать темп все 25 минут — я прошел самый тяжелый тренировочный лагерь в жизни и нахожусь в лучшей форме за всю карьеру.

Полагаю, Хабиб будет пытаться провести тейкдаун и вести бой в партере. Возможно, он захочет боксировать, но все же, думаю, он предпочтет борьбу. Мне же нужно выдерживать свой ритм, дистанцию и не терять центр восьмиугольника»,

— приводил слова Порье BT Sport.

Одной из самых обсуждаемых тем в последние дни оставалась «весогонка» Хабиба. Памятуя о тяжелых подготовках Орла к поединкам и его госпитализации в 2017 году за сутки до встречи с Тони Фергюсоном поклонники россиянина до последнего волновались за здоровье бойца, которому за пару суток необходимо было согнать целых 6 кг до положенных 70 кг.

Но вес сделан: Нурмагомедов показал на весах 70,3 кг. Причем взвешивался Орел обнаженным.

Российский чемпион легкого дивизиона прикрылся специальной ширмой и снял с себя трусы, чтобы не показать лишних граммов. У Дастина Порье же ситуация получилась куда проще, и американец спокойно показал на весах тот же вес — 70,3 кг.

«Отлично себя чувствую. Сейчас пойду спать», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

И теперь практически ничто не может помешать свершиться главному противостоянию года.

К слову, на субботний вечер боев запланировано 13 поединков, и в семи из них выступят россияне. Так особое внимание будет приковано к друзьям Хабиба Исламу Махачеву и Зубайре Тухугову, которым предстоит выявить сильнейшего против грозного Дэйви Рамоса и крайне неуступчивого Лерона Мерфи соответственно.

А вот как выглядит полный список противостояний на UFC 242.

ОСНОВНОЙ КАРД

Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье

Эдсон Барбоза — Пол Фелдер

Ислам Махачев — Дэйви Рамос

Шамиль Абдурахимов — Кертис Блэйдс

Майрбек Тайсумов — Карлос Диего Феррейра

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД

Зубайра Тухугов — Лерон Мерфи

Лиана Джоджуа — Сара Морас

Муслим Салихов — Нордин Талеб

Омари Ахмедов — Зак Каммингс

Халид Таха — Бруно Силва

Оттман Азаитар — Тиму Пакален

Белал Мухаммад — Такаши Сато

Джоанн Колдервуд — Андреа Ли

Стоит отметить, что Орел примерил на талию чемпионский пояс UFC в апреле 2018 года. После травмы Тони Фергюсона, поединки с которым в сумме уже четырежды срывались по медицинским показателям обоих спортсменов, и плохой формы «короля полулегкого дивизиона» Макса Холлоуэйя, никак не успевающего уложиться в вес, против россиянина в октагон вышел американец Эл Яквинта.

Пять раундов тотального доминирования – и вот уже новости о первом чемпионе UFC облетают все спортивные СМИ мира.

Первую же защиту титула Хабиб провел в октябре 2018-го против скандальной суперзвезды ММА, экс-чемпиона легкого и полулегкого дивизионов Конора Макгрегора. В четвертом раунде Орел провел болевой прием, заставив оппонента сдаться... И выпрыгнул из восьмиугольника, начав одну из самых резонансных потасовок в истории спорта. Итогом того инцидента стали девять месяцев дисквалификации россиянина и штраф в размере $500 тыс.

Что же касается Порье, то американец получил бой с Нурмагомедовым благодаря победе единогласным решением судей над все тем же Холлоуэем на UFC 236 в апреле этого года в битве за временный пояс легкого дивизиона.