«Виноваты друзья Карреры»: Глушаков о развале «Спартака»

«Окружение Карреры испортило «Спартак»

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, в июне этого года разорвавший контракт с командой и перешедший в грозненский «Ахмат», впервые выступил перед общественностью и дал объемное интервью, в котором выразил свое мнение обо всех событиях, которые коснулись красно-белых после чемпионского сезона-2016/17. По словам 32-летнего хавбека, против него была создана определенная кампания с целью выживания из клуба, а стояло за ней окружение итальянского тренера Массимо Карреры, возглавляшего «Спартак» с 2016 по 2018 годы.

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В частности, Глушаков восстановил свою хронологию событий, начиная с лета 2017 года. В тот момент у красно-белых был ярко выраженный кризис по ходу начала постчемпионского сезона, а команду серьезно лихорадило: немногочисленные победы чередовались с неоправданными ничьими и поражениями, в том числе от «Зенита» (1:5) и «Локомотива» (3:4). В данный период перед Глушаковым как раз стоял вопрос продления контракта, тогда как сам Каррера, как уже позднее заявил его представитель и футбольный агент Тимур Гурцкая, выступил перед руководством с просьбой избавиться от капитана и приобрести на его место других игроков.

При этом, как выразился сам футболист, подписать новое соглашение с клубом ему мешали как раз советники итальянского тренера, желающие, по его мнению, проделать несколько финансовых махинаций и нажиться на самом Денисе.

»Леонид Федун недавно сказал, что агенты пытались меня уничтожить. У меня заканчивался контракт со «Спартаком», агента не было. После чемпионского сезона агентская сторона вновь изъявила желание поучаствовать в подписании контракта. Я ответил: «Хорошо, давайте, но я хочу определённые условия». В течение трех месяцев они пытались договориться с клубом, но не смогли. Предлагали мне существенно меньшие суммы, говорили, что рынок упал, что мои цифры нереальные. К Федуну я не ходил. Хотя агенты мне довольно грубо сказали, что раз тебе цифра не нравится, то я могу отправляться на три буквы и договариваться сам. Я ответил: «Ок, хорошо». Но для меня в тот момент вообще было важнее понять, что происходит. «Спартак» вроде неплохо играл, у меня самого многое получалось – забивал, приносил очки команде», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Как утверждает экс-капитан «Спартака», дело с мертвой точки сдвинулось только после личного вмешательства владельца клуба. В частности, как вспоминает Денис, Леонид Федун нанес визит в раздевалку команды после матча 9-го тура РПЛ сезона-2017/18, в котором красно-белые одержали победу над казанским «Рубином» (1:0), когда Глушаков отметился голевой передачей на Квинси Промеса. Именно Федун, по словам хавбека, выступил к нему с претензией относительно отказа продлевать контракт, на что тот в свою очередь рассказал о проблеме с агентами.

«Мы сидели и праздновали победу, а он при всех мне сказал: «Ты что вообще творишь, почему не подписываешь? Я ж тебе та-а-акие условия предлагаю!». Я спросил: «Какие условия?». И мы вышли с ним поговорить. Федун был очень удивлен и назвал совсем другую цифру – не ту, которую мне назвали агенты. Я тут же ответил, что на таких условиях готов сразу же подписать контракт.

Мы пожали друг другу руки, Леонид Арнольдович позвонил вице-президенту Наилю Измайлову, вызвал его и сказал: «К утру сделай контракт». Подписали — и после этого все и началось. По-моему, Леонид Арнольдович при появлении Измайлова был зол», — заявил Глушаков, отметивший, что на переговорах о подписании нового соглашения вокруг него было «много заинтересованных лиц».

Именно данная история, по словам Дениса, стала отправной точкой конфликта с Каррерой и его окружением. Точнее, как отметил Глушаков, конфликта конкретно с итальянцем у него не было — только недопонимания. Более того, хавбек подчеркнул, что именно он и некоторая группа игроков «Спартака» после увольнения Дмитрия Аленичева на старте сезона-2016/17 проголосовала за то, чтобы Массимо Каррера стал главным тренером красно-белых, а не Курбан Бердыев, который вел переговоры с руководством клуба. Причем, как подчеркнул Глушаков, ответственность за результат футболисты были готовы взять на себя, особенно в случае провала.

«Про этих людей мы все поняли по ходу чемпионского сезона. Обстановка в команде была идеальной, но в межсезонье все изменилось: в команду пришли Марко Трабукки и Гурцкая. Теперь они всегда были рядом – на сборах, ужинах, тренировках», — рассказал Глушаков.

В частности, экс-капитан «Спартака» отметил, что все тот же Гурцкая был готов организовать ему трансфер в петербургский «Зенит», однако Глушаков от данного предложения наотрез отказался.

«После чемпионата мира, когда и начались все непонимания и хитросплетения. В очередной раз подошел Гурцкая, спросил, как я отношусь к переходу в «Зенит», мол, там интересуются, а они с Трабукки могут все устроить. Я удивился: «Какой вообще «Зенит», у нас же бесконечный обмен шутками, приколами, футбольное противостояние»? И, конечно, ответил «нет». Но сейчас понимаю, что при чуть другой моей реакции обязательно появилась бы информация, дескать Глушаков хочет сбежать из «Спартака» к конкурентам за деньгами. Уверен, что на самом деле никаких контактов с Петербургом у агентов не было, а просто готовился вброс», — высказался он.

Также Глушаков обвинил Трабукки и Гурцкая в финансовых махинациях при проведении трансферных кампаний. Хавбек вспомнил, как в команду приходил сербский защитник Марко Петкович, а также намекнул, что уход из клуба Сергея Паршивлюка, Владимира Граната и Евгения Макеева был связан исключительно с желанием агентов избавиться от этого ряда футболистов с целью приглашения других в собственных интересах, а не во благо команды.

«Окружение тренера было заинтересовано в большом количестве трансферов. И мы видели, как игроки сначала приходили, а потом выпадали из состава и из заявки. Официальный сайт РФС же раскрыл, что клуб выплатил небывалые агентские гонорары под 700 миллионов», — отметил Глушаков.

Интересно, что ответ на заявления экс-капитана красно-белых не заставил себя долго ждать, и Тимур Гурцкая оперативно отреагировал на них, заявив, что Глушаков подобными высказываниями пытается выставить себя в положительной роли, попутно обвинив во всех неудачах «Спартака» других людей.

«Время расставляет все акценты. Если Денису не находится места в обновленном «Спартаке», где уже нет ни Карреры, ни его друзей, где сменилось руководство, пришел новый тренер, это говорит о сегодняшнем уровне Глушакова. Желаю ему перестать жить воспоминаниями о чемпионском сезоне, у него впереди блестящая карьера. Пусть попробует доказать, что может выигрывать золото без Массимо и той команды, которая была в «Спартаке». Пока у него не очень получается, но время еще есть — в этот раз ему будет значительно легче, ведь рядом нет Карреры и футболистов, которые ему так не нравились», — цитирует Гурцкая «Спорт-Экспресс».

О «сливе» Карреры

Не обошел стороной Глушаков и тему с увольнением Массимо Карреры. Итальянец покинул «Спартак» в октябре 2018 года после домашнего поражения от тульского «Арсенала». Однако слухи об уходе Карреры из клуба начались еще задолго до рокового матча. И в них как раз фигурировала фамилия Глушакова, который якобы специально играл неудачно и делал все, чтобы команда провалила задачи на сезон. Сначала последовало поражение от «Урала» в Екатеринбурге в концовке сезона-2017/18, когда «Спартак» еще боролся за золотые медали, затем неожиданный вылет от «Тосно» в полуфинале Кубка России, где Глушаков, в слову, не реализовал два голевых момента и свой удар в серии пенальти, лишив команду выхода в финал, а затем провал в последнем матче сезона с «Динамо», в результате чего красно-белые упустили возможность пробиться в групповой этап Лиги чемпионов напрямую.

«Люди дождались, когда я споткнулся. Хотя у меня после «Тосно» реально была жизненная трагедия. У меня есть информация, что агенты пытались убедить его, что Глушаков сдал матч. Говорят, Массимо даже у штаба спрашивал: «Как вы думаете, это правда?».

Думаю, что сам Массимо в это не верил, потому что играл в футбол. Правда, на него в это время уже огромное влияние оказывали Трабукки и Гурцкая, использовали его как пешку, поэтому Каррера в то время сам решения уже не принимал. Когда мы приходили с вопросом, он брал всегда паузу, звонил своим агентам — и только после отвечал», — сказал Глушаков.

Так, хавбек подчеркнул, что с того момента Каррера перестал чувствовать к себе доверие со стороны игроков и Глушакова в частности, считая, что против него ведется заговор. В тот же момент последовали тренерские перестановки и неожиданный уход из «Спартака» Романа Пилипчука, который отвечал за тактическую установку команды. На его место был приглашен испанский специалист Рауль Рианчо, который, к слову, пришел в московский клуб именно по требованию окружения Карреры. По крайней мере, так говорит сам Глушаков. Интересно, что 32-летний хавбек отметил, что между Массимо и Раулем регулярно возникали недопонимания и мелкие конфликты, выраженные в разных позициях по формированию команды и тренерским установкам.

«Мы хотели, чтобы руководство разобралось, кто на самом деле нас тренирует – Массимо или Рианчо. Итальянцы и испанцы — народ темпераментный, и у них постоянно были какие-то конфликты: один молчит, другой кричит, потом обижается. На тренировках один требовал одно, другой – иное. В какой-то игре Массимо устал от того, что Рианчо прыгает на бровке и вообще отправил Рауля на трибуну. Заруба у них всегда была. Ну, вот мы и донесли эту ситуацию до менеджмента, что вопрос нужно решать, страдает-то из-за этого команда. Мы сказали: «Определитесь, у нас ничего не получается, мы не знаем, что на поле делать». То состав один определяет, то другой, происходит чехарда. Уберите кого-то из них. Если тренер Массимо, то пусть решает он», — рассказал Глушаков.

В конечном итоге Каррера был уволен, а Рианчо около месяца был исполняющим обязанности главного тренера. При нем «Спартак» одержал одну победу в пяти матчах, по два раза проиграв и сыграв вничью.

Единственное, чем запомнился испанец до сих пор, это яркими и необычными высказываниями на пресс-конференциях, которые зачастую вызывали смех и недоумение. Впрочем, о фигуре Рианчо Глушаков также высказался крайне необычно. Например, вспомнил ситуацию с его отсылкой в дубль вместе с Андреем Ещенко, когда командой руководил еще Массимо Каррера. Формальным поводом для этого послужил факт того, что оба футболиста положительно отреагировали на публикацию актера и известного болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, резко раскритиковавшего итальянца и выразившего желание избавиться от тренера. После того, как Каррера был уволен, Глушаков с Ещенко сразу же были возвращены в основной состав, однако регулярной игровой практики так и не получили. Хотя, по словам Дениса, Рианчо обещал ему обратное.

«Мы сразу пришли к нему, и он сказал, что он в нас верит и будет ставить в состав. Слова не сдержал»,

— заявил Глушаков.

Рианчо, правда, вскоре выразил недоумение в связи с данным высказыванием. Комментируя его, испанец изначально преследовал цель урегулировать конфликт между Глушаковым и Каррерой, а когда этого не удалось сделать, взял дело в свои руки. При этом, как утверждает Рианчо, в формировании состава он руководствовался исключительно спортивным принципом, а не межличностными отношениями с игроками.

«Иисус сказал: по делам их узнаете их! Когда меня нанял «Спартак», я старался работать, оставляя в стороне свои интересы, думал только о клубе. Я всегда говорил и говорю, что Денис хороший игрок. Я всего лишь пытался помирить Дениса и Массимо. Моим приоритетом всегда был «Спартак». Никто и ничто не влияло на мои решения ставить кого-то в состав. Мне нечего сказать о Денисе. Со мной он всегда был уважительным, и я всегда относился к нему как к любому другому игроку. Никто никогда не использовал меня и не манипулировал мной. За свою совесть я спокоен. Я не понимаю, почему Денис сейчас так говорит. Мне нечего ему сказать. Я желаю ему удачи в его карьере», — приводит слова Рианчо Sport24.

«Каррера привел в «Спартак» своих друзей»

История с Пилипчуком и Рианчо оказалась не единственной, которая коснулась тренерского штаба Карреры. В чемпионский сезон он имел в своем распоряжении Хавьера Нойя Сальеса, отвечавшего за физическую подготовку команды. После завоевания медалей испанец даже побрился налысо, так как имел и игроками определенный спор. Однако на сезон-2017/18 в стан красно-белых прибыли итальянские тренеры Джорджо Д'Урбано и Аттила Мальфатти. Впоследствии именно этих итальянцев обвиняли в череде тяжелых травм: ряд игроков получил повреждения крестообразных связок коленей, из-за чего выбывали из общей группы на долгий срок.

Данное явление связывали, прежде всего, с тяжелыми нагрузками, которые ставили Д'Урбано и Мальфатти. По словам Глушакова, конфликт на этой почве между игроками и тренерами окончательно разгорелся как раз перед матчем с «Уралом». Тогда же в СМИ появилась информация о том, что тренерский штаб «Спартака» заставляет своих футболистов поднимать штанги весом более 200 кг. Как заявил экс-капитан красно-белых, его одноклубники подходили к нему с просьбой провести беседу с Д'Урбано и Мальфатти, а также Каррерой в частности. И если в один отрезок сезона недовольства футболистов были услышаны, и тренировочный процесс был изменен под методику Хавьера, то впоследствии ситуация возобновилась.

«Когда я сидел на кушетке и процедуры делал перед тренировкой, зашли ребята, говорят: «Глушак, иди попроси, чтоб отменили эти упражнения, у нас ноги болят», до этого ведь беговая тренировка была, все носились! Ну и пошли к Каррере: «Просим чуть-чуть снизить нагрузки, потому что ноги тяжелые, устали все, давайте откажемся сегодня от штанги, команда чуть-чуть загнанная». Массимо ответил: «Нет, мы знаем, что мы делаем». Ну и закончилось тем, что и Адриано, и Мельгарехо получают мышечный спазм на тренировке. Все, двое мимо игры! А остальные на матче с трудом подвигались, на тяжелых ногах. «Урал» нас просто отвалтузил — и все, пока, чемпионство!» — именно с данной проблемой Глушаков связал неудачные результаты «Спартака».

По окончании сезона-2017/18, к слову, Д'Урбано и Мальфатти тренерский штаб красно-белых покинули. Однако по их мнению, сам Глушаков и ряд других футболистов «Спартака» имеет средний уровень и не способен ставить перед собой высокие цели в виду сниженных требований к самим себе же.

«Я был в штабе Карреры, когда мы выиграли Суперкубок. Мы финишировали третьими в чемпионате с 18-матчевой беспроигрышной серией. Мы сыграли вничью с «Ливерпулем» и разгромили «Севилью». Мы были в полуфинале Кубка, но вылетели после ошибки Глушакова… Глушаков — рядовой игрок, ничего в карьере не выигравший без Массимо Карреры. И теперь после «Спартака» он ушёл в «Ахмат». Я уважаю этот клуб, но, конечно же, это совсем другой уровень, нежели «Спартак». Это все факты и цифры. Вы можете найти запись любого матча и увидеть, что Глушаков играл слабо в сезоне-2017/18. И это знают все болельщики «Спартака». Свое отношение к нему они показали баннерами и флагами на трибунах», — цитирует Мальфатти Sport24.

Выборы капитана «Спартака» и разговор с фанатами

Еще одним камнем преткновения стала капитанская повязка, которую Глушаков носил с июля 2016 года. По словам хавбека, после чемпионского сезона Каррера раздумывал о смене лидера в команде. И даже обещал передать повязку Квинси Промесу, в итоге ушедшего летом 2018 года в «Севилью». К слову, как утверждает Денис, уход нидерландского вингера был связан не столько с желанием попробовать себя в европейском чемпионате топ-уровня, сколько «усталость от бардака, критики». В итоге перед сезоном-2018/19 в команде провели очередные выборы капитана, которые ожидаемо выиграл Глушаков, хотя, как утверждает сам полузащитник, некоторые игроки «Спартака» подходили к нему и говорили, что их якобы подначивали голосовать против Дениса.

«Оказывается, еще до того, как мы помирились, Каррера пообещал Квинси сделать его капитаном. Я же не играл концовку чемпионата после «Тосно». В общем, Массимо нужно было решать вопрос заново. Сам уже не назначишь, значит, надо выбирать. Промеса, получается, он уже тогда кинул.

Процедура голосования была дикой. Они притащили коробку из-под бутс, замотали пластырем, сверху была дырка как в урне, в которую бросаешь бюллетень с любым номером. В кабинете стояли переводчик и Каррера — смотрят, проверяют. Написали бы на бумажке прямо в зале, собрали бы в кепку и тут же бы подсчитали. Вместо этого устроили шоу. Когда ему сказали, что капитан – не тот, кто нужно, он расстроенно сказал: «No chance». В итоге Массимо назначил собрание и сказал: «Вы свое решение сделали. Повязка у Глушакова. Второй –Джикия. Но я хотел по-другому, чтобы на каждый матч чемпионата России «Спартак» выводил новый капитан. Ну мы что, в детском садике? Что за «каждый раз новый капитан»? Зачем этот обман, каждый раз это вранье?», — высказался Глушаков.

Известно, что после увольнения Карреры Денис Глушаков стал, пожалуй, главным объектом ненависти со стороны части фанатской торсиды «Спартака». На каждом матче 32-летнего хавбека преследовали многочисленные оскорбления и иные нелицеприятные высказывания с трибун стадионов. Одним из основных посылов в адрес игрока было требование незамедлительно отказаться от капитанской повязки. Об этом, например, говорило фанатское объединение красно-белых «Фратрия» в своем официальном заявлении. Сам Глушаков, по его словам, в определенный момент уже хотел передать повязку кому-то другому из одноклубников. Однако сделано это было только после ухода Дениса из «Спартака».

Данный вопрос, а также общее проблемное состояние команды Глушаков обсуждал и с фанатскими группировками. По его словам, у него состоялась встреча, на которой присутствовали несколько объединений, на которых стороны поделились своими мнениями относительно происходящего в «Спартаке». При этом, как утверждает Глушаков, на этой самой встрече не присутствовали некоторые фанаты, которые в свою очередь наиболее активно выступали с резкой критикой в его адрес.

Их Денис обвинил в предвзятости и выполнении особой кампании по созданию вокруг него негативного фона, подчеркнув, что те могли иметь поддержку со стороны некоторых людей из клуба. Косвенно он намекнул на все тех же Гурцкая и Трабукки.

«Я общался с одним из активистов «Фратрии». Он занимался благотворительными фондами, соцсетями. Так вот он писал моей бывшей жене, просил слить любую информацию обо мне, встречи ей назначал. Даша мне сама об этом рассказывала. Я Антону потом уже сам набрал и сказал: «Ты зачем моей жене звонишь? Если есть какие-то вопросы – мне задай, а не с ней разговаривай». Он говорит: «Я тебе перезвоню». После этого мне набрал другой фанат и предупредил: «Денис, знаю, что тебе сейчас планируют перезвонить, спровоцировать и записать разговор». Но вот зачем так делать?» — рассказал Глушаков.

К слову о жене: ее, как считает Денис, те же фанаты и агенты якобы использовали в своих целях. На момент своего пребывания в «Спартаке» Глушаков уже состоял в бракоразводном процессе со своей теперь уже бывшей супругой Дарьей. По его словам, телефонные разговоры и видеозаписи, «слитые» в сеть, помогли той выиграть судебные тяжбы (в феврале пара официально расторгла брак, а суд взыскал с Глушакова алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на Дарью до достижения младшей дочери Александры трехлетнего возраста), а также способствовать уходу футболиста из «Спартака» в виду испорченной репутации.

В текущем сезоне Денис Глушаков в составе «Ахмата» принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги и результативными действиями не отметился, получив одну желтую карточку. Вместе со «Спартаком», за который он выступал с 2013 по 2019 годы, 32-летний хавбек выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.