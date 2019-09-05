Поразить мир: ученик Тутберидзе дебютирует в Гран-при. LIVE

Ковбойские мотивы для 14-летнего юноши не всегда подходят, но Эдвард справился. Тройной аксель пока идеально ни у кого не получился, зато тройной риттбергер британец освоил. Плюс ко всему, скорость у него повыше, чем у других участников.
Для Вренча это последний сезон на юниорском уровне. Оценки его:
Видно, конечно, что только начинает Эван. Заминусовали ему практически все и довольно сильно, но вряд ли рассчитывал он сегодня на чистый прокат. Отдельный респект за старательность и оригинальность.
Эван Вренч выходит на лед.
Оценки Преториуса:
Видно, что тщательно поработал над образом Оливер, артистизм на уровне, но вот прыжковая часть довольно сильно хромает. Пару раз он запнулся, хотя была неплохая попытка тройного акселя и тройного риттбергера.
Юноша из Швеции открывает сегодняшнее шоу под Богемскую рапсодию.
Первая разминка разминается: Оливер Преториус (Швеция), Эван Вренч (ЮАР), Эдвард Эпплеби (Великобритания), Андрей Кокура (Украина), Эндрю Торгашев (США).
Россию представят ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов и подопечный Кирилла Давыденко Андрей Мозалев.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы юношей в рамках 3-го этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в столице Латвии — Риге.