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Поразить мир: ученик Тутберидзе дебютирует в Гран-при. LIVE

Гран-при юниоров. Рига. Юноши. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Риге проходит 3-й этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы юношей, где за медаль борются два россиянина — ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов и подопечный Кирилла Давыденко Андрей Мозалев.
Трансляция
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18:40

Ковбойские мотивы для 14-летнего юноши не всегда подходят, но Эдвард справился. Тройной аксель пока идеально ни у кого не получился, зато тройной риттбергер британец освоил. Плюс ко всему, скорость у него повыше, чем у других участников.

18:38

Для Вренча это последний сезон на юниорском уровне. Оценки его:

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18:36

Видно, конечно, что только начинает Эван. Заминусовали ему практически все и довольно сильно, но вряд ли рассчитывал он сегодня на чистый прокат. Отдельный респект за старательность и оригинальность.

18:33

Эван Вренч выходит на лед.

18:33

Оценки Преториуса:

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18:30

Видно, что тщательно поработал над образом Оливер, артистизм на уровне, но вот прыжковая часть довольно сильно хромает. Пару раз он запнулся, хотя была неплохая попытка тройного акселя и тройного риттбергера.

18:28

Юноша из Швеции открывает сегодняшнее шоу под Богемскую рапсодию.

18:21

Первая разминка разминается: Оливер Преториус (Швеция), Эван Вренч (ЮАР), Эдвард Эпплеби (Великобритания), Андрей Кокура (Украина), Эндрю Торгашев (США).

18:20

Россию представят ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов и подопечный Кирилла Давыденко Андрей Мозалев.

18:15

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы юношей в рамках 3-го этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в столице Латвии — Риге.