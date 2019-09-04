В двух шагах от титула: как Медведев побеждает в США

Российский теннисист Даниил Медведев проводит просто феноменальный сезон, особенно таким выходит период с начала августа. Собственно, перед началом US Open его шансы на успешное выступление оценивались выше остальных российских теннисистов, и «Газета.Ru» даже сделала оптимистичный прогноз в своем превью турнира.

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Однако выступление 23-летнего спортсмена в Нью-Йорке все равно заслуживает отдельного внимания.

Медведев подошел к Открытому чемпионату США в отличной форме. На трех последних турнирах, два из которых были «Мастерсами» в Монреале и Цинциннати, он играл в финалах — и в итоге выиграл престижные соревнования в Штатах и поднялся на пятое место в мировом рейтинге.

Обратной стороной медали стали 18 матчей, где россиянин одержал 16 побед, проведенные на отрезке в 21 день. Даже неделя отдыха, которую взял россиянин, отказавшись защищать выигранный в прошлом году титул перед US Open, вряд ли поправила положение.

С первых же матчей Медведев столкнулся с проблемами. Первый круг против индийца Праджнеша Гуннесваран прошел достаточно спокойно, хотя Медведев и вызывал на корт между сетами массажиста. Но уже во втором матче с боливийцем Уго Дельеном проблемы стали куда серьезнее.

В третьей партии стало очевидно, что тело российского игрока сдает. Медведев едва двигался и не смог довести матч до победы, проиграв сет. В тот момент казалось, что Даниил снимется, но он сумел взять четвертую партию и продолжил свой путь в Нью-Йорке.

Немного восстановившись, россиянин попал на опытного испанца Фелисиано Лопеса, показавшего в игре третьего круга отличный теннис. К трудностям Медведева со здоровьем добавились непростые отношения с американскими зрителями.

Трибуны активно поддерживали соперника пятой ракетки мира, особенно после того как Медведев вырвал из рук болбоя полотенце (в чем, безусловно, был неправ). В итоге россиянин в одном из переходов показал трибунам средний палец, завуалировав этот жест и избежав наказания прямо на корте, но получив штраф в $9 тыс. постфактум.

После тяжелой победы Даниил подогрел ситуацию еще больше, с улыбкой сказав в послематчевом интервью прямо на корте, что энергии, которую ему дали зрители, теперь хватит на пять матчей, а также что чем больше зрители будут болеть против него, тем чаще он будет побеждать.

В поединке четвертого круга с немецким открытием турнира Домиником Кепфером россиянин проиграл первый сет, но затем выиграл три следующих, станцевал после победы, спровоцировав трибуны на очередной неодобрительный гул, — и снова говорил потом с улыбкой, что уже собирался сняться из-за многочисленных болячек, но остался и выиграл только ради болельщиков.

В матче четвертьфинала против Стэна Вавринки противостояния с трибунами практически не было. Да, американские болельщики снова поддерживали соперника россиянина, но это было в рамках определенных приличий.

Главным в этом поединке было другое. Вавринка, который на этом турнире показывал супертеннис и выбил из борьбы прошлогоднего чемпиона и первую ракетку мира серба Новака Джоковича, превратился в боксерскую грушу.

Медведев сражался исключительно сам с собой. Он сразу сделал брейк, но столкнулся с проблемами на собственной подаче (возможно, из-за травмы плеча). Только в первом сете россиянин дал аж девять двойных ошибок, но все равно выиграл. Если Медведев попадал, никаких шансов у швейцарца не оставалось.

Вавринка смог при счете 0-2 отыграть один сет, но после этого в четвертом Даниил разгромил соперника — 6:1.

Теперь впереди матч с болгарином Григором Димитровым, который возвращается к своей лучшей форме и впервые в карьере «зачехлил» самого Роджера Федерера. У Медведева есть два дня на восстановление, так что шанс пробиться в финал у него отличный.

Но россиянин уже сделал очень многое. Он стал первым российским полуфиналистом турниров «Большого шлема» с 2010 года и выйдет на четвертое место в мировом рейтинге (сразу за непоколебимыми Джоковичем, Рафой Надалем и Федерером).

А еще Даниил — самый молодой полуфиналист Открытого чемпионата США с момента своего первого выхода в полуфинал Новака Джоковича!

Наше первое предсказание на пути к свершение, и самое время дать еще один прогноз: Медведев станет третьим российским теннисистом после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, который доберется до первого места в рейтинге ATP. Ждать осталось не так уж долго.