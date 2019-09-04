«Мы не будем посмешищем»: почему Неймар не вернулся в «Барсу»

Сага с переходом нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в «Барселону» этим летом стала одной из самых обсуждаемых в мире футбола. Однако трансферное окно закрылось, а возвращение бразильца в каталонский клуб так и не состоялось. Несмотря на публичные просьбы Неймара продать его в «Барсу», парижский клуб, по сообщениям испанской прессы, не смог достичь соглашения с руководством сине-гранатовых. Сам футболист, как стало известно Sport.es, после закрытия дедлайна трансферов заявил, что разочарован поведением парижан.

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Отмечается, что бразильский игрок крайне недоволен решением боссов «ПСЖ» не отпускать его в «Барселону». Более того, Неймар уверен, что тем самым «ПСЖ» наказал его за желание уйти, из-за чего испытывает злость и даже не сумел сдержать слез от обиды. Напомним, что в межсезонье бразилец попросил выставить себя на трансфер, подчеркнув, что хочет перейти именно в каталонский клуб. «Барса» в свою очередь неоднократно предпринимала попытки приобрести форварда, но сделку в итоге закрыть не удалось.

Переговоры между клубами были долгими и тяжелыми, однако Неймар был уверен, что «ПСЖ» в последний момент предоставит ему возможность уйти.

Если бы переход состоялся, то, вероятнее всего, стоил бы «Барселоне» порядка €200 млн. При этом известно, что каталонцы предлагали чемпиону Франции разные варианты, включая обмен на некоторых игроков — в частности, речь якобы шла о полузащитнике Иване Ракитике и нападающем Усмане Дембеле. Ни одна из схем «ПСЖ» не устроила. Еще большее разочарование у Неймара вызвал тот факт, что «Барса» приняла окончательные финансовые условия его клуба, но парижане повели себя упрямо.

«Все кончено. Мы не будем посмешищем для всего мирового футбола»,

— заявил после закрытия трансферного окна президент «Барсы» Хосеп Бартомеу.

Напомним, что Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год. «ПСЖ» заплатил €222 млн за бразильца, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола.

За это время бразилец так и не смог стать лидером парижан и помочь выиграть команде Лигу чемпионов, а также разочаровался в жизни в Париже. Ради возвращения в Испанию форвард был готов пойти на существенное понижение зарплаты, а также извиниться перед игроками и болельщиками сине-грантовых за то, что совершил ошибку, решившись на трансфер в «ПСЖ».

Прошедшим летом 27-летний Неймар практически не был в расположении «ПСЖ» и пока не провел ни одного официального матча за команду. Изначально нападающий травмировался перед самым стартом Кубка Америки — 2019, ставшим домашним и победным для сборной Бразилии. Кроме того, он долгое время был вынужден находиться на родине из-за обвинений в изнасиловании, которые против него выдвинула модель Нажила Триндади.

Впоследствии бразилец пропустил главный южноамериканский турнир, а также испытал сильный стресс. Несмотря на то, что полиция Сан-Паулу после предварительного расследования отказалась заводить на футболиста уголовное дело, не сумев найти доказательств его вины, ситуацию Неймара это не исправило.

Он вернулся в Париж, поддерживая физическую форму на тренировках с первой командой «ПСЖ», но главный тренер парижан Томас Тухель пообещал не включать его в заявку на матчи до тех пор, пока он не решит вопрос о своем будущем. Таким образом, к осени Неймар ни разу не принял участие в матче.

Желание вернуться в «Барселону» никак не повлияло на тот факт, что бразилец продолжает судиться с каталонским клубом из-за инцидента двухлетней давности.

Практически перед самым переходом в «ПСЖ» Неймар продлил контракт с «Барсой», в котором был предусмотрен бонус в размере €40 млн. В итоге на его счет перевели только €14 млн. Теперь бразилец требует возместить ему разницу недополученного бонуса плюс 10 процентов. «Барселона» же посчитала, что Неймар нарушил условия контракта, и потребовала неустойку в размере €75 млн.

При этом стороны договорились отказаться от исков друг к другу, если Неймар этим летом вернется в «Барселону». Таким образом, разбирательства между клубом и игроком продолжатся. Слушания по этому делу переносились дважды, однако известно, что первое заседание по делу состоится 27 сентября. На этот раз, как сообщает AS, в суде для дачи показаний появится президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, при этом прибытие самого Неймара не планируется.