«Саня, я иду!» Емельяненко возвращается на ринг

В бойцовском мире в ближайшее время состоится один из самых ожидаемых поединков — российский боец Александр Емельяненко встретится с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. В своем инстаграме Емельяненко-младший опубликовал видео, на котором подписывает контракт на бой, после чего разрывает на себе рубашку, пообещав сделать то же самое с соперником.

«Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже!» — сказал Емельяненко.

Аналогичный ролик показал и Кокляев — вместо порчи рубашки он сломал ручку.

«Контракт на поединок с Емельяненко подписан. Саня, я иду!» — заявил стронгмен.

Напомним, что медиараскрутка перед поединком началась еще весной. Тогда Емельяненко и Кокляев в социальных сетях устроили баттл в формате вызовов друг другу. Все началось с шутки 40-летнего пауэрлифтера о «тупости» бойцов смешанного стиля, после чего Емельяненко в ответ предположил, что тяжелоатлет не сможет поднять 60 кг 67 раз, как это сделал он. Кокляев назвал действия Александра «недожимом».

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Позднее Емельяненко записал очередной ролик, в котором на боксерской груше показал, какие удары будет наносить Кокляеву на ринге. В свою очередь Кокляев опубликовал собственную запись с тренажером, показывающим силу удара, после которого автомат показал 320 кг.

Итогом «интернет-поединка» стала договоренность о реальном бое.

Кокляев считается одной из самых видных фигур в российской тяжелой атлетике. Он получил широкую известность благодаря успеху в силовых видах спорта: пауэрлифтинге, силовом экстриме и тяжелой атлетике. За свою карьеру стронгмен становился многократным победителем Кубка России в весовой категории свыше 105 кг. Кроме того, Кокляев владеет званиями мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике и мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии Всемирного конгресса пауэрлифтинга (WPC).

Что касается Емельяненко, то 38-летний боец на профессиональном уровне в смешанных единоборствах провел 36 боев, одержав 28 побед (20 – нокаутом) и потерпев семь поражений. Еще один поединок завершился вничью. Кроме того, является мастером спорта России по дзюдо и самбо.

Однако карьера Александра в последние месяцы подверглась серьезным испытаниям. В марте он должен был провести поединок в рамках организации Russian Cagefighting Championship (RCC), но в первый день весны попал в аварию, став ее инициатором. Тогда боец был задержан в Кисловодске сотрудниками правоохранительных органов из-за вождения в нетрезвом виде и попытки скрыться с места ДТП. Впоследствии Емельяненко был признан виновным в административном правонарушении, отбыл административный арест длиной в десять суток, а суд Кисловодска приговорил его к лишению водительских прав на 1,5 года и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Апелляция спортсмена была отклонена.

Промоутерская компания RCC в итоге расторгла с ним контракт.

Несмотря на частые проблемы Емельяненко с законом, уже в мае он мог вернуться в клетку в поединке против бразильца Луиса Энрике на турнире «Битва на Волге 12», однако россиянин сильно разбил лицо в результате падения с велосипеда и снялся с боя.

А 12 мая Александр задержан правоохранительными органами за расписание алкогольных напитков в общественном месте. Он сидел возле машины с бутылкой и, по заверениям его представителей, пьяным не был. В полиции спустя некоторое время Емельяненко отпустили после составления административных материалов по статье 20.20, обязав того выплатить штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Поскольку детали предстоящего боя остаются неизвестными, то остается только предполагать, по каким правилам он пройдет — MMA, бокса или смешанным. Вес Кокляева в его лучшей форме составляет более 100 кг, когда как Емельяненко выступает в весовой категории до 93 кг. Учитывая то, что сейчас боец значительно увеличил свою мышечную массу и «подсушился», он в любом случае будет весить намного меньше, если Кокляев не решится на агрессивную сгонку, которая, впрочем, может привести к потери или ухудшению его бойцовских навыков.

С большой долей вероятности, однако, ясно, что поединок не будет носить официального характера и значиться в профессиональном рекорде спортсменов.