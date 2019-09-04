«Думал, что не смогу»: Медведев чуть не снялся с US Open

Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата США. В ¼ турнира он в четырех сетах сломил сопротивление швейцарца Стэна Вавринки со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

Победа далась отечественному теннисисту крайне нелегко: всю встречу спортсмена одолевали сильные боли.

Многие даже думали, что россиянин снимется с поединка — в третьем сете спортсмен заметно устал, что и сказалось на проигрыше партии.

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«Матч был очень странным... Ведь у меня вновь очень сильно болело бедро. Я думал, что не смогу продолжить. В такой ситуации и Стэн стал по-другому играть. Поэтому я очень рад, что прошел в полуфинал. На самом деле перед матчем я чувствовал себя великолепно. Использовал тейпы, чтобы только себя поддержать. Я принял болеутоляющие — они начали действовать к концу первого сета. Посмотрим, как я буду себя чувствовать завтра», — заявил победитель сразу после встречи.

Теперь за выход в финал Медведев поспорит с болгарином Григором Димитровым, сенсационно одолевшим швейцарца Роджера Федерера.

«Я очень рад за Григора. Он вновь набирает форму. Перед началом турнира он, кажется, занимал 78-ю строчку в рейтинге. Конечно, теперь он поднимется. Я видел несколько его матчей здесь. Он играл невероятно. Проиграл ли он хоть один сет до четвертьфинала? Я не уверен. Мы все знаем, на что он способен, когда играет так, как может», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Благодаря триумфу над Вавринкой Медведев гарантировал себе попадание на Итоговый турнир ATP: форум пройдет в Лондоне с 11 по 17 ноября. Россиянин стал четвертым теннисистом, который точно примет участие в соревновании.

Ранее эту возможность также получили серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и все тот же Роджер Федерер.

Что интересно, российские теннисисты не выступали на Итоговом турнире в мужском одиночном разряде на протяжении долгих десяти лет. В 2009 году там триумфально выступил Николай Давыденко, а уже в 2010-м запасным был Михаил Южный, так и не вышедший на корт.

«Это просто поразительно. Перед US Open Series я был восьмым или девятым в чемпионской гонке. Я всегда думал, что нужно концентрироваться лишь на предстоящем турнире, но верил, что могу квалифицироваться на Итоговый турнир.

Спустя четыре недели я официально там. Это показывает, насколько великолепным получается год для меня. Работа, которую я делаю, приносит результат. Но я не хочу останавливаться. Надеюсь, я смогу быть там одним из фаворитов»,

— не скрывает радости Медведев.

Стоит отметить, что не обошел стороной Даниил и свои непростые отношения с болельщиками на US Open.

Во время матча третьего круга соревнований с испанцем Фелисиано Лопесом отечественный спортсмен перегорел в эмоциональном плане и поучаствовал сразу в нескольких неприятных эпизодах.

Так, проиграв свою подачу, Даниил вырвал полотенце из рук болбоя, а затем бросил ракетку в сторону судьи, выкрикнув фразу «Ты не должен сидеть на вышке!» Болельщики молниеносно отреагировали на поведение Медведева — с трибун в адрес атлета зазвучал неодобрительный свист. Даниил на это показал публике средний палец, скрыв свой провокационный жест от судьи на вышке.

В следующем поединке против немца Доминика Кепфера россиянина вновь освистывали по ходу всего матча. Даниил в ответ исполнил победный танец по случаю выхода в четвертьфинал.

«Если говорить о предыдущем матче, то я был идиотом, если честно. Я сделал некоторые вещи, которыми не горжусь и теперь работаю над тем, чтобы стать лучше на корте… Я думаю, что за пределами корта являюсь хорошим человеком.

После игры я немного пообщался с болельщиками. Но мы все знаем, какой может быть публика в Нью-Йорке. Пожалуй, это самая наэлектризованная публика в мире. Играя на этих больших аренах, я все почувствовал. Сегодня я вновь вступал в диалог со зрителями. Надеюсь, им было весело, как и мне. Это придало мне энергии для победы», — сгладил резонансный конфликт Медведев.

И это очень верный шаг: в полуфинале эмоциональному россиянину лучше будет концентрироваться на нелегком оппоненте, а не на свисте с трибун.