«Самое сложное испытание в карьере»: Хабиб о бое с Порье

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов 7 сентября проведет вторую защиту титула. На UFC 242 октагон с Орлом разделит обладатель временного пояса Дастин Порье.

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В настоящий момент непобежденный боец уже обосновался в Абу-Даби, где после завершающих тренировок уже начинается нелегкая сгонка веса.

А менее чем за неделю до супербоя россиянин поделился ожиданиями от встречи с представителем США, отметив, что это будет самое сложное испытание в его карьере.

«Наблюдая за последними выступлениями Порье, я понимаю, что меня ждет самое сложное испытание в моей карьере. Я всегда стараюсь выходить в клетку с подобным настроем. Даже когда я дрался с Дарреллом Хорчером, я считал его своим самым жестким оппонентом.

Я не хочу совершить ошибку, недооценив кого-либо... Пускай многие и недооценивают навыки Порье в партере, но на самом деле он отлично владеет грэпплингом», — приводит слова Хабиба Cageside.

Также российский чемпион не обращает внимание на прогнозы экспертов, считающих, что у Бриллианта (именно такое прозвище предпочитает Дастин) нет шансов в предстоящей битве. Хабиб уверяет, что не видит в оппоненте заметных слабых мест.

«У Порье нет заметных слабых мест ни в партере, ни в стойке, где у него большой арсенал ударов и отличный футворк. Так что я вижу в Порье очень хорошего бойца, который устроит мне нелегкий поединок. Однако я готов ко всему.

На протяжении последних ста дней я тренировался на пределе, готовясь к данному сражению. Я полностью сосредоточен на Дастине Порье и на UFC 242»,

— заявляет Нурмагомедов, ранее уже открывавший свой план на бой.

По словам Хабиба, для начала он захочет почувствовать скорость и силу соперника, а уже затем перейти к доминированию в партере.

«Мы начнем в стойке, а потом посмотрим, что я буду делать. Этого никто не знает. Борьба есть борьба, но мой план на бой – прикончить этого парня. Вот, чего я хочу. А там посмотрим», — не сомневается в своих силах Хабиб.

Также россиянин порассуждал о возможной смене весовой категории и походе за вторым чемпионским поясом. Боец уверяет, что улучшить свое наследие, сменив весовую категорию, не получится — чемпионы должны бить всех претендентов у себя в весе. Хабиб хочет взять верх над всеми, кто бросил ему вызов, и оставаться непобежденным дольше, чем все остальные. Вот что, по мнению россиянина, улучшит его наследие.

«Если вы проиграли несколько раз и выиграли титул, затем второй титул, снова проиграли, а затем выиграли третий титул, это не делает вас великим. Я считаю, если ты непобежден долгое время и никогда не проигрываешь — вот что является реальным показателем величия.

Когда ты раз за разом выходишь в клетку, и продолжаешь выигрывать, люди начинают говорить, как ты крут. Вот почему я не думаю о полусреднем или полулегком дивизионе, и полностью сосредоточен на легком весе. Я не хочу менять весовую категорию: я настоящий легковес и буду драться в легкой весовой категории», — поставил чемпион точку в данной теме.

Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года. После травмы Тони Фергюсона, поединки с которым до этого трижды срывались по медицинским показателям обоих спортсменов, и плохой формы Макса Холлоуэйя соперником россиянина стал американец Эл Яквинта. Который, несмотря на то, что бой продлился все пять раундов, как таковых хлопот Орлу не доставил.

Первую защиту титула Хабиб провел спустя полгода против суперзвезды ММА Конора Макгрегора, экс-чемпиона легкого и полулегкого дивизионов.

В четвертом раунде Орел провел безупречный болевой прием, заставив оппонента сдаться... А уже затем выпрыгнул из восьмиугольника, спровоцировав самую резонансную потасовку в истории как смешанных единоборств, так и спорта в целом.

Что же касается Дастина, то он получил шанс разделить клетку с Нурмагомедовым благодаря победе единогласным решением судей над все тем же Холлоуэем на UFC 236 в апреле этого года. К слову, тогда на кону и стоял временный пояс легкого дивизиона.