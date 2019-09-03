Шоу по всему миру: представлена эмблема ЧМ-2022. LIVE

А вот так — в Испании (центр Мадрида):
Напомним, Катар завоевал право провести чемпионат мира 2 декабря 2010 года, обойдя в голосовании, состоящем из целых четырех туров, Австралию, США, Южную Корею и Японию. Уже известно, что финал мундиаля состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вместимость которого составляет 80 тысяч человек.
Забавная игра цифр: ЧМ в Катаре, который пройдет в 2022-м году, станет 22-м мундиалем под эгидой ФИФА в истории.
Кроме того, это первое мировое первенство, которое состоится на Ближнем Востоке.
Вот так жители Дохи наблюдали за появлением долгожданного логотипа:
На этой табличке также можно прочитать на английском подробное описание логотипа. Объясняется даже, что волнистая верхняя часть кубка-восьмерки символизирует то, как неровно ложится ткань шали.
«Зимний предмет одежды (упомянутая ниже шерстяная шаль. — «Газета.Ru») также напоминает о датах проведения турнира — это будет первый чемпионат мира, который пройдет в ноябре-декабре.
Эксклюзивный шрифт, специально созданный для текстов, которые будут сопровождать этот логотип, переосмысливает традиционную арабскую каллиграфию в новом, современном стиле, черпая вдохновение из восточных мотивов и соединяя их с модерном», — так завершается обоснование эмблемы, данное самой Международной федерацией футбола.
Форма логотипа, оказывается, символизирует не только Кубок мира, который получит сборная-победительница турнира, но и «традиционную шаль из шерсти», которую многие носят в зимние месяцы, по информации на сайте ФИФА.
«Особенно такие шали популярны в арабских странах и в регионе Персидского залива», — подчеркивается в пресс-релизе.
Продолжаем знакомиться с символическим смыслом эмблемы.
«Изогнутые края логотипа олицетворяют волнистые песчаные дюны, а неразрывная петля изображает число «восемь» — это напоминание о восьми великолепных стадионах, которые примут матчи чемпионата мира, а также символ бесконечности, отражающий саму природу события, которое связывает всех воедино», — говорится на сайте ФИФА.
Появилось и официальное обоснование такого логотипа.
«Официальная эмблема ЧМ-2022 воплощает в себе образ такого мероприятия, которое объединяет и связывает воедино целый мир (видимо, поэтому кольцо в ролике заворачивается в узел восьмерки. — «Газета.Ru»), но при этом подчеркивает удивительные особенности культуры — как именно катарской, так и всего остального арабского мира. Также в этом логотипе можно увидеть аллюзии на эту красивую игру — футбол», — говорится в пресс-релизе ФИФА.
Что же, аллюзии действительно видны: восьмерка выполнена с более широким верхним кругом, что напоминает форму кубка. Кроме того, на эмблеме есть небольшое изображение мяча.
Официальный твиттер чемпионата мира ФИФА выложил в твиттере ролик, в концовке которого видно, как из белого кольца заворачивается восьмерка — символ бесконечности, а теперь и грядущего мундиаля.
Момент икс настал! Эмблема презентована! И выглядит она вот так:
Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет в необычное время — не летом, а с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Дело в том, что летом в этой стране царит невыносимая жара под 50 градусов, поэтому было решено перенести проведение турнира на более прохладное время года.
Интересно, что презентация логотипа чемпионата мира состоится ровно в 20:22 по времени Дохи — это символизирует год проведения турнира.
Поскольку дохийское время не отличается от московского, многие жители России смогут сразу оценить логотип мундиаля.
«Официальная эмблема чемпионата мира в Катаре 2022 года будет представлена в цифровом формате на всех платформах Высшего комитета по проектам и наследию и ФИФА, а также на гигантских экранах и знаковых зданиях по всему миру во вторник в 20.22 по дохийскому времени », — приводит ТАСС сообщение оргкомитета ЧМ.
Организаторы презентации обещают масштабное представление эмблемы по всему миру.
Так, логотип ЧМ-2022 появится не только на различных площадках ФИФА в интернете, но и на вполне реальных объектах в разных уголках планеты.
В столице Катара — Дохе — гигантское изображение логотипа будет проецировано на два люксовых отеля, а в Москве — на одно из зданий Нового Арбата.
Также планируется представить символ ЧМ на «Таймс Сквер» в Нью-Йорке, в центральной части Мадрида, на площади «Лестер-Сквер» в Лондоне, на вокзалах Берлина и Парижа.
По информации ТАСС, представление эмблемы чемпионата мира также запланировано в Бразилии, Аргентине, Мексике, Чили, Южной Африке, Южной Корее, Индияи и Турции.
Что касается арабского мира, то там логотип появится в Ливане, Кувейте, Омане, Иордании, Ираке, Тунисе, Алжире и Марокко.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня оргкомитет чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, презентует логотип самого ожидаемого турнира четырехлетия.