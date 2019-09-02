Окно закрывается: последние трансферы России и Европы. LIVE

Караваев не комментирует трансферную тему. Все мысли футболиста — о сборной.
Лукас Сантос тем временем уже прошел медосмотр в ЦСКА.
Игрок «Зенита» Эмилиано Ригони прилетел в Италию, где в ближайшие часы должен подписать контракт с «Сампдорией».
24-летний защитник лиссабонской «Бенфики» Виталий Лысцов прошел медосмотр для «Крыльев Советов» и подписал долгосрочный контракт с клубом, сообщает Sport24.
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян тем временем уже прилетел в Рим, чтобы пройти медобследование перед трансфером в «Рому», сообщает Football Italia.
Мексиканский форвард «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес перешел в «Севилью» за €8 млн.
«@CH14_ — уже один из нас», — пишут испанцы в твиттере.
Нобель Арустамян снова радует инсайдами.
«Обнаружен тот самый потенциальный нападающий Динамо! Это Мунас Даббур, который когда-то мог оказаться в ЦСКА», — пишет он в твиттере.
Тем временем ивуариец Сейду Думбия, когда-то блиставший в ЦСКА, перешел во французский «Сьон» на правах свободного агента.
«Динамо» намерено подписать двух нападающих до закрытия летнего трансферного окна, один из них — Сильвестр Игбун из «Уфы». Об этом сообщает «СЭ».
В то же время RMC Sport согобщает, что французский «ПСЖ» договорился о переходе нападающего «Интера» Мауро Икарди. По информации издания, рэто будет аренда на сезон-2019/20 без права выкупа контракта.
Уже почти наверняка известно, что Мануэл Фернандеш переходит в «Краснодар». «Прямо сейчас 33-летний португалец проходит медосмотр и сразу же подпишет контракт. Его срок — один год», — пишет известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян.
Всем привет! В Российской Премьер-лиге, а также многих других европейских чемпионатах закрывается летнее трансферное окно. Для команд, выступающих в этих турнирах, это последний шанс усилиться до зимы. Мы начинаем онлайн-трансляцию закрытия трансферного рынка.