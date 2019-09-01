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Зажечь на чемпионате мира: Россия бьется с Кореей. LIVE

Групповой этап чемпионата мира по баскетболу. Корея — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Южной Кореи в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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15:00

Добрый день, уважаемые любители баскетбола! Сегодня Россия встречается с Южной Кореей в матче чемпионата мира по баскетболу.