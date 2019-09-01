Зажечь на чемпионате мира: Россия бьется с Кореей. LIVE

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15:00
Добрый день, уважаемые любители баскетбола! Сегодня Россия встречается с Южной Кореей в матче чемпионата мира по баскетболу.