У России нет шансов? В США появилась феноменальная фигуристка

В американском Лейк-Плэсиде завершился 2-й этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, бенефисом которого стало выступление одиночницы Алисы Лью. В своей произвольной программе девушка исполнила сразу два прыжка из категории ультра-си — четверной лутц и тройной аксель. По сумма двух программ, несмотря на падение, 14-летняя американка набрала 208,10 балла. Для сравнения, единственная представительница России на турнире — Анастасия Тараканова — чисто откатала свой произвольный контент, однако в итоге стала только третьей, заработав 179,29 балла.

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О Лью мир большого фигурного катания узнал не так давно, поскольку этот этап Гран-при стал для нее первым международным юниорским соревнованием в карьере, несмотря на то, что в Штатах она уже становилась самой молодой чемпионкой взрослого первенства страны, выиграв его в 13 лет. Кроме того, в 10 лет стала самой молодой чемпионкой США в разряде intermediate в истории, а в прошлом году победила на первенстве США среди юниоров. И, что интересно, в произвольной программе тогда она исполнила сразу шесть чистых тройных прыжков.

Иначе говоря, достижений у Лью уже слишком много, чтобы не заинтересоваться ей.

Она вполне могла начать кататься на международных соревнованиях юниоров еще в прошлом сезоне, однако здесь свою роль сыграли возрастные ограничения — Алиса родилась 8 августа, что на пять недель позже крайнего срока, к которому фигуристу должно исполниться 13 полных лет.

Главная особенность Лью, и преимущество перед другими участниками, состоит в том, что ее габариты идеально подходят под отработку самых сложных прыжковых элементов, на которые она и делает упор в своей карьере, заявляя как можно больше тройных и четверных. В каскаде в короткой программе она сделала только двойной аксель, да и то только потому, что правилами триксель запрещен. Однако в произвольной программе Алиса сделала-таки тройной аксель, включив его в каскад с двойным тулупом, попутно собрав за него плюсы от судей за качественное исполнение. Попыталась Лью тут же провести второй триксель, однако упала с него.

Этого хватило, чтобы стать первой — все прыжки Алисы были как минимум в три оборота, что уже фантастически для такого возраста.

Возвращаясь к Таракановой, нужно отметить, что она вряд ли входит в топ российских юниорок, с чьими именами связывают будущее фигурного катания. По окончании прошлого сезона 15-летняя юниорка вновь вернулась в группу Светланы Пановой после скитаний у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Ее контент, так или иначе, с технической точки зрения намного слабее, чем у учениц Тутберидзе Камилы Валиевой и Майи Хромых, не говоря уже о Лью.

Более того, в короткой программе Анастасия упала на тройном лутце в каскаде, из-за чего существенно потеряла в оценке, фактически лишившись шансов на серебро в условиях такой конкуренции.

Для бронзы Таракановой было необходимо катать чисто произвольную программу, с чем она благополучно справилась. На фоне других участниц она отличается высокой скоростью и сложностью каскадов, но сольные прыжки ей даются не так просто. Своего ближайшего преследователя при идеальной программе она опередила лишь на 00,06 балла, — и этого хватило только для бронзы. Так или иначе, но с возвращением в группу Пановой Анастасия потихоньку начала возвращаться на свой прежний уровень.

Победа Лью и ее катание дали пищу для размышлений по поводу того, что ждет российских одиночниц в этом сезоне. Лидерами, как показал 1-й этап Гран-при, будут Валиева и Хромых. Но, даже несмотря на освоенный четверной тулуп, Валиева все равно уступает Лью. Свой лучший результат по баллам она показала в Куршавеле, заработав 200,71 балла суммарно — это меньше, чем у Алисы. Особенно надо учитывать и то, что Лью еще умеет прыгать тройной аксель, который в мире владеют не так много девушек.

Пока Валиева прыгает его только на удочке, американка уже исполняет по несколько трикселей, причем один — в каскаде.

Но тяга Лью к прыжковой части делает ее более уязвимой в плане компонентов, которые у учениц Тутберидзе выразительнее. Три четверном лутце, который базово стоит больше, чем четверной флип Валиевой, а также трикселях, по лучшей оценке она опережает Камилу лишь на восемь баллов. Поэтому в очной борьбе с Валиевой шансы у них примерно равны, но это только в том случае, если Лью будет падать со второго тройного акселя.

О других российских одиночницах, которые могут что-либо противопоставить Лью, пока говорить не приходится.

Для отечественного юниорского катания стало одновременно и плюсом, и минусом то, что Александра Трусова и Анна Щербакова, владеющие четверными прыжками, а также Алена Косторная с нового сезона будут выступать во взрослых соревнованиях. Если бы Трусова, способная в одной программе делать несколько квадов, сейчас выступала бы в юниорах, то наверняка превзошла бы Алису. Ее лучший результат в карьере — более 222 баллов.

Однако больше надеяться на одаренное трио Тутберидзе в юниорах не приходится, что в глобальном смысле уменьшает конкуренцию, но и с ней заодно — количество высококлассных спортсменов на юношеском уровне. Одно ясно точно — россиянам в этом сезоне будет крайне трудно бороться с Лью за самые высокие награды.