Канада повержена: «Локо» завоевал Кубок мира

31 августа на сочинской ледовой арене «Шайба» завершился Кубок мира по хоккею «Сириус» среди молодежных команд. В финальном матче встретились действующий обладатель титула ярославский «Локо» и сборная провинции Альберта (AJHL) из Канады.

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Если выход «железнодорожников» в финал был закономерен и, пожалуй, предсказуем еще на старте турнира, то канадская команда удивила, сенсационно обыграв финский «Кярпят» накануне. Финны, к слову, без медалей из Сочи не уехали, в матче за третье место уверенно разобравшись с австрийским «Ред Буллом». Что касается «Локо», то встреча с «быками» в полуфинале дала главному тренеру Игорю Мелякову пищу для размышлений. Для его подопечных игра с австрийцами стала настоящим испытанием и даже могла завершиться катастрофой, будь игроки «Ред Булла» чуть техничнее и точнее.

Со сборной Альберты «железнодорожники» уже встречались на старте группового турнира. И тогда команда из Ярославля испытала немало проблем. На перерыв после первого периода «Локо» ушел с двумя пропущенными шайбами, а отыграться удалось только в дебюте третьей 20-минутки. Менее чем за две минуты до конца основного времени Елисей Минаев записал на свой счет победный гол, порадовав в том числе и Владимира Путина, который присутствовал на встрече.

Но то был групповой этап. Финал — совсем другая ситуация. Да и пресловутое противостояние Россия — Канада никто не отменял. К тому же зрителей на «Шайбе» собралось ощутимо больше, чем ранее. А именно — 3316 болельщиков.

Ощущая не только поддержу (а «Локо» приехали поддержать даже немногочисленные фанаты из Волгограда и Рыбинска), но и некоторое давление от ответственности за результат, «железнодорожники» сразу же взяли игру под свой контроль. Первый момент, который мог превратиться в гол, случился в первой пятиминутке. Николай Коваленко исполнил классный проход с правого края из-за ворот, но нанести бросок забыл. Впрочем, спустя несколько секунд Николай едва не записал на свой счет голевую передачу.

Прострел слева мог замыкать Никита Аноховский, но свою команду от пропущенной шайбы спас Мэттью Дэвис.

У канадского голкипера в первые минуты периода работы более чем хватало. Владислав Рыбаков неожиданно выбежал из-за ворот и уже был готов занести шайбу в дальний нижний угол, но Дэвис, вовремя выставив щиток, помешал.

За пять минут до конца периода 18-летний свою команду уже не выручил.

Григорий Денисенко ворвался в чужую зону и бросил в дальнюю «девятку». Дэвис щелчок отразил, но шайба предательски залетела в ворота.

К концу периода выручать свою команду уже пришлось Владиславу Окоряку, который вытащил несколько шайб во время игры в меньшинстве.

В дебюте второй 20-минутки право на большинство получил уже «Локо», что едва не сыграло с «железнодорожниками» плохую шутку. Марк-Антуа Бенуа,только выйдя со скамейки штрафников, подкараулил ошибку защитника на синей линии и убежал в контратаку 2 в 1.

Спасла «Локо» только крестовина ворот, куда канадский форвард заряд шайбой.

От отчаяния игроки сборной Альберты перешли на тактику провокаций и единоборств, неоднократно вступая в стычки с «железнодорожниками». Подобное поведение, правда, не могло не привести к наказанию. После грубейшего толчка Ильи Миронова в борт малым и дисциплинарным штрафом (2+10 минут) был наказан капитан канадской команды Рок Труман.

Своего канадцы, впрочем, добились, заставив «Локо» играть втроем против пятерых. За игру высоко поднятой клюшки на две минуты был удален Александр Дарьин, а затем ему компанию на скамейке штрафников составил все тот же Миронов. Однако и численное преимущество команде AJHL никак не помогло.

Зато «Локо» своим большинством воспользовался сразу же.

Дарьин вместе с Коваленко разыграли классную комбинацию у ворот, после чего последовал прострел на Никиту Аноховского, расстрелявшего ворота Дэвиса с правого края.

За пять минут до конца основного времени матча «Локо» окончательно похоронил шансы команды Альберты на камбэк, реализовав двух лишних игроков. Денисенко отошел от синей линии вперед и мощно щелкнул под перекладину, записав на свой счет дубль.

3:0 — Ярославль празднует победу и завоевание уже третьего Кубка мира.

«ЛОКО» — ТРЁХКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА ПО ХОККЕЮ «СИРИУС»!



pic.twitter.com/cMRLTCVTQo — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) August 31, 2019

Под знаменитый и вечный гимн группы Queen «We Are The Champions» на лед высыпал не один десяток белых и золотых шаров. В их волне триумфаторы, подняв Кубок над головой, сделали круг почета по арене, а затем сделали общее фото, после чего со словами «Давай домой!» отправились в чемпионскую раздевалку, где отмечали свою победу и год назад.

И первым делом команда поздравила Даниила Гутика с днем рождения. 38-у номеру «Локо» исполнилось 18 лет. Подарок в виде Кубка мира — на другое в ярославском клубе вряд ли рассчитывали.

Даниилу Гутику - 18. К Кубку мира - праздничный торт pic.twitter.com/giK21B7CBe — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) August 31, 2019

На этом шумиха в раздевалке, что удивительно, закончилась. Команда в тишине выслушала несколько слов от тренерского штаба, а затем под композиции Михаила Круга начала готовиться к возвращению в гостиницу.

Денисенко, признанный самым ценным игроком турнира, присоединился к команде только спустя несколько дней после начала соревнований. Для него это уже второй Кубок мира, однако, как заявил сам Григорий, поездка в Сочи пришла ему на пользу.

«Приехали, сыграли, выиграли. Уровень позволяет. Для меня это хороший опыт. Все-таки международный турнир. Морозов сравнил меня с Артемием Панариным? Меня уже не первый раз связывают с Артемием. Еще когда меня выбрали на драфте НХЛ (в 2018 году Григорий был выбран под общим 15-м номером «Флоридой Пантерз» — «Газета.Ru»), я сказал, что мне очень нравится, как он играет», — заявил Денисенко после матча.