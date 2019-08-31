Догнать Леклера: Квят бьется на Гран-при Бельгии. LIVE

Квят опускается на восьмое место. Его красиво на выходе из поворота Александер Албон обошел.
Борьба во второй десятки также ведется: Джовинацци и Гасли вырываются вперед от преследователей и за выход на девятую строчку сражаются!
Квят уже седьмой: обходит россиянин Риккардо и теперь атакует Переса!
Феттель съезжает в боксы! Не выдерживают шины у Себастиана.
Боттас догнал Феттеля за 11 кругов до финиша. А вот и статистика самых быстрых пит-стопов.
Хэммилтон Фетттеля обходит! Кульминация гонки начинается.
Квят девятый, но он буквально висит на хвосте у Грожана!
Все вернулось на круги своя: Леклер, Феттель и Хэмилтон правят балом. Но в спину дышит Боттас, показавший свой лучший круг секундами ранее.
Интересно! «Феррари» меняет позиции Феттеля и Леклера! И Себастьян пропускает вперед партнера.
А теперь на пит-стоп отправился и Боттас. Феттель — лидер, однако стремительно сокращает отставание Леклер.
У Хэммилтона пит-стоп! И у Квята — россиянин возвращается на трассу 13-м.
Кстати, позади остался пит-стоп Леклера. Шарль возвращается на трассу четвертым и начинает преследование Феттеля.
Гасли и Магнуссен сцепились на повороте! Пьер выдавливает датчанина на обочину.
Леклер, Хэммилтон и Боттас — в тройке. Следом Феттель, который опустился в таблице из-за пит-стопа, и в блидайшие круги гонщик должен вернуться на прежние позиции. Квят уже шестой!
Что интересно, траурная акция, прогнозируемая на 19-й круг, состоялась. Трибуны аплодируют в память о погибшем гонщике. Антуан выступал как раз под 19-м номером...
Тем временем Макс Ферстаппен в эфире Sky Sports рассказал о своем провале на старте: «Похоже, я слишком поздно тормозил, а Кимине ожидал, что я там буду».
Пит-стоп выполняет Феттель. В отличие от Леклера, который также, как и оба «Мерседеса», ведут гонку.
Гасли едет на пит-стоп, тогда как Магнуссен немного сдает, пропустив вперед Джовинацци.
13-й круг. Леклер, Феттель, Хэмилтон, Боттас и Норрис во главе. Даниил бьется за десятку.
Хэмилтон: «Феттель борется!» Неизменно вровень идут лидеры нашего заезда. Боттас 11-й круг лучше всех прошел.
Леклер неожиданно срезал поворот! Проревел болид по «лежачим полицейским» — нет пока штрафа для гонщика.
Четверка пока осталась неизменной. На пятое же место вышел Ландо Норрис, представляющий «Макларрен».
А что же Даниил Квят? Он с 19-й позиции поднялся на 11-ю строчку и продолжает преследовать лидеров!
Снова проблемы у гонщиков! На сей раз в зоне вылета на последнем повороте остановился Сайнс. Машина глохла на старте, а затем на пит-стопе.
Непростая трасса для гонщиков. Еще и дождь намечается. Первым пока идет Леклер. Следом — Феттель и Хэмилтон.
Набирают ход гонщики. Всего 44 круга предстоит проехать спортсменам. Общая протяженность трассы — 308.052 км. Макс Ферстаппен на старте слетел с трассы — с ним все в порядке, но машина продолжить гонку не может!
Начинается гонка! Вот как выглядит стартовая решетка: 1. Шарль Леклер («Феррари») 2. Себастьян Феттель («Феррари») 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 4. Валттери Боттас («Мерседес») 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») 8. Кевин Магнуссен («Хаас») 9. Ромен Грожан («Хаас») 10. Даниэль Риккардо («Рено») 11. Ландо Норрис («Макларен») 12. Нико Хюлькенберг («Рено») 13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 14. Пьер Гасли («Торо Россо») 15. Джордж Расселл («Уильямс») 16. Карлос Сайнс («Макларен») 17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») 18. Александер Албон («Ред Булл») 19. Даниил Квят («Торо Россо») 20. Роберт Кубица («Уильямс»).
Сегодняшняя гонка будет овеяна траурной грустью: на днях в ходе гонки Формулы-2 в Бельгии на повороте не справился с управлением и перевернулся 22-летний французский гонщик Антуан Юбер. Спасти спортсмена не удалось...
Гонка стартует в 16.10 по московскому времени.
Приветствуем любителей автогонок на текстовой онлайн-трансляции с Гран-при в Бельгии, где сегодня проходит гонка 44 круга. В заезде принимает участие российский гонщик Даниил Квят из команды «Торо Россо».