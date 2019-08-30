Обойтись без Шведа: Россия бьется с Нигерией на ЧМ. LIVE

Стоит отметить, что пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Россия, пропустившая прошлый Кубок мира и соревновавшаяся с лучшими сборными планеты в последний раз девять лет назад, начнет свой путь матчем с Нигерией и попытается в итоге отобраться на Олимпиаду-2020.