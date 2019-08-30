Обойтись без Шведа: Россия бьется с Нигерией на ЧМ. LIVE

Половина матча подошла к концу. Сборная России — сборная Нигерии — 40:35.
Воронцевич взлетает над соперниками — безупречно. А Нигерия мажет на последней секунде...
Снова штрафной для россиян успешным оказался. Но нигерийцы хороши в выходе из обороны — 38:35. Тайм-аут.
Идеальная дуга от Фридзона с штрафого. А затем и идеальная «двойка». 37:33.
На табло уже 34:32. Брака много стало в передачах и отборах у России. Тревожно сейчас за наших баскетболистов — как никак, преимущества почти не осталось.
Улькамину из-под кольца выпрыгнул! 28:26. За Нигерией эта четверть остается. Но тут же от Кулагина четвертый трехочковый, и тут же +3 у номинальных гостей — 31:29.
28:24. Базаревич тайм-аут берет: тает на глазах преимущество. Уже +4.
28:22. Много стыков пошло в нашей встрече. И замены одна за другой идут.
Первая «трешка» от нигерийцев! Но Курбанов тут же отвечает! 28:20.
Первые штрафные у сборной России и точный бросок с ближней дистанции. Уже +8. 25:17.
На старте второй 10-минутки обменялись попаданиями команды. +5 в пользу россиян. 22:17.
Позади первые десять минут. Счет — 18:13.
Фридзона, отыгравшего все девять минут, меняет Курбанов. Проблемы в атаке наметились.
Зато получается в нападении у Нигерии! Уже 18:13.
Наши баскетболисты подсели в последние минуты первой четверти. Не получаются сейчас атаки...
Хороши россияне на подборах и в дальних бросках! 18:7 — развивают преимущество подопечные Сергея Базаревича.
Кулагин — издали попал! Затем позиционная атака затянулась и вышло время. 13:7
Тайм-аут взяла команда Нигерии. Амину заработал штрафные броски — игрок НБА дважды точен. Позже Нигерия набрала еще одно очко со штрафного 10:7.
Шикарный пас Воронцевича — точно! Фридзон на подстраховке и быстрая атака с завершением Кулагина — 10:4.
Курбанов сборную России вперед выводит. 5:4.
Снова из под кольца — 0:4. Но тут же ответ России — Воронцевич «трешку» попадает! 3:4.
Начинается встреча! Крайне непростой будет эта встреча для наших парней — нигерийцы выиграли вбрасывание и открывают счет из под кольца. 0:2.
Звучат государственные гимны команд-участниц сегодняшнего матча. Трибуны, прямо скажем, заполнены лишь наполовину.
Стоит отметить, что пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Россия, пропустившая прошлый Кубок мира и соревновавшаяся с лучшими сборными планеты в последний раз девять лет назад, начнет свой путь матчем с Нигерией и попытается в итоге отобраться на Олимпиаду-2020.
Встреча начнется в 11.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители баскетбола! Россия встречается с Нигерией в матче чемпионата мира по баскетболу.