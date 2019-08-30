Протиснуться на Игры: Россия стартует на ЧМ по баскетболу

Трудный путь в Китай

31 августа в Китае стартует мужской чемпионат мира по баскетболу. Такие турниры традиционно проводятся раз в четыре года, но поскольку Международная федерация баскетбольных ассоциаций (ФИБА) решила перенести мундиали на нечетные годы, с момента последнего прошло уже пять лет.

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Ну а сборная России, не сумевшая квалифицироваться на турнир в 2014 году, не играла на Кубках мира уже девять лет. Если же копнуть глубже, и вспомнить, что на ЧМ в США наша национальная команда получила wild card от организаторов, а в 2006 году также не попала на мировой форум, то отбор на ЧМ Россия прошла впервые с 2002-го...

Отборочный турнир в этот раз получился не совсем обычным, поскольку совпадал с календарем клубного сезона, и Сергей Базаревич не мог рассчитывать на многих ведущих игроков страны, но смогла решить задачу.

Без приключений, правда, не обошлось. На первом этапе в группе Е подопечные Базаревича дважды уступили Франции (причем на выезде в овертайме с разницей в одно очко — 74:75), а также в выездном матче Боснии и Герцеговине.

Во второй этап наша команда шагнула, сохранив три победы и три поражения с первого и там допустила только единственную осечку, но она едва не стала роковой — выездное поражение от Чехии не оставила права на еще одну ошибку.

В итоге в домашнем матче российская команда быстро сняла все сомнения в своем успехе, буквально разорвав соперника — 81:61 — и квалифицировавшись на турнир в Китае.

^Дорога на Игры

Жеребьевка чемпионата состоялась в Шэнчжэне в марте этого года, и Россия попала в третью корзину в соответствии со своим рейтингом. Интересно, что наша сборная была бы во второй корзине, не прими ФИБА вполне ожидаемое и закономерное решение поднять в первую хозяев турнира, располагающихся только на 30-м месте в мировой табели о рангах.

В итоге достались нашей команде мощная Аргентина, а также Южная Корея и Нигерия. Группа одновременно выглядит и рабочей, и весьма сложной.

Чтобы продолжить борьбу за медали турнира и прямую олимпийскую квалификацию, России необходимо занимать либо первое, либо второе место на предварительном этапе.

Турнир проходит по следующему регламенту: после турнира в один круг в восьми квартетах лучшие 16 команд пробьются в групповой этап, где продолжат борьбу — кто за медали турнира, а кто за поездку на Олимпиаду.

При этом эти 16 лучших сборных обеспечат себе как минимум участие в олимпийской квалификации, а те, кто не пробьется в топ-16, разыграют не только места с 17 по 32-е, но и оставшиеся семь мест в квалификации в Токио-2020 (места на ОИ получат две лучшие сборные среди команд Европы).

Впрочем, будем надеяться на лучшее. В Китае будут разыграны семь прямых путевок на Игры, хотя, конечно, выполнить задачу пройти групповую стадию и попасть в четвертьфинал, будет очень непросто.

Но сначала надо обойти хотя бы двух из трех соперников на предварительном этапе. Аргентина — безоговорочный фаворит, но с ней российским баскетболистам играть в третьем туре. Южная Корея — объективный аутсайдер.

Так что ключевым может и наверняка окажется первый же матч на турнире. Уже 31 августа команде Базаревича предстоит выдержать испытание одной из лучших африканских команд — Нигерией.

«Тигры» катком прошлись по африканскому отбору, а уже в преддверии самого мирового кубка выдали такую мощную серию товарищеских встреч, что эксперты уже называют их главными кандидатами в открытия чемпионата!

В общем, матч в сердце Китая, Ухане, где базируется группа В, будет определяющим. Шанс останется даже в случае поражения, но лучше не ставить себя в ситуацию, когда в последнем туре потребуется подвиг.

Команда-лазарет

Россия, напротив, выступила не слишком удачно в контрольных играх перед ЧМ-2019, и в рейтинге ФИБА упала на 20-е место, в то время как Аргентину эксперты ставят на восьмую позицию, а нигерийцев — и вовсе на седьмую.

Главной бедой для Сергея Базаревича стала фантастическая эпидемия травм ведущих игроков. Фактически, от команды, которая заняла два года назад высокое четвертое место на Евробаскете, не осталось ничего.

С травмами ахилла и и колена выбыли главные российские звезды Алексей Швед и Тимофей Мозгов соответственно, у великолепного Дмитрия Кулагина случилось отслоение сетчатки глаза, а заматеревший разыгрывающий Дмитрий Хвостов порвал крестообразную связку.

Сам Базаревич из своих тактических и управленческих соображений не вызвал Антона Понкрашова и Евгения Воронова, а уже на сборах перед турниром сломался еще и Джоэль Боломбой.

В итоге с составом у национальной команды возникла уникальная ситуация: в числе 12-ти отправившихся на турнир игроков нет ни одного номинального центрового, а двое — разыгрывающий Андрей Сопин и атакующий защитник Григорий Мотовилов — вообще представляют клубы Суперлиги.

Более того, если ориентироваться на контрольные встречи, Мотовилова мы можем увидеть на позиции разыгрывающего в стартовой пятерке.

Впрочем, кое-какие лидеры у нашей команды все-таки остались. Сергей Карасев, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич, Михаил Кулагин, Виталий Фридзон, Семен Антонов — тащить за собой партнеров будет кому.

Да, парни Базаревича уступили Аргентине, зато они обыграли Испанию, которая сама, конечно, сейчас далеко не на пике. Но эта победа в любом случае придаст сборной уверенности.

Что до главного тренера команды, то он верит в свою систему игры, чередование «маленькой» пятерки с относительно «большой» и обещает быть готовым к играм с Нигерией и Южной Кореей (про Аргентину-то и так все понятно). Ну а болельщикам остается только надеяться, что все беды, который могли случиться с национальной командой, уже случились.

В любом случае, выполнить задачу-минимум и сохранить хотя бы шансы на попадание на Олимпиаду через квалификацию, сборная России должна. Ну а уж на совсем худой конец можно понадеяться на wild card в олимпийскую квалификацию от ФИБА, таких у Европы будет две штуки.