За новым Кубком мира: «Локо» сразится с Канадой

Ярославский «Локо» второй раз подряд вышел в финал Кубка мира по хоккею «Сириус» среди молодежных команд. В 1/2 финала молодежка главного хоккейного клуба Ярославля и действующий обладатель трофея одержала победу над австрийским «Ред Буллом».

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Сам турнир, стартовавший 23 августа, проводится уже девятый год. За восемь лет участие в Кубке принимали команды из 11 стран, но формально трофей является российским: лишь дважды золотые медали брали клубы не из России — в 2012 году чемпионами стали «Садбери Вулвз» из Канады, а в 2015-м победу одержал шведский «Юргорден». Соревнования в Сочи в 2019-м открыл именно «Локо», завоевавший свой второй Кубок в прошлом году, а участие в церемонии открытия принял президент России Владимир Путин, также выполнивший символическое вбрасывание шайбы перед игрой «железнодорожников» со сборной Альберты (AJHL) из Канады. Ту встречу ярославский клуб выиграл со счетом 3:2.

«Драматургия шикарная. Мы вас поздравляем, начало хорошее положено, и, надеюсь, дальше в таком же духе будете играть»,

— поздравил Путин игроков «Локо».

На пути к полуфиналу «железнодорожники» без проблем справились со швейцарским «Давосом» (4:0) со шведами «МОДО» (5:1) и заняли первое место в турнирной таблице группы А.

В решающей встрече за выход в финал соперником «Локо» стал австрийский «Ред Булл», который в своей группе расположился на второй строчке.

Без поддержки российская команда, к слову, не осталась. Помимо местных любителей хоккея в Сочи из Ярославля хоть немногочисленная, но группа болельщиков приехала.

С первых же минут «Локо» на правах номинального хозяина взял инициативу в свои руки. И уже в середине периода «железнодорожники» открыли счет.

«Ред Булл» был наказан малым штрафом за нарушение численного состава, чем мгновенно воспользовались подопечные.

Денисенко получил шайбу на левом краю и нанес мощный бросок в дальний нижний угол ворот — 1:0.

Спустя пять минут «быки» пропустили вторую шайбу. Минаев не увидел перед собой препятствия и щелкнул от синей линии.

Мерра Мориц момент броска не увидел. Через мгновение ему пришлось вытаскивать из своих ворот очередную пропущенную шайбу.

Данила Дяденькин на дриблинге обыграл двух защитников и, сблизившись с голкипером, отпасовал на дальнюю штангу, откуда Даниил Тесанов оставалось только поразить пустые ворота.

В конце периода у 91-го номера «Локо» был хороший шанс записать на свой счёт дубль, но шайба после броска с правого края пролетела в полуметре от дальней штанги.

3:0 — на перерыв команда Игоря Мелякова ушла с более чем комфортным преимуществом.

Вторую 20-минутку «железнодорожники» начали менее удачно. Минаев был удален на две минуты за грубый толчок соперника в борт. Австрийцы численным преимуществом воспользовались едва ли не мгновенно.

Макс Чернстрем сделал наброс, где оказался Самуэль Эрикссон. Тот отпасовал на дальнюю штангу, где защитники «Локо» прозевали Максимилиана Реберинга, который точно бросил в свободный угол ворот и размочил счет.

Едва сравнявшись составами, ярославская команда вновь не досчиталась игроков. Сразу двух. Сначала за грубую игру в очередной раз на скамейку штрафников присел Минаев, а затем компанию ему составил Кирилл Слепец, оставив «Локо» отбиваться втроём против пятерых. Тем не менее шансов «Ред Буллу» сократить отставание в счете действующие обладатели Кубка мира не дали.

К концу периода ситуация на льду накалилась практически до наивысшего градуса: количество борьбы и стычек превысило игровых действий. В итоге за пару минут до сирены команды вновь не досчитались своих игроков. Так, за грубую игру у «Ред Булла» был удален Понтус Энглунд, а «Локо» и вовсе был наказан дисциплинарным штрафом.

Владислав Рыбаков получил 2+10 минут за толчок соперника на борт. Вместе с ним наказание на скамейке вновь отбывал Минаев.

В целом второй период «Локо» провалил по всем фронтам: помимо пропущенной шайбы и огромного количества неоправданных удалений (18 штрафных минут против четырех) «железнодорожники» уступили и по броскам (12:28). «Быки» же наоборот приятно удивили: чаще лезли к чужим воротам и создавали трафик на пятаке.

Третий период для «Локо» вновь едва не начался с пропущенной шайбы. Филип Гадамчик оказался один на левом краю перед воротами, но Владислав Окоряк классно вытянулся на линии ворот, вытащив шайбу из угла.

Вратарь «Ред Булла» по примеру своего коллеги по амплуа также спас свою команду от гола, который по сути мог решить исход встречи. Егор Манин подкараулил ошибку защитников в чужой зоне и вышел на ударную позицию, но Мориц одним движением руки вытащил из «девятки» шайбу после броска .

Ещё один классный момент имел Пауль Хубер, вылетевший один на один с голкипером. Каким-то чудом он умудрился бросить чуть выше дальней «девятки», хотя его гол за две минуты до конца матча мог обеспечить крайне жаркую и напряженную концовку для «Локо».

3:1 — победа ярославского клуба. Таким образом, в финале «железнодорожники» вновь встретятся со сборной AJHL, ранее сенсационно разбившей финский клуб «Кярпят».

Ну, и гимн России в честь победителей. pic.twitter.com/0XyyS00CWk — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) August 30, 2019

Финны изначально выглядели не только фаворитами противостояния, но и одними из претендентов на титул. В своей группе они буквально катком прошлись по «Ред Буллу», сборной NAHL и чешскому «Оцеларжи Тршинец», забросив в трех матчах 19 шайб и пропустив всего лишь пять. И встреча за право выйти в финал начиналась для финнов удачно.

Уже в первом периоде «Кярпят» начал давление на канадцев, создав у ворот соперника несколько опасных моментом. И подопечным Вилле Мянтимаа удалось реализовать первое же удаление.

Йессе Мойланен ворвался в чужую зону и откатил шайбу назад на Саму Коскенкорву, который сразу же сделал пас на ход Вилле Хейкалле.

Тот, продвинувшись вперед, щелкнул в ближнюю «девятку» настолько сильно, что бутылка с водой голкипера сборной AJHL отлетела далеко в сторону.

Однако на этом удача от финской команды неожиданно отвернулась. Сначала канадцы на старте периода получили право на игру в большинстве, чем незамедлительно воспользовались и счет сравняли.

Роберт Кинкейд получил шайбу справа и, бросив, прошил Йоэля Бломквиста.

К середине периода сборная AJHL вновь оказалась в большинстве. Марк-Антуан Бенуа получил клюшкой по лицу, за что игрок финского клуба был наказан малым штрафом, а «Кярпят» в свою очередь — пропущенной шайбой.

У подопечных Бориса Рыбалки удалась отличная комбинация на пятаке и все тот же Бенуа уверенно замкнул прострел вдоль ворот — 2:1.

За семь минут до конца периода хоккеисты из Альберты преимущество увеличили, воспользовавшись грубой ошибкой Олли Ванттая, который на ровном месте потерял шайбу у собственных ворот. Алекс Янг выход один на один с вратарем реализовал без проблем.

Едва ли не в следующей же атаке канадцы по сути приговорили «Кярпят».

Финны к концу периода совсем бросили играть в обороне и вновь допустили грубую ошибку. Брэди Риск беспрепятственно сделал передачу из-за ворот, а Макс Джангалано ее уверенно замкнул.

4:1 — к такому удару финны явно были не готовы, а за безобразную игру своей команды Мянтимаа устроил самый настоящий разнос в раздевалке. Ругань тренера была настолько громкой, что ее отчетливо было слышно по всему подтрибунному помещению.

На заключительный период «Кярпят» вышел с особенным настроем, оккупировав ворота Мэттью Дэвиса и нанеся восемь бросков за пять минут.

Правда, осада ничем хорошим для финнов не закончилась. За четыре минуты до конца встречи Джангалано вышел на пустые ворота и сделал дубль.

Таким образом, «Локо» сразится за свой уже третий Кубок мира со сборной Альберты. Встреча состоится 31 августа в 19.00 мск. В этот же день «Кярпят» поборется за утешительную бронзу с «Ред Буллом».