Несчастный случай: в Енисее утонул рекордсмен мира по плаванию

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее. По информации официального сайта министерства спорта Красноярского края, трагедия с 64-летним экс-спортсменом произошла во время тренировки.

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«В Красноярске умер участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания «Мегаполюс» Николай Петшак. Причиной смерти стал несчастный случай. Николай Леонардович утонул в Енисее во время занятия по плаванию», — отмечается в сообщении.

Николай Петшак, родившийся 7 мая 1955 года, занимался холодовым плаванием более 40 лет. Главное достижение атлет установил в 1994 году — тогда россиянин побил мировой рекорд по нахождению в холодной воде. В 2012 году он выиграл золото чемпионата мира по плаванию в холодной воде.

В последнее время Петшак принимал активное участие в пропаганде спорта в Красноярском крае: стал членом эстафеты олимпийского огня в 2013 году, а также незадолго до смерти выступил в рамках эстафетного заплыва в честь Дня государственного флага Российской Федерации.

Помимо этого, Николай прославился тем, что вместе с Натальей Усачевой в 2013 году попал в «Книгу рекордов Гиннесса»: пловцы преодолели вплавь 134 км по Тихому и Северному Ледовитому океанам.

Проплыв от Чукотки до Арктики, красноярцы установили мировой рекорд по дальнему заплыву в ледяной воде. Русские «моржи» плыли пять суток, сменяя друг друга на непродолжительных десятиминутных дистанциях.

Состязания прошли в рамках Межконтинентального эстафетного заплыва через Берингов пролив из России в Америку. В том турнире приняли участие 65 пловцов из 15 стран.

В контексте несчастного случая на Енисее нельзя не вспомнить другой похожий инцидент, потрясший общественность этим летом.

4 августа в Севастополе утонули две россиянки. Одна из погибших — 27-летняя уроженка Мурманска Элина Гисмеева, вице-чемпионка мира по кикбоксингу; вторая — 31-летняя чемпионка мира Фатима Жагупова. Обе кикбоксерши были мастерами спорта международного класса и первыми номерами национальной команды России.

«Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна — действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка», — приводил «Интерфакс» слова заместителя начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимира Беспалого.

Как сообщало ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,

4 августа в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град и дул шквальный ветер со скоростью 20-25 м/с. Одна из девушек не испугалась природных капризов и прыгнула с пирса, который не был предназначен для купания. Вторая же, несмотря на шторм, бросилась ее спасать.

События разворачивались прямо на глазах у спортсменов-мужчин, в той же компании приехавших на сборы в Крым. Они пытались вытащить девушек, но ни Жагупова, ни Гисмеева не сумели зацепиться за веревку — в итоге девушек накрыло волной.

«Фатима попыталась вытащить подругу, которая начала тонуть, и у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с веревками, девушки не успели зацепиться… Вызвали сотрудников МЧС, они по приезду увидели только одно тело. Достать его не смогли, потому что был шторм. Утром море успокоилось. Сначала нашли Элину, через полчаса — Фатиму», — приводил телеканал «360» слова Анны Поскребышевой, проживавшей с Жагуповой в одной комнате отеля.

Для проведения поисковых работ привлекались семь единиц техники, из них два плавсредства, и 16 человек личного состава.

Позже в эфире РЕН ТВ президент Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Украинцев дал оценку достижениям погибших спортсменок.

«Спортсменки сильные. Уровня мастеров спорта международного класса. Жагупова уже лет семь в сборной России — бессменный лидер сборной. Она недавно выиграла чемпионат России и является членом сборной. На настоящий момент она первый номер сборной по К-1»,

— отметил Украинцев.

У обеих атлеток на руках были билеты на самолет домой — спортсменки лишь решили «напоследок искупаться».