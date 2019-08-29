Жеребьевка Лиги чемпионов: с кем сразятся «Зенит» и «Локо». LIVE

Начинается распределение по группам команд из второй корзины!
«Тоттенхэм» отправляется в группу B — к «Баварии»!
«Когда начался отпуск, я от души насладился победными эмоциями и приятными воспоминаниями от победы в Лиге чемпионов. Но теперь нас ждет крайне непростой сезон — и в ЛЧ, и в АПЛ у нас есть очень серьезные соперники», — отметил ван Дейк на награждении.
Теперь нас ждет награждение лучшего защитника Лиги чемпионов — это Вирджил ван Дейк, который стал победителем этого турнира в прошлом сезоне в составе «Ливерпуля»! Поздравляем!
Сначала по группам распределяются команды из первой корзины — чемпионы своих стран и просто сильнейшие команды континента. Уэсли Снейдер вытаскивает первый шарик — и это «ПСЖ». Французы отправляются в группу А. Второй Снейдер достает «Баварию» — в группу B. «Манчестер Сити» идет в группу С, «Ювентус» — в D, «Ливерпуль» — в E, «Барселона» — в F, «Зенит» — в G, «Челси» — в H.
Поздравляем Алисона! А теперь пришла пора начать жеребьевку. Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти поздравляет все 32 клуба, пробившиеся на групповой этап, и напоминает правила.
Будет восемь групп по четыре команды в каждой, причем клубы из одной страны не могут встретиться на данном этапе. Также между собой разведут российские и украинские команды.
А сейчас мы узнаем лучшего вратаря сезона в Лиге чемпионов! И ответ очевиден — это голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, который выиграл ЛЧ и совершил немало важнейших сейвов.
Чех:
«Я выигрывал Лигу чемпионов и проигрывал в финале в Москве — там была настоящая драма, поехавшая нога Джона Терри... В таких матчах надо быть полностью уверенным в том, что у тебя все получится. Счастлив, что позже нам удалось взять свое.
Недавно я закончил карьеру игрока, но представить себя вне спорта не мог. Мне нравятся вызовы, я люблю борьбу. Мне хотелось остаться в футболе, так что теперь я — спортивный директор «Челси», — рассказал Чех.
После этого интервью экс-голкипер занимает свое место за столом для жеребьевки — он будет принимать участие в процедуре.
Еще одним гостем жеребьевки становится легендарный голкипер Петер Чех, который недавно завершил карьеру и в настоящее время трудится спортивным директором в «Челси».
На сцене появляется Уэсли Снейдер — специальный гость этой жеребьевки! Он когда-то играл в «Галатасарае», а до этого выигрывал Лигу чемпионов в составе «Интера».
«Это самая главная награда на высшем уровне. Горжусь победой в ЛЧ даже спустя десять лет», — вспоминает со сцены Уэсли.
Посол финала ЛЧ, который пройдет в Турции, — Хамит Алтынтоп — выносит серебристый кубок.
«Стамбул соединяет Европу и Азию. У него есть своя душа — наши страстные болельщики. Вспомним невероятный финал в Стамбуле 2005 года — думаю, место проведения тоже повлияло на такую атмосферу. Посетить этот город ради финала Лиги чемпионов может стать лучшим опытом в вашей жизни», — рассказывает Алтынтоп.
Кантона выглядит, конечно, великолепно в кепочке, красной рубашке и с внушительной бородой. Экс-футболист начинает без всяких приветствий читать наизусть проникновенное стихотворение. На секунду показывают Роналду и Месси — они, кажется, в шоке. Кантона — большой оригинал. Поздравляем с наградой!
Сейчас состоится вручение премии от президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина — за вклад в развитие футбола. Глава УЕФА лично принимал решение о том, кого награждать, и выбрал Эрика Кантона — легенду «Манчестер Юнайтед».
Итак, мероприятие начинается! Ведущие приветствуют футболистов, тренеров и клубных функционеров, собравшихся в зале, и стартует ролик о Лиге чемпионов прошлого сезона. Поочередно показываются яркие моменты группового этапа, плей-офф и финал.
«Локомотив» же оказался лишь в четвертой корзине из-за низкого клубного рейтинга. Таким образом, ему не удастся получить в соперники относительно легких соперников из собственной корзины вроде «Генка» и «Славии». Зато любая топ-команда может запросто теперь приехать на «РЖД Арену». Что ж, по крайней мере, это будет интересно.
Возвращаясь к теме жеребьевке: «Зенит», как действующий чемпион России, оказался в первой корзине, а значит, он не встретится с такими командами, как «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Сити», «Бавария», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ». Но расслабляться сине-бело-голубым точно не стоит, поскольку вторая корзина в этом сезоне невероятно сильна: здесь есть, например, «Реал», «Атлетико» и «Тоттенхэм».
Помимо жеребьевки группового этапа, сегодня состоится вручение награды лучшему футболисту Европы прошедшего сезона. Практически бессменному дуэту претендентов — Лионелю Месси и Криштиану Роналду — противостоит Вирджил ван Дейк. Сможет ли игрок «Ливерпуля» совершить чудо?
В последний раз российские клубы выходили из группы Лиги чемпионов в сезоне-2015/16 — около четырех лет назад. Будем надеяться, что в этом году «Зениту» и «Локомотиву» повезет с соперниками, и мы увидим их в плей-офф самого престижного еврокубка. А пока посмотрим на распределение команд по корзинам:
Само мероприятие начнется в 19.00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.