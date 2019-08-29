Жеребьевка Лиги чемпионов: с кем сразятся «Зенит» и «Локо». LIVE

Чех:

«Я выигрывал Лигу чемпионов и проигрывал в финале в Москве — там была настоящая драма, поехавшая нога Джона Терри... В таких матчах надо быть полностью уверенным в том, что у тебя все получится. Счастлив, что позже нам удалось взять свое.

Недавно я закончил карьеру игрока, но представить себя вне спорта не мог. Мне нравятся вызовы, я люблю борьбу. Мне хотелось остаться в футболе, так что теперь я — спортивный директор «Челси», — рассказал Чех.

После этого интервью экс-голкипер занимает свое место за столом для жеребьевки — он будет принимать участие в процедуре.