Улетела в Грузию: российская гимнастка сменила гражданство

29 августа стало известно, что российская гимнастка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за сборную Грузии.

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Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики. Решение выдать спортсменке разрешение на переход в сборную другой страны по запросу самой Харенковой и грузинской федерации гимнастики было вынесено на исполкоме организации в Манагуа, столице Никарагуа.

21-летняя Харенкова является достаточно титулованной спортсменкой, которая начала проявлять себя еще в детстве. В 2012 году она заявила о себе на юниорских соревнованиях Pacific Rim, завоевав медали в вольных упражнениях и на бревне, а в том же году на чемпионате Европы в той же возрастной категории выиграла те же бревно и вольные упражнения, став бронзовым призером в опорном прыжке. Кроме того, Харенкова взяла золото еще и в командном многоборье.

Еще более успешно прошел для нее в следующем году Юношеский олимпийский фестиваль, состоявшийся в голландском Утрехте. Несмотря на провал на любимом бревне (седьмое место), Мария блистала, выиграв не только в вольных упражнениях и вместе с командой, но еще и в индивидуальном многоборье.

На взрослый уровень спортсменка перешла в 2014 году, когда ей было 15 лет. На этапе Кубка мира в немецком Котбусе она завоевала серебро на бревне и бронзу в вольных упражнениях, а позже на чемпионате Европы в Софии стала вместе со сборной России третьей в командном многоборье и выиграла свою на данный момент главную награду в карьере — золотую медаль в упражнениях на бревне.

Успехи гимнастки позволили ей отобраться в состав на чемпионат мира в китайском Наньине, где она вместе с партнершами по команде принесла стране бронзовую медаль в командном первенстве.

Последний раз на крупных турнирах в составе сборной России Харенкова появлялась на чемпионате Европы во французском Монпелье в 2015 году, где смогла выиграть серебряную медаль в индивидуальном многоборье.

С тех пор мастер спорта международного класса находилась рядом с национальной командой, но в состав никак не попадала и в конце концов приняла решение сменить спортивное гражданство, после чего будет представлять Грузию.

Харенковой, кстати, принадлежит определенный рекорд — выиграв взрослое континентальное золото в упражнениях на бревне в 2014 году, она стала самой юной победительницей турнира на данном снаряде в истории спортивной гимнастики.

«Я очень рада. Правда, больше я ожидала серебра, потому что считала, что румынку Ларису Иордаке я не смогу обыграть. Но смогла хорошо сделать свою программу и превзойти ее. К тому же бревно – это мой коронный снаряд, — рассказывала тогда Харенкова. — Я первый раз выступала на таких крупных соревнованиях, поэтому было не очень легко. Да и соперницы очень сильные и сложные. От этого было ужасно волнительно, отсюда и не очень уверенное выступление в командном первенстве».

Уход спортсменки прокомментировала тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, которая заявила, что потерей смена гражданства Харенковой не станет.

«Мария не входила в национальную команду, девочка показывает гимнастику не того уровня, который устраивает сборную России. Ее пригласила Грузия, и она воспользовалась правом перейти в новую команду, в составе которой она сможет выступать и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, и на Олимпийских играх, — цитирует специалиста ТАСС.

— Она будет лидером в новой команде, поэтому мы поступили по-человечески и не стали закрывать ей дорогу. У нас уезжали спортсмены выступать и за сборную Азербайджана, и за сборную Беларуси, мы особо не возражаем. Но тех, кто нам нужен и у кого есть перспектива, мы не отпускаем».

В этой ситуации пикантным является место продолжения карьеры спортсменки, поскольку этим летом между Россией и Грузией случился международный конфликт, в результате которого президент Владимир Путин временно запретил отечественным авиакомпаниям совершать перелеты в бывшую союзную республику.

Дебютировать на серьезном международном уровне Харенкова сможет уже осенью, когда прилетит в составе сборной Грузии на чемпионат мира, который пройдет в немецком Штутгарте с 4 по 13 октября.