«Негодяи понесут наказание»: что грозит полицейским-насильникам

Сотрудники полиции, работавшие в Анапе и принудившие к сексу 17-летнюю представительницу юношеской сборной России по пляжному волейболу, взяты под арест.

28-летний Алий К., работавший в органах внутренних дел с 2015 года, 26-летний Рустам Н., работавший в ОВД с 2014 года, а также 28-летний Леонид П., являвшийся сотрудником полиции с 2015 года, помещены в СИЗО.

Еще до того все трое были уволены из органов внутренних дел, причем также решается вопрос увольнения их непосредственных руководителей.

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Сообщается, что первые двое были прикомандированы в Анапу, а третий, работавший в полиции водителем, был местным сотрудником и не участвовал в самом изнасиловании, однако находился там же и никак не помешал действиям коллег.

Вечером 26 августа или же в ночь на 27-е число сотрудники полиции обнаружили на пляже в Витязево молодую пару, занимавшуюся сексом, в результате чего представители органов правопорядка, по сообщениям местных СМИ хотели привлечь к администиративной ответственности за непристойное поведение, однако в итоге отпустили молодого человека, забрав в участок его подругу.

При этом девушке, которой еще не исполнилось 18 лет, полицейские пригрозили отделом по делам несовершеннолетних, и та, испугавшись, как сообщает «Комсомольская правда», в ответ на угрозы согласилась «сделать все, что они хотят», лишь бы ее отпустили домой.

В итоге двое полицейских занялись с ней сексом, в то время как третий стоял и смотрел. По окончании действа сотрудиники органов внутренних дел отвезли спортсменку в комплекс «Волейград», где она проживала во время чемпионата России по пляжному волейболу, проходившему в Анапе с 21 по 25 августа.

Как сообщили журналистам подруги волейболистки, она заперлась в своем номере, никого к себе не пускала и проплакала всю ночь.

Также девушка рассказала о случившемся своему тренеру, который и написал заявление в полицию. Тренер сам пришел к девушке, так как у него закрались подозрения в отношении ее здоровья, поскольку спортсменка явилась на территорию комплекса позже установленного правилами команды времени.

Инцидент был взят на контроль Следственным отделом по городу Анапы, а расследование курирует лично глава муниципального образования город-курорт Анапа Юрий Поляков.

На планерном совещании, запись с которого выложила в своем официальном аккаунте в инстаграме администрация города, Поляков посвятил случившемуся часть своего выступления.

«Эти негодяи обязательно понесут суровое наказание. В Анапской полиции работает более 800 сотрудников, среди этих людей есть профессионалы, хорошие сотрудники, которые проработали не один год. Не хотел бы, чтобы из-за каких-то подонков была брошена тень на всю полицию нашего города»,

– подчеркнул мэр.

Финал чемпионата России по пляжному волейболу прошел в Анапе с 21 по 25 августа. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Волейград». Участие в турнире приняли 24 женские команды и 32 мужские из разных возрастных групп.

«Чемпионат России — главное событие года. Съехались сильнейшие спортсмены со всей страны. Соревнования закончились вчера 25 августа. Вечером, как это обычно и бывает, все уже выдохнули и отмечали», — приводит слова одного из участников турнира «Комсомольская правда».

Также он рассказал, что девушка на самом деле сбежала с базы по окончании турнира, чтобы встретиться со своим молодым человеком, но при этом дело происходило не ночью, а вечером..

«Это все не ночью было, хотя в позднее время. Подруги этой девушки рассказывали, что она пришла вечером, закрылась в комнате и рыдала. Всю ночь ее не могли успокоить. Жалко ее, но и тренеру ее влетит по полной. Из-за поведения этой девушки ее наставнику уже несколько раз доставалось», — заявил источник, пожелавший остаться анонимным.

Имя пострадавшей спортсменки в данный момент не называется, а случившееся вызвало бурный отклик у жителей Анапы, которые завалили запись с выступлением Полякова комментариями, причем многие сомневаются, что совершившие преступление сотрудники в итоге будут наказаны в соответствии с содеянным.