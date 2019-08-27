Лучшая программа в карьере и четверной: чем удивила Медведева

Фигуристка Евгения Медведева, которая весной 2018 года уже пробовала себя в роли телеведущей, добавила в свой послужной список еще один пункт — теперь она будет послом олимпийской сборной России на летних Играх 2020 года в Токио.

Обязанности двукратного серебряного призера Пхенчхана-2018 будут заключаться в представлении национальной команды на официальных мероприятиях Олимпиады, активностях с прессой, а также в поддержке национальной команды на трибунах.

«Не понаслышке знаю, насколько японский народ любит все виды спорта без исключения, так что во время Олимпиады в Токио я ожидаю большой поддержки, — заявила по этому поводу сама Медведева на пресс-конференции. — Прошлую летнюю Олимпиаду я смотрела по телевизору. Именно после Рио-2016 я поняла, что Игры — это что-то необычное в жизни».

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Фигуристка отметила, что больше всего ее вдохновила на той Олимпиаде серебряная медаль женской сборной России по спортивной гимнастике.

«Девчонки так обрадовались, так вдохновились! Это серебро для них действительно было победой.

Мы иногда пересекаемся с ними, вспоминаем Игры. У них — серебро, у меня — серебро. Но это не мешает нам вспоминать Олимпиаду с теплотой.

Для нас Игры — это нечто особенное, что мы будем хранить в памяти очень много лет», — отметила спортсменка.

Несмотря на близкое знакомство Евгении с гимнастками, в воздухе все же висел вопрос: почему же на роль посла сборной в Токио выбрали именно фигуристку — представителя зимних видов спорта?

Ответ дал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, также принимавший участие в пресс-конференции.

«Идея о том, чтобы сделать Женю послом команды России, вытекала из тех непростых времен, что мы пережили накануне зимней Олимпиады в Пхенчхане (тогда ОКР временно лишили полноты прав из-за допингового скандала, а сборную России не допустили до Игр-2018, разрешив выступать только под нейтральным флагом. — «Газета.Ru»).

Одну из ключевых ролей по восстановлению статуса Олимпийского комитета России сыграла эта изящная барышня, — отметил Поздняков, кивая на Медведеву.

— Она от лица российских спортсменов участвовала в заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре 2017 года — еще до того, как было принято решение о статусе нашей команды. После этого нам разрешили выступить на Играх под олимпийским флагом. Кроме того, уже в предпоследний день Игр в Пхенчхане Евгения представила Россию на еще одном заседании исполкома МОК. Это помогло ОКР уже через пять дней восстановиться в своих правах».

Также Поздняков сделал интересное замечание о том, что Медведева «приняла решение продолжить спортивную карьеру» и потому у нее могут быть некоторые сложности с графиком на следующее лето, однако спортсменка все же согласилась взять на себя роль посла.

Сама же Медведева подчеркнула, что обстоятельно обсудила все вопросы по поводу своей летней подготовки 2020 года с тренерами — Брайаном Орсером и Трейси Уилсон.

«Мои наставники в курсе о том, что я буду на Играх в Токио. Мы решили, что никакого урона моим тренировкам нанесено не будет, потому что все пройдет в летнее время.

Это начальная фаза подготовки к сезону в фигурном катании, так что все будет хорошо», — уверена спортсменка.

Любопытно, что перед началом мероприятия пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов попросил не задавать Евгении вопросов о прошлом, чтобы поддержать «позитивную беседу». Это условие было соблюдено — вопросы в основном касались будущего, и фигуристка охотно делилась своими мыслями по поводу предстоящего сезона-2019/20.

«Мое новое произвольное выступление под саундтрек из «Мемуаров гейши» — это программа моей мечты. Она настолько продумана… такого у меня в карьере еще не было! Когда показала ее Брайану, он сказал, что это моя лучшая программа за всю карьеру», — заявила Медведева.

Также двукратная чемпионка мира призналась, что два года психологически созревала для исполнения роли гейши Саюри и продолжала слушать музыку из фильма в ожидании подходящего момента.

Когда он наконец настал, спортсменка обратилась к известному канадскому хореографу Ше-Линн Бурн, которая в это межсезонье также поставила обе программы другой известной российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«Это просто потрясающая женщина. После работы с ней спортсмены действительно меняются — и в лучшую сторону. У нее абсолютно другой взгляд на сам вид спорта. Она работает без остановки.

У нас были сессии по 3,5 часа, но у нее горели глаза на протяжении всего этого времени, хотя на ее катке было очень холодно! Ше-Линн не подает признаков усталости абсолютно. Она нереальная женщина»,

— заявила Медведева.

Ответила фигуристка и на животрепещущий вопрос о четверном сальхове, который она обещала разучивать в это межсезонье. Причем, согласно записям японских фанатов в твиттере, Евгения даже пробовала исполнить его на одном из ледовых шоу этим летом, однако на видео этот момент не попал.

«Дела с четверным сальховом продвигаются. Если я заявила об этом прыжке, значит, я уже начала его учить.

Похвастаться чистым выездом я пока не могу, но минимум 40 минут в день я посвящаю работе над этим прыжком.

Изучение ультра-си занимает много времени, и мы с Брайаном не можем сказать, сколько именно на это уйдет. Но меня окружают правильные люди, и, думаю, в конце концов, сальхов мне покорится», — сказала спортсменка.

Медведева также подтвердила, что действительно пыталась прыгнуть четверной сальхов на шоу в Японии — болельщики в твиттере не обманули.

«Это уже была моя попытка где-то шестая, — призналась фигуристка. — Не могу сказать, что очень удачная. Но, думаю,

в предстоящем сезоне падение с чистого четверного сальхова вы увидите (смеется)».

Спросили Евгению и по поводу критики от консультанта сборной России Татьяны Тарасовой, которая заявила, что ей пора заканчивать с самодеятельностью в показательных программах.

«Прежде всего хочу сказать, что у меня был выбор — работать с хореографом или самой. Но я выступила с идеей того, чтобы все-таки должна сама поставить этот показательный. Эта программа для меня была особенной, я уже видела определенный образ, костюм, — картина сложилась.

В итоге получился один из моих любимых номеров. Я довольна результатом. На то это и гала-программа — люди часто пробуют там что-то необычное», — пожала плечами спортсменка.

Наконец Медведева рассказала о своем устоявшемся распорядке жизни в Канаде, куда она переехала прошлым летом для занятий в Toronto Cricket Club.

«В Канаде я уже чувствую себя как дома — в плане работы. Привыкла к Брайану и к Трейси. Они с полуслова могут понять, что со мной не так.

Однако у меня все равно есть ощущение, что я в очень длительной командировке. Я там работаю, а все близкие друзья находятся в России. Но в Канаде для меня лучше в плане работы», — считает фигуристка.

Также Евгения отметила, что в другой стране постоянно ходит в магазины, поскольку готовит себе сама и должна заниматься подбором свежих продуктов. Теперь спортсменка планирует учиться водить машину, поскольку «в Канаде никуда пешком не дойдешь, даже до ближайшего крупного магазина».

Фигуристка призналась, что все еще не овладела английским до такой степени, чтобы выразить все, что чувствует. «Однако Брайан и Трейси все равно меня понимают. Знают, как подбодрить. Мы чувствуем себя, как спортивная семья», — заверила Евгения.

Помимо английского, фигуристка засела за изучение японского — он может понадобиться ей на Играх-2020 в Токио. «Учу его с преподавателем — с учебниками, так что скоро все будет», — подытожила спортсменка.

После пресс-конференции фигуристка быстро уехала на тренировку. Увидеть ее новые программы в ближайшее время можно будет в московских «Лужниках» во время контрольных прокатов сборной России, которые состоятся 7 и 8 сентября.