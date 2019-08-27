В чем призналась Евгения Медведева? LIVE

Также Евгения вспомнила Олимпийские игры в Пхенчхане, когда российская команда выступала в нейтральном статусе. На тех Играх Медведева завоевала две серебряные медали.
«Особенно трудно было подготовить себя морально. По сути, у нас не было своего флага. Я очень рада, что на данный момент люди даже не задумываются о том, что мы выступали под белым олимпийским флагом. Все знают, из какой мы страны, что мы защищали, - это просто потрясающе», — сказала она.
Фигуристка Евгения МедведеваРИА Новости
Сама Медведева выразила радость в связи с тем фактом, что руководство ОКР приняло решение выбрать ее в качества посла российской команды на Олимпиаде-2020.
«Для меня большая честь будет находиться на Играх с летней командой. Для меня это необычно. Я буду присутствовать на летней Олимпиаде. Безумно жду того времени, когда мы попадем в олимпийскую деревню. Рада, что у меня получится снова прочувствовать атмосферу Игр, потому что это потрясающе», — заявила Медведева.
Поздняков также развеял мысли о возможном завершении карьеры Евгенией.
«Она приняла решение продолжить спортивную карьеру. Я, как бывший спортсмен, понимаю, что у нее очень сложно с графиком, но она приняла это решение – быть вместе с нами на Играх в Токио», — заявил глава ОКР.
Сам факт того, что «зимник» отправится на летние Игры, является удивительным. Правда, Поздняков выразил мнение, что кандидатура фигуристки стала «весьма логичной».
«Весьма логичным смотрится выбор Евгении как посла команды России на Олимпиаду в Токио. Благодарю ее еще раз за вклад в наше общее дело. Медведева будет самым естественным, непринужденным и блестящим образом представлять наших спортсменов. У нас ведь один из главных слоганов «Будь в команде и будь с командой». Мы должны объединить всех болельщиков и атлетов в одну большую российскую команду. Я очень рад, что Женя согласилась принять это предложение», — передает слова Позднякова корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.
«Это решение было принято после того, как ОКР был восстановлен в правах, а сборная России — официально допущена до участия Игр-2020 в Токио. Мы с Женей представляли федерацию на исполкоме МОК за пару дней до закрытия Олимпиады в Пхенчхане, где Евгения выступила со знанием дела и своими эмоциями. Это помогло нашему олимпийскому комитету восстановиться во всех правах», — заявил Поздняков.
Новый президент ОКР Станислав ПоздняковРИА Новости
И вот, официальное объявление: Евгения Медведева стала официальным послом Олимпийской команды России на Олимпийских играх в Токио.
Впрочем, как сообщает исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Василий Конов, о завершении карьеры Медведевой сегодня речи не идет.
О чем именно объявит Медведева — официально не сообщается. Учитывая, что формальных поводов и каких-либо анонсов к выступлению фигуристки не было, болельщики спортсменки выразили некоторое недоумение. «Газета.Ru» в свою очередь предположила, о чем именно выскажется российская фигуристка.
На пресс-конференции также выступает президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» проходит пресс-конференция с участием двукратной чемпионки мира и Европы, обладательницей двух серебряных олимпийских медалей Евгенией Медведевой. «Газета.Ru» следит за мероприятием в режиме онлайн.
Евгения МедведеваРИА Новости