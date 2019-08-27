В чем призналась Евгения Медведева? LIVE

Также Евгения вспомнила Олимпийские игры в Пхенчхане, когда российская команда выступала в нейтральном статусе. На тех Играх Медведева завоевала две серебряные медали.

«Особенно трудно было подготовить себя морально. По сути, у нас не было своего флага. Я очень рада, что на данный момент люди даже не задумываются о том, что мы выступали под белым олимпийским флагом. Все знают, из какой мы страны, что мы защищали, - это просто потрясающе», — сказала она.