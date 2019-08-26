Медведев идет за титулом: чего ждать от россиян на US Open

Россия в Нью-Йорке

Последний российский финал на US Open датирован далеким уже 2010 годом, когда Вера Звонарева оказалась не готова к противостоянию с бельгийкой Ким Клийстерс и взяла у действующей чемпионки соревнований только три гейма (2:6, 1:6).

Титул же представители России брали в 2006 году. Тогда Мария Шарапова разобралась с находившейся в верхней точке карьеры другой бельгийкой — Жюстин Энен-Арденн (6:4, 6:4).

Мужчины же не знают побед на американском «шлеме» и вовсе с 2000 года. Тогда куражный «мушкетер» Марат Сафин уничтожил легендарного Пита Сампраса в трех сетах не оставив теннисисту из США, долгое время возглавлявшему мировой рейтинг и взявший пять US Open в карьере, никаких шансов (6:4, 6:3, 6:3).

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Последние годы российский теннис не знал больших успехов, но ситуация меняется прямо сейчас кардинально, а в целом нью-йоркский «мейджор» всегда считался достаточно удачным для отечественной школы тенниса, традиционно сильной на харде.

Женщины брали US Open дважды, причем в 2004 году Светлана Кузнецова разбила Елену Дементьеву (6:3, 7:5) в российском финале, а в 2007 году Кузнецова еще уступила Энен-Арденн (1:6, 3:6).

У мужчин, правда, победа Сафина была единственным финалом, но Евгений Кафельников и Николай Давыденко по два раза каждый останавливаались в шаге от решающего матча.

Надежды на мужчин

В этом году от наших мужчин можно и нужно ожидать прорыва. Их в основной сетке всего четверо благодаря пробившемуся через квалификацию Евгению Донскому. Ему, конечно, будет сложно рассчитывать на высокий результат — уже в первом круге предстоит тяжелая встреча с 12-м сеяным, молодым хорватом Борной Чоричем.

Зато три других наших теннисиста, ровесники Чорича, как и он, давно считающиеся будущим мужского тенниса, наконец, похоже, становятся его настоящим.

В меньшей степени это касается пребывающего в пятом десятке мирового рейтинга Андрея Рублева, но его позиции есть объяснение — он очень долго восстанавливался от тяжелой травмы.

Зато за полторы недели до USO он уверенно переиграл не кого-нибудь, а Роджера Федерера! Пока Рублеву очень не хватает стабильности, но он на пути к ее обретению. Челлендж у Андрея в первом круге что надо — разговаривающий по-русски грек Стефанос Циципас, восьмая ракетка турнира.

Впрочем, бояться Андрею совершенно нечего. В единственной их встрече в туре (на юниорском итоговом турнире в 2018 году) грек победил в пяти партиях (играли до побед в четырех геймах), а вот, в свое время, на челленджере верх брал россиянин.

Сейчас Рублеву нужно идти от матча к матчу, и в третьем туре ему может попасться, например, Ник Кирьос, а дальше уже будет богатый выбор топ-соперников, включая испанца Роберто Баутиста-Агута.

Загадывать, на что Андрей способен в Нью-Йорке, нет смысла, но за него можно просто болеть. В удачный день он способен одолеть почти любого оппонента.

От Карена Хачанова и Даниила Медведева ожидания, конечно, выше. Совсем недавно их было бы больше от первого, но Даниил за последний месяц сыграл в трех финалах (на пути к одному обыграв Карена), разбил Новака Джоковича, выиграл «Мастерс» в Цинциннати и поднялся на пятое место в рейтинге ATP.

В Нью-Йорк он приехал одним из главных фаворитов и уже вынес в первом матче индийца Праджнеша Гуннесварана, причем раньше четвертого круга у Медведева не предвидится серьезных соперников.

А вот в четвертьфинале, если наш теннисист не допустит обидной осечки, ему предстоит встреча с первым номером рейтинга Новаком Джоковичем. Даниил уже стал для Ноле неудобным соперником, но и настрой у серба будет оттого еще более серьезным.

И вот если в таком матче успех будет сопутствовать первому номеру России, то перед ним откроется путь к первому титулу на «шлеме» в карьере.

Все в порядке с перспективами и у ушедшего немного в тень Хачанова. Да, в последнее время он выступал менее удачно, но он достаточно свеж и тоже голоден до побед. Кроме того, Карен отчаянно борется за попадание на итоговый турнир года в Лондоне, занимая в гонке 18-ю позицию (в рейтинге за 52 недели он девятый).

Уже во втором круге Хачанов может встретиться с французом Жо-Вильфредом Цонга, в четвертом круге на пути может встать немец Александр Зверев, а в четвертьфинале уже светит испанец Рафа Надаль, вторая ракетка мира.

Сетка сложная, интересная и вполне доступная для россиянина. Хачанов обладает очень мощным игровым стилем, и если найдет равновесие ментальное, то встанет в один ряд фаворитов турнира со своим другом Медведевым.

Бочка дегтя

К сожалению, ждать побед от россиянок в женской сетке особенно не приходится, хотя девушек в одиночном разряде у нас видимо-невидимо.

Но вот первый номер страны Дарья Касаткина, например, уже уступила в драматичном трехсетовике Йоханне Конте, правда сезон у Касаткиной совсем не задался с самого начала, и при балансе побед и поражений в году 9-16 ей изначально особенно не было на что рассчитывать.

По традиции, несмотря на все проблемы, мы ждем удачного выступления от Марии Шараповой, но она уже в первом круге волею жребия попала на своего злого гения Серену Уильямс.

Мария при двух давнишних победах над американкой проиграла ей 19 личных поединков, и вряд ли сейчас находится в той форме, чтобы обыграть самую титулованную теннисистку современности, пусть у самой Серены тоже полно проблем в игре.

Пожалуй, единственная, от кого действительно стоит ждать в Нью-Йорке чудес, опытная и набравшая неожиданно суперформу Светлана Кузнецова.

Впрочем, чудеса ей предстоит показывать уже со второго круга, где вырисовыввется матч со Слоан Стивенс (если ту не остановит Анна Калинская), потом Алена Остапенко или Гарбинье Мугуруса, а в четвертом круге уже Петра Квитова.

В общем, Кузнецовой нужно будет играть с настоящим вдохновением, но ведь речь идет о чемпионке и финалистке Открытого чемпионата США, так что женская «бочка дегтя» может обернуться и приятной неожиданностью.