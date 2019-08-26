«Дзюба лучше Чалова»: Черчесов объяснил состав сборной России

26 августа стали известны футболисты, которые примут участие в подготовке к отборочным матчам чемпионата Европы по футболу – 2020 против команд Шотландии и Казахстана. Главный тренер Станислав Черчесов многих любителей футбола удивил своим выбором игроков. К примеру, нападающий ЦСКА Федор Чалов, который стал лучшим бомбардиром чемпионата России в прошлом сезоне, отправился в молодежную сборную. Также не был вызвал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, в семи играх нового сезона забивший уже шесть мячей.

Наставник команды, говоря о Соболеве, отметил, что даже не рассматривал его кандидатуру, ведь состав бомбардиров команды уже укомплектован. Хотя, стоит сказать, что Дзюба забил в чемпионате России четыре мяча, а Смолов и вовсе оформил только два гола.

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«Не было мыслей. Всему свое время. Человек только начал проявлять свои качества. Надеюсь, это продолжится. У нас уже Комличенко вызван в сборную. Посмотрим, как он проявит себя в этот раз», — заявил специалист на пресс-конференции в Доме футбола.

Невызов форварда в сборную прокомментировал его агент Александр Маньяков. Он отметил, что собирается провести встречу с Черчесовым по поводу Соболева и все обсудить. Также представитель игрока отметил, что не видит ничего страшного в сложившейся ситуации.

«Я думаю, что у Черчесова есть свой взгляд на Соболева. Мы же видим, что все его решения приносят результат. У Черчесова есть причина, по которой он не вызвал Соболева сейчас. Это не придирчивость, здесь нет никакой внутренней подоплеки. Это чисто профессиональный момент. Может быть, Черчесов хочет сначала посмотреть, как Соболев отреагирует на невызов, как будет проявлять себя после этого. Но я в этом ничего страшного не вижу», — цитирует агента «Спорт день за днем».

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин солидарен с Черчесовым в том плане, что Соболеву пока рано в сборную. Он отметил, что по стилю игры форвард был бы дублером капитана команды Артема Дзюбы. При этом экс-игрок также выразил мнение, что Александр еще может получить вызов на чемпионат Европы, если оставшиеся 23 матча в Российской премьер-лиге проведет на том же уровне, что и первые семь.

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что Соболева можно было бы поощрить за те голы, которые он оформил в чемпионате России. Однако экс-футболист выразил сомнение, что нападающий смог бы выйти на поле в одном из матчей. Стоит отдельно отметить, что Черчесов достаточно консервативен в плане состава, и шансов сыграть у Соболева, если бы его вызвали, было очень мало.

По нападающему ЦСКА Чалову у наставника национальной команды позиция четкая и твердая – он бы рассматривался только как игрок скамейки запасных в случае вызова.

«Дзюба — наш капитан, и для нас он лучше, чем Чалов. Больше расшифровывать тут не нужно. Всему свое время», — вот что заявил Черчесов.

Таким образом, 21-летний Чалов, ставший лучшим бомбардиром чемпионата России в прошлом сезоне, был отправлен в молодежную команду. Такой поворот событий был достаточно ожидаемым, но очень удивил бывшего одноклубника форварда, полузащитника «Монако» Александра Головина, который вызов в сборную как раз-таки получил.

«На самом деле это очень большое удивление для меня. Понятно, что у нас есть Смолов, Дзюба. Но считаю, что Чалов не хуже них. Думаю, он как минимум на том же уровне. В то же время решать в любом случае главному тренеру. Молодежной команде тоже нужна помощь. Раз уж он решил, что у Чалова не будет в первой команде игрового времени, значит, Федя должен выигрывать в молодежке», — передает слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Алдонин также прокомментировал невызов Чалова, отметив, что игра в молодежной сборной даст Федору больше игровой практики и возможность проявить свои лидерские качества.

В основной команде форварду бы досталось не больше 10-15 минут в каждой игре, потому что Черчесов делает ставку только на Дзюбу и Смолова.

«Чалов — сильный футболист, в каждом матче нашего чемпионата он показывает хороший уровень. Решение принимает главный тренер, но если я пытаюсь расшифровать то, что есть, то, мне кажется, тут логика в том, что Федору нужно в его возрасте постоянно получать игровую практику, быть в тонусе», — передает слова экс-игрока ЦСКА Sport24.

У третьего нападающего команды Николая Комличенко пока не определено будущее. Форвард, который оформил покер в матче седьмого тура чемпионате Чехии и помог «Младе Болеслсав» победить «Динамо» из Ческе-Будеевице, может перейти в московский ЦСКА на правах аренды с правом дальнейшего выкупа. Однако Черчесов признался, что его самого это не беспокоит. А если форвард будет отвлекаться, он его домой отправит.

Сам нападающий рассказал, что узнал о вызове в сборную от своих друзей. Также ему позвонил пресс-атташе и поздравил с этим событием. Однако Николай также признался, что в ближайшее время ждет звонка от Черчесова.

«Мою роль в сборной еще не обсуждали. Я готов ко всему. Даже просто тренироваться в сборной рад, потому что набираюсь опыта. Мне очень нравится в национальной команде, получаю настоящее удовольствие. Перед сборной стоят большие задачи, впереди матчи отборочного турнира чемпионата Европы», — заключил он.