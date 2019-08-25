онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Бонус
Развернуть
Покорить US Open: Касаткина отыгралась у британки. LIVE

US Open. 1-й круг. Конта — Касаткина. ОНЛАЙН

Российская теннисистка Дарья Касаткина играет с британкой Йоханной Контой в первом круге US Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
20:11

Касаткина атакует со второго мяча соперницы, но не доводит комбинацию до логического завершения. В итоге Конта смогла обвести — 5:2.

20:09

В линию с переподачи второй подачи попала Конта, а потом еще и в линию ударом в угол корта — 40:0.

20:09

Но Конта хороша пока — 30:0.

20:08

Конта выигрывает первый мяч на своей подаче. Россиянке нужно вгрызаться — 15:0.

20:07

Как же классно умеет Дарья обороняться! Она просто чумовые мячи достала, и в итоге ошиблась соперница — 4:2.

20:07

Пыталась по линии навылет принять Конта, но попала в коридор — 40:30.

20:06

Опять двойная ошибка — 30:30.

20:06

Агрессивная вторая подача Даши, которую не смогла принять Конта — 30:15.

20:05

Касаткина бежит к сетке и красиво там завершает розыгрыш — 15:15.

20:05

Конта агрессивно принимает, а вторым ударом укладывает по линии — 0:15.

20:02

Это была лишь отсрочка — 4:1.

20:02

Двойная ошибка Конты. Но проверяет британка. Может, и эйс. Но нет, все же аут — 40:15.

20:01

В аут по длине бьет Касаткина — 40:0.

20:01

Второй в матче эйс. Оба у Конты — 30:0.

20:00

Классный обмен мощными ударами на первой подаче Конты, британка сыграла чуть резче, и у Даши возникли проблемы. Тем не менее она угадала направление разящего удара соперницы, но не попала в корт в ответ — 15:0.

19:59

Британка берет подачу Касаткиной под ноль. Как это называется: обратный-обратный брейк? 3:1.

19:59

О, давненько у Даши не было двойных ошибок — 0:40. Тройной брейк-пойнт у Конты.

19:58

Долгий обмен ударами, в котором Касаткина ошибается по длине под давлением соперницы — 0:30.

19:58

Конта идет со второй подачи Касаткиной в атаку и берет мяч — 0:15.

19:55

Ого! Конта двойной ошибкой завершает гейм, и это обратный брейк Касаткиной — 2:1!

19:55

Еще более валидольный розыгрыш, в котором Касаткина выстояла и пробила соперницу у сетки — меньше, брейк-пойнт №2.

19:54

Валидольный розыгрыш со второй подачи Конты, но британка в итоге укороченным выманивает Дашу вперед, а та, слишком сильно бьет, пытаясь попасть в открытую часть корта — ровно.

19:53

Касаткина не обладает очень сильным ударом, но при этом у нее очень неудобные отскоки. В итоге из обороны снова заставила Конту ошибиться — меньше, брейк-пойнт!

19:52

Как Касаткина это делает? Опять безнадежный мяч достает фирменной свечкой, а уставшая британка срывает удар — ровно!

19:51

Со второй подачи Конты пошел розыгрыш, и в итоге ошиблась в нем Дарья, а был шанс. 40:30.

19:50

Конта ошибается в размене ударами, попадая в коридор. Касаткина классно оборонялась — 30:30.

19:50

По диагонали играет классно Конта, и Касаткина бьет в сетку в размене — 30:15.

19:49

Конта отыгрывается с подачи — 15:15.

19:48

Касаткина завязывает борьбу, играет неудобно для соперницы и завершает виннерсом у сетки — 0:15.

19:48

И сразу же брейк делает британка — 2:0.

19:48

Активно играет Конта, и не справляется Дарья — 15:40. Двойной брейк-пойнт.

19:47

Отыгрывает один мяч Касаткина — 15:30.

19:46

И снова ошибка Дарьи. Теперь по длине в розыгрыше — 0:30.

19:46

Ну а Касаткина начинает третий сет с двойной ошибки — 0:15.

19:45

С подачи завершает в свою пользу гейм британка — 1:0.

19:44

Двойная ошибка от Конты — 40:15.

19:43

Вынуждает британка обороняться и ошибаться нашу теннисистку — 40:0.

19:43

Со второй подачи агрессивно подает Конта и бежит к сетке, а Касаткина знает свое — кидает свечки. Но на этот раз не попала — 30:0.

19:42

Начался решающий сет. Конта выиграла первый розыгрыш на своей подаче — 15:0.

19:36

Острый прием от Конты, но вторым ударом она попадает в сетку. 4:6 — Касаткина отыгралась, нас ждет решающий сет в этом драматичном поединке!

19:35

Размен ударами, в котором в сетку бьет... Конта. Больше и снова сет-пойнт!

19:35

Навылет принимает вторую подачу Касаткиной Конта. Дарья проверяет. Мяч был в корте. Ровно.

19:34

Шикарный удар Дарьи по линии в розыгрыше. Конта не достала — 40:30. Сет-пойнт!

19:33

Отменная подача — 30:30!

19:33

В тяжелом положении была россиянка в затяжном розыгрыше, но вылезла и смогла заставить Конту пробить в сетку — 15:30.

19:32

Конта атакует, Касаткина старательно тянет, но все тянуть невозможно. В итоге смэш — 0:30.

19:31

Начать подачу на сет с двойной — не лучшая идея. Но это всего вторая двойная у Дарьи во второй партии, в первой-то был ужас. 0:15.

19:29

Завершает в хорошем размене ударами британка гейм в свою пользу — 4:5. Сейчас Касаткина будет подавать на сет.

19:28

Конта бежит вперед, но Касаткина и так попадает в сетку — 40:0.

19:27

И снова со второго мяча берет розыгрыш заведенная Йоханна. Но в целом эмоции скорее против нее пока работают. Однако в этом гейме — 30:0.

19:26

Конта играет агрессивно и со второй подачи. Касаткина в итоге ошибается. 15:0.

19:26

Касаткина выигрывает розыгрыш и домучивает гейм — 3:5!

19:25

О-па! Мяч был в корте! И Конта идет к судье! Напоминая о прошлом эпизоде и говоря, что в прошлый раз было то же самое. Переиграть придется очко.

19:24

И Конта бьет в аут с приема! 3:5! Разочарованной и уставшей выглядит британка. Но берет челлендж!

19:24

Непростой розыгрыш, в котором Касаткина активной игрой заставила Йоханну ошибиться — больше! Наконец!

19:23

Ай, умница Даша! Классная выбивающая подача, а потом в другой угол! Ровно.

19:23

Двойная ошибка! В такой момент и дважды в сетку... Меньше. Брейк-пойнт №4.

19:22

Отыгрывается Дарья — ровно!

19:21

Лучший розыгрыш матча! Конта попала в самую линию, Касаткина потянула и оказалась в обороне, но потянула виннерс, сама атаковала, но в итоге ударила в сетку... Меньше — брейк-пойнт.

19:20

Касаткина играет сопернице под бэкхенд несколько раз, а той мешают эмоции. В итоге сетка — ровно.

19:19

Подача, переподача, еще переподача, потом вторая подача, потом розыгрыш, в котором Конта очень не согласна с решением. Считает, что был аут. Но 30:40. Еще брейк-пойнт остается у британки.

19:18

И еще одна ошибка Касаткиной — 15:40, двойной брейк-пойнт.

19:18

Конта остро принимает, Касаткина переходит в контратаку, но ошибается в итоге Дарья — 15:30.

19:17

Конта принимает навылет. Опасно. Но второй раз принимает в аут — 15:15.

19:15

Конта пошла вперед и довела гейм до непростой победы — 3:4.

19:14

Очень сложную первую подачу приняла Касаткина, но Конта неспешно прицелилась и уложила в угол — больше.

19:14

Нет уже на корте той Конты из первого сета. С этой Касаткина справляется. А играют только час ровно. И счет — ровно.

19:13

Вот тут Конта выиграла розыгрыш уже за счет активности — 40:30.

19:12

Касаткина шикарно приняла сложную вторую подачу Конты, а потом пошло то, что можно назвать словосочетанием «женский теннис». В несколько комичном обмене ударами первой ошиблась, к сожалению, россиянка — 30:30.

19:11

Подустала Конта и пошла срывать удары — 15:30.

19:10

Касаткина принимает в аут вторую подачу — 15:15.

19:10

Касаткина выиграла 53% розыгрышей на своем первом мяче, Конта — 100! До этого — 0:15.

19:09

Попыталась обострить в розыгрыше Конта, но все же малость не попала. 2:4!

19:09

Ошибается Дарья — 40:30.

19:08

Дужкой ракетки принимает мяч Конта, но тот едва не падает в корт на стороне Касаткиной! Британка проверяет! Комикс. Аут был. 40:15.

19:08

Конта принимает слишком длинно — 30:15.

19:07

А вот в долгом розыгрыше ошибается по длине — 15:15.

19:06

Теперь Касаткиной надо держать свою подачу. Первый мяч забирает — 15:0.

19:04

Вторая подача, розыгрыш. Аут от Конты по длине — 2:3! Касаткина ведет во второй партии с брейком.

19:04

Конте оставалось после сложного приема Дарьи только загасить смэшем в открытый корт, но она дала мячу отскочить слишком высоко и немного себе за спину, и в итоге умудрилась не попасть! Меньше и брейк-пойнт!

19:03

Бешеная первая подача Конты. Касаткина подставила ракетку, но мяч от нее никуда не полетел — 40:40.

19:02

Касаткина атакует со второй подачи британки, та контратакует, но в итоге Дарья везде добегает и красиво забирает розыгрыш активно — 30:40, брейк-пойнт.

19:01

Завязался розыгрыш, и в итоге в нем ошиблась Йоханна — 30:30.

19:00

Плохой прием второй подачи, и британка поражает открытую часть корта — 30:15.

18:59

А вот сейчас Дарья слишком далеко приняла — 15:15.

18:59

Агрессивна в приеме Касаткина, и в итоге Конта вскоре ошибается по длине — 0:15.

18:57

Прием в сетку — 2:2. Под ноль взяла свою подачу Дарья. Меняется игра во втором сете, что не может не радовать.

18:57

Продолжительный розыгрыш, и в итоге Конта ударила в сетку — 40:0.

18:57

А за ним и второе в красивом розыгрыше виннерсом, хотя Конта была у сетки — 30:0.

18:56

Касаткина выигрывает первое очко на своей подаче — 15:0.

18:54

А счастье было так близко. И в гейме, и в розыгрыше. Но все равно в итоге свое взяла Конта — 2:1.

18:53

Выходит Конта к сетке и разводит Касаткину и мяч по разным углам — больше.

18:52

Конта подала вторым мячом, но настоящей атаки от Касаткиной не последовало, британка смогла обострить и завершила виннерсом — 40:40.

18:52

Касаткина приняла подачу резаным ударом, и Конта ошиблась по длине — 30:40, первый брейк-пойнт Дарьи в матче.

18:51

Вторая подача потребовалась Конте. Завязался розыгрыш, в котором Касаткина поймала соперницу на противоходе, но не попала в корт... 30:30.

18:50

Очень неприятная косая подача, и Дарья принимает в сетку — 15:30.

18:49

Все на грани, причем для обеих, а когда показалось, что Конта уже почти выиграла у сетки, Касаткина феноменально обвела ее свечкой и попала в самый угол корта — 0:30.

18:49

Конта ошиблась в размене по длине — 0:15.

18:48

Шикарная обводящая свечка Касаткиной против выбежавшей к сетке соперницы. Конта догнала и перевела на другую сторону, но Дарья классно пробила виннерс с лета — 1:1.

18:47

Конта пошла к сетке и гасила две подряд свечки Дарьи смэшами, но первый Касаткина потянула, а второй ушел в аут — 40:15.

18:46

Даже со второй подачи Касаткина хорошо играла, но очко в итоге досталось Конте — 30:15.

18:46

И снова прием в аут. Вот она сила первого мяча — 30:0.

18:46

Не принимает Йоханна подачу Дарьи — 15:0.

18:44

Касаткина героически отбивалась, но Конта задавила мощью — 1:0.

18:43

А вот теперь быстренько в сетку отправила мяч британка — 40:30.

18:43

Помотала Конта соперницу по корту: тут и удары по углам под линию, и укороченный, и потом свечка, которую Дарья в прыжке отправила за дальнюю линию — 40:15.

18:42

Со второй подачи КОнты Касаткина классно все разыграла. Редкий случай сегодня — 30:15.

18:41

И снова все просто: подача, трудный прием, виннерс в открытый корт — 30:0.

18:41

Второй сет начинается с быстро выигранного Контой мяча на своей подаче — 15:0.

18:39

А вот прошла первая подача, но вторым ударом Касаткина не попала в угол корта — 6:1. Первый сет остается за Контой очень уверенно.

18:38

Еще ни разу не подала в этом гейме первым мячом Касаткина, но в этот раз смогла заставить соперницу пробить в сетку в розыгрыше — 30:40. Второй сет-пойнт Конты.

18:37

Да сколько можно? Опять вторая подача, опять слабо, опять прием навылет — 15:40. Уже двойной сет-пойнт у Конты.

18:37

Просто подарочный второй мяч от Касаткиной, на что мгновенно следует прием навылет — 15:30.

18:36

Пыталась агрессивно принять британка вторую подачу, но сорвала — 15:15.

18:35

У Касаткиной опять не проходит первая подача, а со второй Конта очень агрессивна и точна. В итоге виннерс на противоходе — 0:15.

18:35

А британка еще и в линию попадает в розыгрыше сложным мячом — 5:1.

18:34

Вторая подача потребовалась британке, но Касаткина все равно приняла в аут — 40:15.

18:34

А вот сейчас идеально разобрала британка нашу девушку и ударила по диагонали в открытый корт — 30:15.

18:33

Розыгрыш, в котором Конта решила проверить, не было ли аута при виннерсе Касаткиной. Не было — 15:15.

18:32

Конта атакует с первой подачи, Касаткина тащит, британка забивает смэшем у сетки — 15:0.

18:30

И пожалуйста — 4:1 в пользу Конты.

18:30

И тут же в следующем допустила ошибку, отправив мяч за корт — 15:40, опять двойной брейк-пойнт.

18:29

Тяжелейший розыгрыш, в котором Конте, казалось, остается нанести только решающий удар, выиграла Касаткина, перебросив соперницу у сетки — 15:30.

18:29

Агрессивный прием Конты, и Касаткина бьет в сетку — 0:30.

18:28

И снова двойная ошибка у Дарьи! Уже четвертая — 0:15.

18:28

А со второй подачи соперницы в розыгрыше ошибается Касаткина, пробивая в сетку — 3:1.

18:27

С первой подачи очень агрессивна Конта и заканчивает виннерсом в два удара — 40:15.

18:26

А вот и первая двойная ошибка от британки подоспела — 30:15.

18:26

Длинно, хоть и не сильно, Конта подает вторым мячом, но Касаткина оказалась неготова, и не попала в корт — 30:0.

18:25

После первой подачи Конты Касаткина только оборонялась, но не выоборонялась — 15:0.

18:23

Конта завязала борьбу и даже повела игру в розыгрыше, но Касаткина выправила положение, а уже в равной игре соперница ударила в сетку — 2:1.

18:22

Дарья вынуждает соперницу пробить в сетку уже вторым ударом. Очень быстро проходят пока розыгрыши — 40:30.

18:22

Вот сейчас Дарья идеально все сделала и завершила розыгрыш виннерсом с хавкорта — 30:30.

18:22

Третья двойная ошибка Дарьи в матче — 15:30.

18:21

И все равно в целом Касаткина не справляется с давлением соперницы. В аут отправляет мяч после резкого удара — 15:15.

18:21

Под заднюю линию старается играть британка, но в итоге ошибается по длине — 15:0.

18:20

И еще одна подача, которую россиянка не может принять. Оперативно берет два первых гейма Конта — 2:0.

18:19

Мощная подача, которую Дарья принимает в коридор — 40:0.

18:19

Касаткина догоняет укороченный от Конты, но не попадает в дальний угол корта — 30:0.

18:18

Британка не попадает в квадрат первым мячом, а со второй подачи завязывается розыгрыш. Обе достаточно агрессивно действуют, Касаткина в итоге выбегает к сетке, атакуя, но нанести решающий удар не может, и в итоге Йоханна обводит ее шикарной свечкой — 15:0.

18:17

И вот на брейк-пойнте двойная ошибка! Мда. 1:0 в пользу Конты.

18:17

Конта агрессивно приняла, и в размене ударами Дарья выстрелила в сетку — меньше и брейк-пойнт.

18:16

Повела Касаткина розыгрыш с первого мяча и задавила соперницу, которая в итоге опять ударила в сетку — ровно!

18:16

А вот теперь отличная подача, после которой британка бьет в сетку — 30:40. Еще брейк-пойнт.

18:15

Конта принимает навылет — 15:40, двойной брейк-пойнт.

18:15

Двойная ошибка — 15:30.

18:14

А вот после первой подачи довольно быстро и уверенно выиграла — 15:15.

18:14

Подала под линию вторым мячом, завязался розыгрыш, в котором в итоге ударила в сетку — 0:15.

18:13

Касаткина выходит на подачу.

18:12

У Конты в этом сезоне баланс побед и поражений 32-14, а на US Open у британки за карьеру так себе статистика: 7-6. Касаткина в 2019 году выиграла всего 9 поединков, а уступила в 16-ти! Ну а на US Open она выиграла в карьере 6 матчей, проиграв 4.

18:10

Начинается разминка. Конта, кстати, посеяна в Нью-Йорке под 16-м номером. Не лишним будет об этом напомнить.

18:05

Выходят спортсменки на корт. Первой идет Дарья Касаткина, так как ее рейтинг ниже. Ну а следом появляется и Конта. Ее потеплее встречают.

18:00

Зрители уже на трибунах, скоро появятся теннисистки. Но матч начнется минут через 10 примерно — сначала пятиминутная разминка.

17:55

Главный матч сегодня для российских болельщиков, да и для всего мира, наверное, это противостояние, которое начнется в ориентировочно в 2.00 по московскому времени, то есть уже ночью: в первом же круге сойдутся американка Серена Уильямс и россиянка Мария Шарапова. Мы, естественно, проведем трансляцию и этой встречи.

17:50

Друг с другом Касаткина и Конта встречались трижды. В 2017 году это была квалификация Открытого чемпионата Австралии, и в Сиднее сильнее была британка — 6:3, 7:5. В 2018 году в Дубаи Касаткина одержала тяжелейшую победу в 1/8 финала — 4:6, 7:6 (7-2), 6:2. Ну а последняя на данный момент встреча сегодняшних соперниц случилась в том же году в полуфинале Кубка Кремля. Касаткина победила уже увереннее — 6:4, 6:3 — и после этого взяла турнир! Так что в очном противостоянии Дарья впереди со счетом 2-1 и имеет серию из двух побед над Йоханной.

17:45

22-летняя Касаткина сейчас 42-я, а лучшей ее позицией в рейтинге в карьере является десятая позиция. Дарья выиграла два турнира в своей карьере, но в этом году играет очень неровно и скорее неудачно.

17:40

28-летняя Конта является 15-й ракеткой мира, а ее лучшим результатом является четвертая позиция в рейтинге WTA по итогам 52-х недель. Родившаяся в Сиднее, но проживающая в английском Истбурне представительница Великобритании выиграла три титула в своей карьере. В общем, соперница у Касаткиной будет что надо.

17:35

Сама встреча должна стартовать в 18.00 мск.

17:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня россиянка Дарья Касаткина начинает свой путь на US Open матчем против опытной британки Йоханны Конты.