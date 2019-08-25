Покорить US Open: Касаткина отыгралась у британки. LIVE

Друг с другом Касаткина и Конта встречались трижды. В 2017 году это была квалификация Открытого чемпионата Австралии, и в Сиднее сильнее была британка — 6:3, 7:5. В 2018 году в Дубаи Касаткина одержала тяжелейшую победу в 1/8 финала — 4:6, 7:6 (7-2), 6:2. Ну а последняя на данный момент встреча сегодняшних соперниц случилась в том же году в полуфинале Кубка Кремля. Касаткина победила уже увереннее — 6:4, 6:3 — и после этого взяла турнир! Так что в очном противостоянии Дарья впереди со счетом 2-1 и имеет серию из двух побед над Йоханной.