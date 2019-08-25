Покорить US Open: Касаткина отыгралась у британки. LIVE

Касаткина атакует со второго мяча соперницы, но не доводит комбинацию до логического завершения. В итоге Конта смогла обвести — 5:2.
В линию с переподачи второй подачи попала Конта, а потом еще и в линию ударом в угол корта — 40:0.
Но Конта хороша пока — 30:0.
Конта выигрывает первый мяч на своей подаче. Россиянке нужно вгрызаться — 15:0.
Как же классно умеет Дарья обороняться! Она просто чумовые мячи достала, и в итоге ошиблась соперница — 4:2.
Пыталась по линии навылет принять Конта, но попала в коридор — 40:30.
Опять двойная ошибка — 30:30.
Агрессивная вторая подача Даши, которую не смогла принять Конта — 30:15.
Касаткина бежит к сетке и красиво там завершает розыгрыш — 15:15.
Конта агрессивно принимает, а вторым ударом укладывает по линии — 0:15.
Это была лишь отсрочка — 4:1.
Двойная ошибка Конты. Но проверяет британка. Может, и эйс. Но нет, все же аут — 40:15.
В аут по длине бьет Касаткина — 40:0.
Второй в матче эйс. Оба у Конты — 30:0.
Классный обмен мощными ударами на первой подаче Конты, британка сыграла чуть резче, и у Даши возникли проблемы. Тем не менее она угадала направление разящего удара соперницы, но не попала в корт в ответ — 15:0.
Британка берет подачу Касаткиной под ноль. Как это называется: обратный-обратный брейк? 3:1.
О, давненько у Даши не было двойных ошибок — 0:40. Тройной брейк-пойнт у Конты.
Долгий обмен ударами, в котором Касаткина ошибается по длине под давлением соперницы — 0:30.
Конта идет со второй подачи Касаткиной в атаку и берет мяч — 0:15.
Ого! Конта двойной ошибкой завершает гейм, и это обратный брейк Касаткиной — 2:1!
Еще более валидольный розыгрыш, в котором Касаткина выстояла и пробила соперницу у сетки — меньше, брейк-пойнт №2.
Валидольный розыгрыш со второй подачи Конты, но британка в итоге укороченным выманивает Дашу вперед, а та, слишком сильно бьет, пытаясь попасть в открытую часть корта — ровно.
Касаткина не обладает очень сильным ударом, но при этом у нее очень неудобные отскоки. В итоге из обороны снова заставила Конту ошибиться — меньше, брейк-пойнт!
Как Касаткина это делает? Опять безнадежный мяч достает фирменной свечкой, а уставшая британка срывает удар — ровно!
Со второй подачи Конты пошел розыгрыш, и в итоге ошиблась в нем Дарья, а был шанс. 40:30.
Конта ошибается в размене ударами, попадая в коридор. Касаткина классно оборонялась — 30:30.
По диагонали играет классно Конта, и Касаткина бьет в сетку в размене — 30:15.
Конта отыгрывается с подачи — 15:15.
Касаткина завязывает борьбу, играет неудобно для соперницы и завершает виннерсом у сетки — 0:15.
И сразу же брейк делает британка — 2:0.
Активно играет Конта, и не справляется Дарья — 15:40. Двойной брейк-пойнт.
Отыгрывает один мяч Касаткина — 15:30.
И снова ошибка Дарьи. Теперь по длине в розыгрыше — 0:30.
Ну а Касаткина начинает третий сет с двойной ошибки — 0:15.
С подачи завершает в свою пользу гейм британка — 1:0.
Двойная ошибка от Конты — 40:15.
Вынуждает британка обороняться и ошибаться нашу теннисистку — 40:0.
Со второй подачи агрессивно подает Конта и бежит к сетке, а Касаткина знает свое — кидает свечки. Но на этот раз не попала — 30:0.
Начался решающий сет. Конта выиграла первый розыгрыш на своей подаче — 15:0.
Острый прием от Конты, но вторым ударом она попадает в сетку. 4:6 — Касаткина отыгралась, нас ждет решающий сет в этом драматичном поединке!
Размен ударами, в котором в сетку бьет... Конта. Больше и снова сет-пойнт!
Навылет принимает вторую подачу Касаткиной Конта. Дарья проверяет. Мяч был в корте. Ровно.
Шикарный удар Дарьи по линии в розыгрыше. Конта не достала — 40:30. Сет-пойнт!
Отменная подача — 30:30!
В тяжелом положении была россиянка в затяжном розыгрыше, но вылезла и смогла заставить Конту пробить в сетку — 15:30.
Конта атакует, Касаткина старательно тянет, но все тянуть невозможно. В итоге смэш — 0:30.
Начать подачу на сет с двойной — не лучшая идея. Но это всего вторая двойная у Дарьи во второй партии, в первой-то был ужас. 0:15.
Завершает в хорошем размене ударами британка гейм в свою пользу — 4:5. Сейчас Касаткина будет подавать на сет.
Конта бежит вперед, но Касаткина и так попадает в сетку — 40:0.
И снова со второго мяча берет розыгрыш заведенная Йоханна. Но в целом эмоции скорее против нее пока работают. Однако в этом гейме — 30:0.
Конта играет агрессивно и со второй подачи. Касаткина в итоге ошибается. 15:0.
Касаткина выигрывает розыгрыш и домучивает гейм — 3:5!
О-па! Мяч был в корте! И Конта идет к судье! Напоминая о прошлом эпизоде и говоря, что в прошлый раз было то же самое. Переиграть придется очко.
И Конта бьет в аут с приема! 3:5! Разочарованной и уставшей выглядит британка. Но берет челлендж!
Непростой розыгрыш, в котором Касаткина активной игрой заставила Йоханну ошибиться — больше! Наконец!
Ай, умница Даша! Классная выбивающая подача, а потом в другой угол! Ровно.
Двойная ошибка! В такой момент и дважды в сетку... Меньше. Брейк-пойнт №4.
Отыгрывается Дарья — ровно!
Лучший розыгрыш матча! Конта попала в самую линию, Касаткина потянула и оказалась в обороне, но потянула виннерс, сама атаковала, но в итоге ударила в сетку... Меньше — брейк-пойнт.
Касаткина играет сопернице под бэкхенд несколько раз, а той мешают эмоции. В итоге сетка — ровно.
Подача, переподача, еще переподача, потом вторая подача, потом розыгрыш, в котором Конта очень не согласна с решением. Считает, что был аут. Но 30:40. Еще брейк-пойнт остается у британки.
И еще одна ошибка Касаткиной — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Конта остро принимает, Касаткина переходит в контратаку, но ошибается в итоге Дарья — 15:30.
Конта принимает навылет. Опасно. Но второй раз принимает в аут — 15:15.
Конта пошла вперед и довела гейм до непростой победы — 3:4.
Очень сложную первую подачу приняла Касаткина, но Конта неспешно прицелилась и уложила в угол — больше.
Нет уже на корте той Конты из первого сета. С этой Касаткина справляется. А играют только час ровно. И счет — ровно.
Вот тут Конта выиграла розыгрыш уже за счет активности — 40:30.
Касаткина шикарно приняла сложную вторую подачу Конты, а потом пошло то, что можно назвать словосочетанием «женский теннис». В несколько комичном обмене ударами первой ошиблась, к сожалению, россиянка — 30:30.
Подустала Конта и пошла срывать удары — 15:30.
Касаткина принимает в аут вторую подачу — 15:15.
Касаткина выиграла 53% розыгрышей на своем первом мяче, Конта — 100! До этого — 0:15.
Попыталась обострить в розыгрыше Конта, но все же малость не попала. 2:4!
Ошибается Дарья — 40:30.
Дужкой ракетки принимает мяч Конта, но тот едва не падает в корт на стороне Касаткиной! Британка проверяет! Комикс. Аут был. 40:15.
Конта принимает слишком длинно — 30:15.
А вот в долгом розыгрыше ошибается по длине — 15:15.
Теперь Касаткиной надо держать свою подачу. Первый мяч забирает — 15:0.
Вторая подача, розыгрыш. Аут от Конты по длине — 2:3! Касаткина ведет во второй партии с брейком.
Конте оставалось после сложного приема Дарьи только загасить смэшем в открытый корт, но она дала мячу отскочить слишком высоко и немного себе за спину, и в итоге умудрилась не попасть! Меньше и брейк-пойнт!
Бешеная первая подача Конты. Касаткина подставила ракетку, но мяч от нее никуда не полетел — 40:40.
Касаткина атакует со второй подачи британки, та контратакует, но в итоге Дарья везде добегает и красиво забирает розыгрыш активно — 30:40, брейк-пойнт.
Завязался розыгрыш, и в итоге в нем ошиблась Йоханна — 30:30.
Плохой прием второй подачи, и британка поражает открытую часть корта — 30:15.
А вот сейчас Дарья слишком далеко приняла — 15:15.
Агрессивна в приеме Касаткина, и в итоге Конта вскоре ошибается по длине — 0:15.
Прием в сетку — 2:2. Под ноль взяла свою подачу Дарья. Меняется игра во втором сете, что не может не радовать.
Продолжительный розыгрыш, и в итоге Конта ударила в сетку — 40:0.
А за ним и второе в красивом розыгрыше виннерсом, хотя Конта была у сетки — 30:0.
Касаткина выигрывает первое очко на своей подаче — 15:0.
А счастье было так близко. И в гейме, и в розыгрыше. Но все равно в итоге свое взяла Конта — 2:1.
Выходит Конта к сетке и разводит Касаткину и мяч по разным углам — больше.
Конта подала вторым мячом, но настоящей атаки от Касаткиной не последовало, британка смогла обострить и завершила виннерсом — 40:40.
Касаткина приняла подачу резаным ударом, и Конта ошиблась по длине — 30:40, первый брейк-пойнт Дарьи в матче.
Вторая подача потребовалась Конте. Завязался розыгрыш, в котором Касаткина поймала соперницу на противоходе, но не попала в корт... 30:30.
Очень неприятная косая подача, и Дарья принимает в сетку — 15:30.
Все на грани, причем для обеих, а когда показалось, что Конта уже почти выиграла у сетки, Касаткина феноменально обвела ее свечкой и попала в самый угол корта — 0:30.
Конта ошиблась в размене по длине — 0:15.
Шикарная обводящая свечка Касаткиной против выбежавшей к сетке соперницы. Конта догнала и перевела на другую сторону, но Дарья классно пробила виннерс с лета — 1:1.
Конта пошла к сетке и гасила две подряд свечки Дарьи смэшами, но первый Касаткина потянула, а второй ушел в аут — 40:15.
Даже со второй подачи Касаткина хорошо играла, но очко в итоге досталось Конте — 30:15.
И снова прием в аут. Вот она сила первого мяча — 30:0.
Не принимает Йоханна подачу Дарьи — 15:0.
Касаткина героически отбивалась, но Конта задавила мощью — 1:0.
А вот теперь быстренько в сетку отправила мяч британка — 40:30.
Помотала Конта соперницу по корту: тут и удары по углам под линию, и укороченный, и потом свечка, которую Дарья в прыжке отправила за дальнюю линию — 40:15.
Со второй подачи КОнты Касаткина классно все разыграла. Редкий случай сегодня — 30:15.
И снова все просто: подача, трудный прием, виннерс в открытый корт — 30:0.
Второй сет начинается с быстро выигранного Контой мяча на своей подаче — 15:0.
А вот прошла первая подача, но вторым ударом Касаткина не попала в угол корта — 6:1. Первый сет остается за Контой очень уверенно.
Еще ни разу не подала в этом гейме первым мячом Касаткина, но в этот раз смогла заставить соперницу пробить в сетку в розыгрыше — 30:40. Второй сет-пойнт Конты.
Да сколько можно? Опять вторая подача, опять слабо, опять прием навылет — 15:40. Уже двойной сет-пойнт у Конты.
Просто подарочный второй мяч от Касаткиной, на что мгновенно следует прием навылет — 15:30.
Пыталась агрессивно принять британка вторую подачу, но сорвала — 15:15.
У Касаткиной опять не проходит первая подача, а со второй Конта очень агрессивна и точна. В итоге виннерс на противоходе — 0:15.
А британка еще и в линию попадает в розыгрыше сложным мячом — 5:1.
Вторая подача потребовалась британке, но Касаткина все равно приняла в аут — 40:15.
А вот сейчас идеально разобрала британка нашу девушку и ударила по диагонали в открытый корт — 30:15.
Розыгрыш, в котором Конта решила проверить, не было ли аута при виннерсе Касаткиной. Не было — 15:15.
Конта атакует с первой подачи, Касаткина тащит, британка забивает смэшем у сетки — 15:0.
И пожалуйста — 4:1 в пользу Конты.
И тут же в следующем допустила ошибку, отправив мяч за корт — 15:40, опять двойной брейк-пойнт.
Тяжелейший розыгрыш, в котором Конте, казалось, остается нанести только решающий удар, выиграла Касаткина, перебросив соперницу у сетки — 15:30.
Агрессивный прием Конты, и Касаткина бьет в сетку — 0:30.
И снова двойная ошибка у Дарьи! Уже четвертая — 0:15.
А со второй подачи соперницы в розыгрыше ошибается Касаткина, пробивая в сетку — 3:1.
С первой подачи очень агрессивна Конта и заканчивает виннерсом в два удара — 40:15.
А вот и первая двойная ошибка от британки подоспела — 30:15.
Длинно, хоть и не сильно, Конта подает вторым мячом, но Касаткина оказалась неготова, и не попала в корт — 30:0.
После первой подачи Конты Касаткина только оборонялась, но не выоборонялась — 15:0.
Конта завязала борьбу и даже повела игру в розыгрыше, но Касаткина выправила положение, а уже в равной игре соперница ударила в сетку — 2:1.
Дарья вынуждает соперницу пробить в сетку уже вторым ударом. Очень быстро проходят пока розыгрыши — 40:30.
Вот сейчас Дарья идеально все сделала и завершила розыгрыш виннерсом с хавкорта — 30:30.
Третья двойная ошибка Дарьи в матче — 15:30.
И все равно в целом Касаткина не справляется с давлением соперницы. В аут отправляет мяч после резкого удара — 15:15.
Под заднюю линию старается играть британка, но в итоге ошибается по длине — 15:0.
И еще одна подача, которую россиянка не может принять. Оперативно берет два первых гейма Конта — 2:0.
Мощная подача, которую Дарья принимает в коридор — 40:0.
Касаткина догоняет укороченный от Конты, но не попадает в дальний угол корта — 30:0.
Британка не попадает в квадрат первым мячом, а со второй подачи завязывается розыгрыш. Обе достаточно агрессивно действуют, Касаткина в итоге выбегает к сетке, атакуя, но нанести решающий удар не может, и в итоге Йоханна обводит ее шикарной свечкой — 15:0.
И вот на брейк-пойнте двойная ошибка! Мда. 1:0 в пользу Конты.
Конта агрессивно приняла, и в размене ударами Дарья выстрелила в сетку — меньше и брейк-пойнт.
Повела Касаткина розыгрыш с первого мяча и задавила соперницу, которая в итоге опять ударила в сетку — ровно!
А вот теперь отличная подача, после которой британка бьет в сетку — 30:40. Еще брейк-пойнт.
Конта принимает навылет — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Двойная ошибка — 15:30.
А вот после первой подачи довольно быстро и уверенно выиграла — 15:15.
Подала под линию вторым мячом, завязался розыгрыш, в котором в итоге ударила в сетку — 0:15.
Касаткина выходит на подачу.
У Конты в этом сезоне баланс побед и поражений 32-14, а на US Open у британки за карьеру так себе статистика: 7-6. Касаткина в 2019 году выиграла всего 9 поединков, а уступила в 16-ти! Ну а на US Open она выиграла в карьере 6 матчей, проиграв 4.
Начинается разминка. Конта, кстати, посеяна в Нью-Йорке под 16-м номером. Не лишним будет об этом напомнить.
Выходят спортсменки на корт. Первой идет Дарья Касаткина, так как ее рейтинг ниже. Ну а следом появляется и Конта. Ее потеплее встречают.
Зрители уже на трибунах, скоро появятся теннисистки. Но матч начнется минут через 10 примерно — сначала пятиминутная разминка.
Главный матч сегодня для российских болельщиков, да и для всего мира, наверное, это противостояние, которое начнется в ориентировочно в 2.00 по московскому времени, то есть уже ночью: в первом же круге сойдутся американка Серена Уильямс и россиянка Мария Шарапова. Мы, естественно, проведем трансляцию и этой встречи.
Друг с другом Касаткина и Конта встречались трижды. В 2017 году это была квалификация Открытого чемпионата Австралии, и в Сиднее сильнее была британка — 6:3, 7:5. В 2018 году в Дубаи Касаткина одержала тяжелейшую победу в 1/8 финала — 4:6, 7:6 (7-2), 6:2. Ну а последняя на данный момент встреча сегодняшних соперниц случилась в том же году в полуфинале Кубка Кремля. Касаткина победила уже увереннее — 6:4, 6:3 — и после этого взяла турнир! Так что в очном противостоянии Дарья впереди со счетом 2-1 и имеет серию из двух побед над Йоханной.
22-летняя Касаткина сейчас 42-я, а лучшей ее позицией в рейтинге в карьере является десятая позиция. Дарья выиграла два турнира в своей карьере, но в этом году играет очень неровно и скорее неудачно.
28-летняя Конта является 15-й ракеткой мира, а ее лучшим результатом является четвертая позиция в рейтинге WTA по итогам 52-х недель. Родившаяся в Сиднее, но проживающая в английском Истбурне представительница Великобритании выиграла три титула в своей карьере. В общем, соперница у Касаткиной будет что надо.
Сама встреча должна стартовать в 18.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня россиянка Дарья Касаткина начинает свой путь на US Open матчем против опытной британки Йоханны Конты.