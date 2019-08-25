Харитонов и Минаков на Bellator 225. LIVE

В рамках шоу Bellator 225 наконец состоится поединок Сергея Харитонова и Мэтта Митриона. Они уже пытались посражаться, но тогда Митрион попал Сергею в пах, нанеся травму, из-за которой бой был признан не состоявшимся. Сейчас своеобразный реванш. Ну а Виталий Минаков сразится с Хави Айялой.