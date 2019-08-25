Харитонов и Минаков на Bellator 225. LIVE

Напомним, 15 февраля текущего года Митрион нанес удар в пах Харитонова. Тогда оба бойца были раздосадованы. И вот реванш!
Что ж, надеемся, что и в главном бою вечера победа остается за россиянином - Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Браво, Виталий! 1 минута и 45 секунд потребовалось россиянину, чтобы одержать победу. На первой минуте он дважды кинул Джонсона на канвас, а потом серией ударов руками завершил поединок. Ждем чемпионского боя для Виталия!
34-летний Минаков в своем последнем бою проиграл судейским решением Чейку Конго. Последний поединок Донсона также завершился поражением от Конго, только нокаутом.
На очереди второй по важности бой вечера. Российский боец Виталий Минаков сразится с американцем Тимоти Джонсоном.
Лара не стала затягивать с победой и одержала ее уже в первом раунде. После серии тяжелейших ударов колумбийка взяла верх. Для нее это восьмая победа в профессиональной карьере при трех поражениях.
А теперь мы ожидаем первого и единственного на сегодня женского поединка. 25-летняя Алехандра Лара сразится против 36-летней американки Тэйлор Тернер.
А вот и первая украинская победа на Bellator 225. Ярослав Амосов удушающим победил 30-летнего американца Дэвида Рикелса.Для представителя США это шестое поражение в карьере. Для Амосова же эта победа стала 22-й при отсутствии поражений.
Самую быструю победу в истории Bellator одерживает Авив Гозали. Израильтянин сделал россиянину Эдуарду Муравицкому болевой на ногу уже на 11-й секунде боя!
В рамках шоу Bellator 225 наконец состоится поединок Сергея Харитонова и Мэтта Митриона. Они уже пытались посражаться, но тогда Митрион попал Сергею в пах, нанеся травму, из-за которой бой был признан не состоявшимся. Сейчас своеобразный реванш. Ну а Виталий Минаков сразится с Хави Айялой.
В американском Бриджпорте проходит турнир по смешанным единоборствам Гран-при Bellator. Сегодня в октагон выйдут российские бойцы Сергей Харитонов и Виталий Минаков. Вместе с вами за ними будет наблюдать Андрей Лёвин.