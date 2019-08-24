Победа ради Дадашева: Ковалев разбил британца

Последний раз Сергей Ковалев дрался в России три года назад, когда победил единогласным решением судей кенийца Айзека Чилембу. В родном Челябинске за время своей профессиональной карьеры Крушитель не выходил на ринг вообще никогда.

Понятно, что место проведения боя с Энтони Ярдом — дворец спорта «Трактор» — только добавляло антуража мероприятию и эмоций самому российскому боксеру.

На кону по факту стоял его чемпионский пояс по версии WBO, который он забрал 2 февраля текущего года в реванше у эквадорца Элейдера Альвареса, победив того единогласным решением арбитров после болезненного поражения, всего третьего в карьере, летом 2018-го.

Реклама

Но на деле противостояние с достаточно молодым по меркам профессионального бокса британцем было во многом решающим в карьере 36-летнего Крушителя. Потерпи Ковалев поражение, и о продолжении выступлений на серьезном уровне можно было бы, скорее всего, забыть. Победа же открывала путь к долгожданному поединку с мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

Ярд — соперник очень непростой. В свои 29 лет британец одержал победы во всех 18-ти своих поединках на профессиональном ринге и при этом 17 из них выиграл досрочно. Вот и Ковалева британец обещал нокаутировать.

Сам Крушитель говорил, что видит в оппоненте не льва, как тот величает себя сам, а лишь детеныша, с которого собирается содрать весь мех и заставить убежать.

Первые два-три раунда у боксеров ушли на разведку, что стало определенным откровением. Раньше Ковалев не отличался осторожностью, за что поплатился в боях с Андре Уордом.

Похоже, работа со знаменитым американским тренером Бадди Макгиртом дает о себе знать и меняет россиянина в лучшую сторону.

В четвертом раунде, присмотревшись к сопернику и почувствовав того, Ковалев провел первую удачную серию из трех ударов, и преимущество надолго перешло к хозяину боя.

Ковалев хорошо двигался, взрывался в отдельных комбинациях и контролировал соперника и ход боя, без особых проблем забирая себе один раунд за другим.

Ярд в своей карьере еще ни разу не боксировал позже седьмого раунда, и именно в нем британец вдруг показал, что чувствует себя очень даже неплохо, добавив и пойдя вперед.

По-настоящему страшно стало в восьмом раунде, в котором Энтони не только продолжил напирать, но и попал с правой, после чего Ковалева болтануло и откровенно повело.

Последние полторы минуты этого отрезка были ключевым моментом боя. Ярд напирал, Сергей не мог поднять руки и пропускал удар за ударом. Российский боксер шатался, но на характере и не без удачи достоял до гонга.

На девятую трехминутку Ярд вышел уверенный в собственной победе, что выражалось в его ухмылке и постоянных позерских ударах перчаткой по собственной груди. Но Макгирт недаром говорил перед боем, что ожидает победу своего подопечного в поздних раундах, а в углу требовал от Сергея изменить свои действия.

Ковалев отошел, перезагрузился, какое-то время сдерживал натиск соперника, а затем заработал ногами и снова перешел в наступление. Оставшееся время боя превратилось в постоянно возрастающее давление Крушителя.

В десятом раунде Ярда спас гонг, но это была только отсрочка. Избиение продолжилось в одиннадцатом, и именно в нем случился левый прямой, от которого британец защититься уже не смог и упал на спину, распластавшись на ринге.

Ковалев победно вскинул руки, весь бой отчаянно переживавшая на трибунах мама вскочила и запрыгала от счастья, а вся арена слилась в едином реве.

После этой победы ничто не должно помешать Сергею сойтись с Канело, только не стоит забывать о том, что последняя победа в России обернулась для Ковалева двумя подряд поражениями от Уорда в следующих боях.

А еще не стоит забывать о том, как сложились те поединки. Против Сауля Альвареса драться нужно иначе, но для того с Ковалевым теперь и работает Макгирт.

«Спасибо всем тем, кто пришел и поддержал меня сегодня. Я бы выступал тут каждый месяц, каждые выходные, но невозможно там тренироваться, а тут проводить бои. Хочу посвятить победу Максиму Дадашеву. Пусть земля будет ему пухом», — заявил сразу после поединка российский боксер.