«Грязь с обеих сторон»: Усик отказался драться с россиянами

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик не будет проводить бой с россиянином Андреем Федосовым. Во время трансляции в своем инстаграме украинский боксер сообщил, что он сознательно отказывается от поединков с российскими спортсменами. Ранее, как отметил Усик, он уже отверг возможность встретиться с Александром Поветкиным.

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«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет, он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин, я говорил, что не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами, это меня не устраивает, это мне не нужно», — рассказал Усик поклонникам.

Кроме того, 32-летний украинец подчеркнул, что нормально относится к спортсменам из России и их семьям, из-за чего и не хочет «этой грязи, которая будет литься с обеих сторон». Он также попросил своих украинских болельщиков не устраивать вокруг этого решения «хайп», восхваляя его из-за отказа драться с россиянами.

Напомним, что Усик боем с Федосовым должен был дебютировать в новой для себя категории — супертяжелом весе. В марте он официально объявил о решении подняться в дивизион выше, из-за чего отказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе.

Эгис Климас, менеджер украинского боксера, изначально сомневался, что его бой с Федосовым все же состоится. В качестве аргумента он привел тот факт, что россиянин не так известен в широком кругу.

«Не думаю, что Федосов будет соперником Александра. Ничего не хочу сказать плохого в адрес Федосова, но его имя в боксе не так на слуху, чтобы это было интересно телевидению и фанатам.

Да, были подобные разговоры с упоминанием его имени, но не думаю, что именно на нем остановятся. Конкретнее по соперникам Александра будут разговаривать на следующей неделе с Эдди Хирном. Но и вариант с Карлосом Такамом, насколько я знаю, пока не отброшен», — говорил Климас в интервью РИА «Новости».

Что касается возможности Усика встретиться с Такамом, то этот бой мог состояться еще в мае, однако украинец снялся с него из-за травмы. Позднее промоутер Хирна подтвердил, что поединок могут перенести с 12 октября на неопределенный срок. Несколько недель назад экс-претендент на титул подписал контракт с другим промоутером Джо Дегардией, таким образом дав понять, что может выбыть из потенциального боя с Усиком.

После отказа Усика менеджер Федосова Алекс Вайсфельд рассказал, что планирует заняться поиском нового соперника для своего клиента, исключив, что шанс на бой с украинцем все-таки остается.

«Это так. Будем делать другой бой. Раньше Усик об этом (отказе драться с россиянами — «Газета.Ru») не говорил, он же дрался с Муратом Гассиевым. Проблем не было»,

— приводит слова Вайсфельда ТАСС.

На счету Федосова 34 поединка на профессиональном ринге, в 31-м он одержал победу (25 нокаутом) и в трех потерпел поражение. В своем последнем бою, который прошел в октябре прошлого года, россиянин одержал победу над американцем Джоуи Давейко решением судей.

У Усика за плечами есть неоднократный опыт боев с российскими боксерами.

В 2015-м украинец в Киеве во второй раз защитил титул временного интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO), победив Андрея Князева. Спустя три года Усик на московской арене «Олимпийский» встречался с еще одним видным российским боксером — в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) его соперником оказался Мурат Гассиев.

На кону поединка стояли все пояса спортсменов: титул чемпиона мира по версиям WBO (пятая защита Усика) и Всемирного боксерского совета (WBC) (первая защита Усика), а также титул чемпиона мира по версиям IBF (третья защита Гассиева), Всемирной боксерской ассоциации (WBA super) (первая защита Гассиева). По очкам победа досталась Усику, который, более того, стал обладателем вакантных титулов чемпиона мира по версии The Ring и кубка Мохаммеда Али.

Примечательно, что из-за решения провести бой в Москве, а также его лояльной позиции по отношению к россиянам Усика неоднократно подвергали критике украинские поклонники. Так или иначе, но сам спортсмен признался, что чувствовал себя комфортно в «Олимпийском», а со стороны российских болельщиков провокаций замечено не было. Впоследствии этот поединок приводила в пример выступила международная организация Sport for all, выступающая за отмену табу на российско-украинские противостояния в мире спорта.