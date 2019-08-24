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Оправдаться за провал: ученик Тутберидзе в Куршевеле. LIVE

Гран-при юниоров в Куршевеле. Юноши. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Во французском Куршевеле проходит юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы среди юношей.
Трансляция
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13:28

Завершилась первая разминка. На лед вышли представители второй группы.

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13:27

117,06 балла набрал в общей сумме Корентин.

13:25

Начал с чистого каскада тройной сальхов + двойной аксель, но затем упал с тройного лутца и тройного тулупа, а потом еще и «бабочку» на лутце сделал.

13:21

Закрывает первую разминку Корентин Спинар из Франции.

13:20

121,45 балла в общей сумме получил поляк.

13:19

Странный номер со странным музыкальным сопровождением. Практически всю программу прокрутился в центре катка Якуб, а из прыжковых элементов удачно получился только двойной риттбергер. И тот без плюсов.

13:14

Произвольную программу показывает представитель Польши Якуб Лофек.

13:13

Тем не менее лучший пока что. 123.41 балла.

13:12

Не докрутил тройной риттбергер, упал с двойного лутца и двойного акселя, сорвал каскад, но удачно выполнил вращение четвертого уровня. По сути провальное выступление.

13:07

На очереди Дуглас Гербер из Новой Зеландии.

13:06

118,92 балла в общей сумме набирает Саичи.

13:05

Дважды упал в конце номера турецкий фигурист, потому покидает каток расстроенным.

13:05

Начал свое выступление с чистого каскада, дополнив его тройным лутцом и тройным риттбергером. А вот каскад двойной аксель + ойлер + двойной сальхов едва не сорвал. Не смог нормально выехать после первого прыжка Омер.

13:01

Турок Омер Эфе Саичи на льду.

13:00

По итогам короткой программы Леон занял 16-е место, набрав 42,62 балла. За произвольную программу швейцарец получил от судей 70,37 балла.

12:57

Сорвал двойной риттбергер и тройной тулуп, а также провалил вращение четвертого уровня. При этом чисто сделал каскад двойной лутц + двойной тулуп, хотя и надбавки за него не получил.

12:53

Леон Оспург из Швейцарии открывает сегодняшние соревнования.

12:45

На лед вышли представители первой группы: Леон Оспург (Швейцария); Омер Эфе Саичи (Турция); Дуглас Гербер (Новая Зеландия); Якуб Лофек (Польша); Корентин Спинар (Франция).

12:40

После короткой программы лидирует японец Юма Кагияма, набравший 80,61 балла. Среди россиян лучший пока что ученик Этери Тутберидзе Егор Рухин, который с 68,51 балла занимает четвертое место. Еще один представитель России — Андрей Кутовой из московской школы ЦСКА — располагается на девятой позиции, набрав 62,10 балла в короткой программе.

12:35

Начало прокатов запланировано на 12:40 мск.

12:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди юношей на этапе Гран-при юниоров в Куршевеле.