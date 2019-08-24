Оправдаться за провал: ученик Тутберидзе в Куршевеле. LIVE

Завершилась первая разминка. На лед вышли представители второй группы.
117,06 балла набрал в общей сумме Корентин.
Начал с чистого каскада тройной сальхов + двойной аксель, но затем упал с тройного лутца и тройного тулупа, а потом еще и «бабочку» на лутце сделал.
Закрывает первую разминку Корентин Спинар из Франции.
121,45 балла в общей сумме получил поляк.
Странный номер со странным музыкальным сопровождением. Практически всю программу прокрутился в центре катка Якуб, а из прыжковых элементов удачно получился только двойной риттбергер. И тот без плюсов.
Произвольную программу показывает представитель Польши Якуб Лофек.
Тем не менее лучший пока что. 123.41 балла.
Не докрутил тройной риттбергер, упал с двойного лутца и двойного акселя, сорвал каскад, но удачно выполнил вращение четвертого уровня. По сути провальное выступление.
На очереди Дуглас Гербер из Новой Зеландии.
118,92 балла в общей сумме набирает Саичи.
Дважды упал в конце номера турецкий фигурист, потому покидает каток расстроенным.
Начал свое выступление с чистого каскада, дополнив его тройным лутцом и тройным риттбергером. А вот каскад двойной аксель + ойлер + двойной сальхов едва не сорвал. Не смог нормально выехать после первого прыжка Омер.
Турок Омер Эфе Саичи на льду.
По итогам короткой программы Леон занял 16-е место, набрав 42,62 балла. За произвольную программу швейцарец получил от судей 70,37 балла.
Сорвал двойной риттбергер и тройной тулуп, а также провалил вращение четвертого уровня. При этом чисто сделал каскад двойной лутц + двойной тулуп, хотя и надбавки за него не получил.
Леон Оспург из Швейцарии открывает сегодняшние соревнования.
На лед вышли представители первой группы: Леон Оспург (Швейцария); Омер Эфе Саичи (Турция); Дуглас Гербер (Новая Зеландия); Якуб Лофек (Польша); Корентин Спинар (Франция).
После короткой программы лидирует японец Юма Кагияма, набравший 80,61 балла. Среди россиян лучший пока что ученик Этери Тутберидзе Егор Рухин, который с 68,51 балла занимает четвертое место. Еще один представитель России — Андрей Кутовой из московской школы ЦСКА — располагается на девятой позиции, набрав 62,10 балла в короткой программе.
Начало прокатов запланировано на 12:40 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди юношей на этапе Гран-при юниоров в Куршевеле.