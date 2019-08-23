Покорила Францию: как ученица Тутберидзе выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей этапа юниорского Гран-при в Куршевеле, Франция. Ученица Этери Тутберидзе была третьей по итогам короткой программы, но в произвольном прокате собралась и выдала потрясающую программу. Даже небольшая помарка после одного из прыжковых элементов не помешала судьям по достоинству оценить выступление.

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За свой произвольный прокат «девочка на шаре», как называют спортсменку из-за тематики ее короткой программы, получила 138,40 баллов, что позволило ей превысить сумму в 200 очков по итогам двух программ.

За оба выступления Камила получила 200,71, что не оставило никаких шансов ее конкуренткам.

В самом начале проката Валиева сделала очень серьезную заявку на успех. Она первой в сезоне осилила четвертной прыжок – ученице Тутберидзе покорился тулуп в четыре оборота.

В программу также были включены два каскада, которые фигуристка смогла исполнить без помарок — тройной флип + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп. После четверного прыжка легкостью для Валиевой стал двойной аксель, но вот при приземлении с одинарного тройного флипа допустила она небольшую помарку, коснулась рукой льда, что, правда, совсем не испортило впечатление от самой программы.

Нельзя не отметить и каскад через ойлер, блестяще исполнила Камила и тройной лутц, и двойной сальхов. Да и заключительное вращение идеально дополнило и без того прекрасную программу. После короткого проката Валиева была третьей из-за падения после тройного лутца. Но в произвольном выступлении девушка собралась и показала, что не зря именно ее изначально считали фаворитом этого этапа.

Майя Хромых, которая лидировала после короткой программы, стала третьей. Допустила в своем прокате фигуристка несколько серьезных ошибок. Фигуристка упала во время каскада после исполнения лутца и после еще одного каскада тройной риттбергер + двойной тулуп. Плюс еще в начале выступления была помарка, когда после исполнения одинарного тройного лутца Майя коснулась рукой льда, но на ногах удержалась. Все это принесло ей за произвольный прокат 111,60 баллов.

Эмоции Хромых после выступления трудно описать словами, очень сильно из-за неудачи расстроилась фигуристка. Однако, несмотря на неидеальное выступление, она сумела сохранить за собой место в тройке лидеров, набрав за обе программы 179,32 балла.

Второй, как и после короткого проката, стала кореянка Суюн Ви. Показала она прекрасную программу, без видимых помарок, исполнила два каскада (тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + двойной тутуп), прыгнула двойной аксель, тройные одинарные флип, лутц и риттбергер.

Стоит сказать, что в первый день после короткой программы лидерство захватила Хромых. Судьи оценили ее выступление на 67,72 балла, что стало для нее весьма приличным результатом при том условии, что несколько стартов в прошедшем сезоне Майя была вынуждена пропустить из-за травмы. Она продемонстрировала старую программу, но это сыграло ей на руку – дебют на международной арене для ученицы Тутберидзе сложился весьма удачно.

В своем выступлении Хромых допустила лишь одну помарку, она коснулась рукой льда после приземления с риттбергера. Но при этом по достоинству и судьи, и зрители могли оценить другие прыжки – в своей программе Майя откатала без помарок и двойной аксель с кораблика, и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Нельзя не отметить, что при исполнении второго элемента в каскаде фигуристка прыгнула очень высоко.

Валиева показывала свою нашумевшую короткую программу «Девочка на шаре», в которой фигуристка предстает в образе героини одноименной картины Пабло Пикассо, и могла рассчитывать на более высокие баллы, чем получила в итоге. Однако все решило падение уже в самом конце выступления, Камила не смогла докрутить лутц и упала. Обидно то, что прыжок должен был стать первым элементом в каскаде, но из-за этой оплошности спортсменка лишила себя таких важных очков.

Судьи оценили ее прокат в 62,31 балла, что позволило ей занять третье место по итогам короткой программы.

Нельзя не сказать, что на протяжении всего выступления Валиева демонстрировала просто великолепную технику исполнения. Ей покорились оба обязательных прыжка – и тройной риттбергер, и двойной аксель. Если бы не падение с каскада, Камила вполне могла претендовать и на первое место по итогам прокатов.

Стоит отметить, что программа Валиевой – «Девочка на шаре» — вызвала восхищение не только среди болельщиков. Этери Тутберидзе в конце сезона-2018/19 призналась, что считает прокат Камилы своим любимым. А через некоторое время выступление оценила и внучка именитого художника Диана Пикассо. Она не только восхитилась прокатом фигуристки, но и пригласила ее в гости.